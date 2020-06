Regierung plant 450 Euro Einmalzahlung für Arbeitslose

Wien - Die türkis-grüne Regierung wird bei ihrer Klausur kommende Woche weitere Maßnahmen zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise auf den Weg bringen. Etwa habe man sich auf eine Einmalzahlung von 450 Euro für Arbeitslose und einen Familienbonus von 360 Euro pro Kind geeinigt. Kritik kam von SPÖ, FPÖ und ÖGB, die eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes fordern.

Teile von Peking wegen neuer Corona-Fälle abgeriegelt

Peking - Wegen Dutzender neuer Corona-Infektionsfälle haben die chinesischen Behörden Teile der Hauptstadt Peking abgeriegelt. In elf Wohngebieten im südlichen Stadtteil Fengtai wurde den Bewohnern das Verlassen ihrer Wohnungen untersagt, wie Behördenvertreter am Samstag mitteilten. Zahlreiche Neuinfektionen stünden im Zusammenhang mit dem Xinfadi-Fleischgroßmarkt. Daraufhin wurden Massentests bei Marktmitarbeitern durchgeführt. Mindestens 45 Menschen seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, erklärten die Behörden.

Minneapolis will kommunales Sicherheitsmodell statt Polizei

Minneapolis (Minnesota) - Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz hat der Stadtrat der US-Großstadt Minneapolis am Freitag einstimmig beschlossen, die örtliche Polizei durch eine neue, kommunale Sicherheitsstruktur zu ersetzen. In einem "langjährigen Prozess" solle die Stadt so ein "neues Modell für Sicherheit" schaffen, hieß es in dem Beschluss vom Freitag. Der Mord an Floyd zeige, dass tödliche Polizeigewalt und Amtsmissbrauch durch einige Beamte, besonders gegenüber Schwarzen, durch "keine Reform verhindert" werden könnten, hieß es.

Von der Leyen fordert Reformen von Italien

Rom - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Italien aufgefordert, mit den Milliarden aus dem geplanten europäischen Wiederaufbaufonds überfällige Reformen anzugehen. "Wir, die EU, leihen zum ersten Mal Geld von unseren Kindern. Also müssen unsere heutigen Investitionen Früchte für unsere Kinder tragen", sagte sie in einer Videobotschaft auf einer Zukunftskonferenz am Samstag in Rom. Mit der Konferenz will Italien Strategien zum Neustart nach der Coronavirus-Krise besprechen.

Wien-Wahl: Rot-Grün erhält in Umfrage am meisten Zuspruch

Wien - Die seit 2010 regierende rot-grüne Koalition ist in Wien offenbar weiter en vogue. Wie der "ATV Wien Trend" unter 800 Wahlberechtigten des Meinungsforschungsinstituts Peter Hajek Public Opinion Strategies ergab, präferieren 32 Prozent der Befragten nach der Wahl am 11. Oktober eine Regierungskoalition aus SPÖ und Grünen. Naturgemäß genießt diese Regierungskonstellation vor allem unter den SPÖ-Wählern (55 Prozent) und Grün-Wählern (64 Prozent) den größten Zuspruch. Auf dem zweiten Platz folgt die Variante SPÖ-ÖVP (18 Prozent).

Keine Hinweise zur Mutter nach Babyleichen-Fund in Freistadt

Freistadt - Nachdem ein Spaziergänger am Freitagabend in Freistadt im Pregartenteich eine Babyleiche entdeckt hat, lief am Samstag die Fahndung nach der Kindesmutter auf Hochtouren. "Bisher gibt es noch keine Hinweise", sagte am Nachmittag ein Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage der APA. "Die Mutter wurde noch nicht gefunden." Das neugeborene Mädchen war laut verständigtem Arzt lebensfähig. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet.

Ersatz-Parade ohne Publikum zum Geburtstag der Queen in Windsor

Windsor - Mit einer schlichten Zeremonie ist die britische Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor zu ihrem 94. Geburtstag gefeiert worden. Statt der üblichen Militärparade "Trooping the Colour" in London gab es am Samstag angesichts der Corona-Pandemie einen kleinen Aufmarsch der Welsh Guards in roter Uniform und Bärenfellhut - unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln.

