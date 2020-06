Erneut weltweite Proteste gegen Polizeigewalt

London - Nach dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen US-Polizisten haben am Samstag wieder weltweit Menschen gegen Rassismus demonstriert. In London kam es bei einer Gegendemonstration rechtsextremer Gruppen zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auch in Frankreich, Australien und in der Schweiz gingen tausende Menschen gegen rassistische Diskriminierung auf die Straße.

Wieder Afroamerikaner bei Polizeieinsatz in den USA erschossen

Atlanta - In den USA ist inmitten der Protestwelle gegen Rassismus erneut ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Der Vorfall ereignete sich bei einem Schnellrestaurant in Atlanta im südlichen US-Staat Georgia. Der 27-Jährige ist laut Polizei in seinem Wagen an der Drive-Thru-Zufahrt eingeschlafen und hat sich seiner Festnahme widersetzt, nachdem er einen Alkoholtest nicht bestand. Nach einem Handgemenge, bei dem es dem Mann offenbar gelang, einen Elektroschocker der beiden weißen Beamten zu entwenden, schoss ein Polizist auf den Mann, der kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Atlantas Polizeichefin Erika Shields trat darauf zurück.

China meldet höchsten Anstieg bei Corona-Neuinfektionen seit April

Peking - China hat den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus seit April gemeldet. Binnen eines Tages seien 57 neue Infektionsfälle registriert worden, teilte die nationale Gesundheitskommission am Sonntag mit. 36 der Fälle traten demnach in der Hauptstadt Peking auf und wurden offenbar nicht aus dem Ausland eingeschleppt. In der Volksrepublik wächst derzeit die Angst vor einer zweiten Corona-Infektionswelle. Wegen dutzender Neuinfektionen in Peking hatten die Behörden am Samstag mehrere Wohngebiete im Süden der Hauptstadt abgeriegelt.

Coronavirus - Zahl der Toten in USA auf mehr als 115.000 gestiegen

Washington - In den USA sind binnen 24 Stunden 734 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Samstag meldete, starben damit seit Beginn der Pandemie in den USA mehr als 115.300 Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Die Zahl der Infektionen stieg demnach auf mehr als 2,07 Millionen. Sowohl gemessen an den Todes- als auch an den Infektionsfällen sind die USA weiterhin das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt.

Macron wendet sich an Landsleute

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am heutigen Sonntag erneut mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Es wird damit gerechnet, dass sich der 42-Jährige zu seinem weiteren Kurs in der Coronakrise äußern wird. Er dürfte auch die coronabedingte Rezession ansprechen. Laut der Industriestaatenorganisation OECD könnte die französische Wirtschaft 2020 im schlimmsten Fall um mehr als 14 Prozent schrumpfen.

Rumänien lockert Einreisebeschränkungen

Bukarest - Rumänien lockert die Einreisebeschränkungen. Die wegen der Corona-Epidemie verhängten Quarantäne-Vorschriften für Rückkehrer und Einreisende aus Österreich und weiteren 16 Staaten werden am Montag aufgehoben. Auch die Flugverbindungen zu den 17 Ländern sollen Anfang kommender Woche wieder hochgefahren werden, gab Innenminister Marcel Vela am Samstagabend bekannt. Österreich hebt seine Einreisebeschränkungen für Rumänien und alle anderen EU-Staaten - mit Ausnahme von Schweden, Spanien und Portugal - am Dienstag auf.

Frontex: Zahl der unerlaubten Grenzübertritte steigt wieder stark an

Berlin - Nach einem deutlichen, coronabedingten Rückgang im April ist die Zahl der Flüchtlinge Richtung Europäische Union wieder stark angestiegen. Im Mai gab es auf den Hauptmigrationsrouten in Europa fast 4300 unerlaubte Grenzübertritte, fast dreimal so viel wie im Vormonat, wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf die in Warschau angesiedelte EU-Grenzschutzagentur Frontex berichtete. Im April waren die Zahlen auf ein Rekordtief gesunken.

(Schluss) hf