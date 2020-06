Nach Verfolgungsjagd Mann bei Schusswechsel mit Polizei in OÖ getötet

Altmünster - Nach einer Verfolgungsjagd ist bei einem Schusswechsel mit der Polizei in der Nacht auf Sonntag in Altmünster (Bezirk Gmunden) ein Mann getötet worden. Nach mehreren Versuchen wurde der Lenker gegen 23.40 Uhr gestoppt. Dieser soll sofort auf einen Streifenwagen geschossen haben, worauf Polizisten von der Waffe Gebrauch machten, informierte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels. Der Mann aus dem Salzkammergut hatte Samstagabend offenbar engen Vertrauten angekündigt, sich das Leben nehmen zu wollen.

Wieder starb Afroamerikaner nach Polizeieinsatz in den USA

Atlanta - Mitten in den Protesten gegen Rassismus ist erneut ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz in den USA ums Leben gekommen. Ein Polizist schoss in Atlanta im US-Staat Georgia am Freitagabend auf einen Schwarzen, der sich nach Angaben des Kriminalamts GBI zuvor seiner Festnahme widersetzt hatte. Der 27-Jährige starb den Angaben zufolge im Anschluss in einem Krankenhaus nach einer Operation.

Österreich unterstützt IStGH gegen Drohungen Trumps

Wien - Anlässlich der Unterzeichnung eines Dekrets über Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC/IStGH) durch US-Präsident Donald Trump hat das österreichische Außenministerium dem Gerichtshof seine Unterstützung ausgesprochen. Der IStGH selbst hatte die Androhung ebenfalls zurückgewiesen. Dies sei die Fortsetzung einer Reihe beispielloser US-Angriffe auf das Gericht, hieß es. Trump hatte per Erlass ein Vorgehen gegen Mitglieder des IStGH autorisiert, die sich mit mutmaßlichen US-Kriegsverbrechen in Afghanistan befassen.

Nationalrat beschließt nächste Hilfspakete

Wien - Die kommenden Plenartage haben wieder einmal die Bewältigung der Coronakrise als Hauptthema. Aller Voraussicht nach weist der Nationalrat Gemeinden und Ländern finanzielle Hilfen zu. Ebenfalls unterstützt werden sollen selbstständige Künstler. Ob schon Ausflüsse der Regierungsklausur in Anträge fließen, war vorerst unklar. Angestoßen wird die Plenarwoche am Mittwoch mit zwei "Aktuellen Stunden". Die erste davon dreht sich auf SPÖ-Initiative um die AUA-Rettung, die zweite auf Wunsch der Freiheitlichen ums EU-Budget.

Zahl unerlaubter EU-Grenzübertritte steigt wieder stark an

Berlin/EU-weit - Nach einem deutlichen, coronabedingten Rückgang im April ist die Zahl der Flüchtlinge Richtung Europäische Union wieder stark angestiegen. Im Mai gab es auf den Hauptmigrationsrouten in Europa fast 4.300 unerlaubte Grenzübertritte, fast dreimal so viel wie im Vormonat, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex berichtet. Im April waren die Zahlen im Zuge der Corona-Pandemie auf ein Rekordtief gesunken.

Lkw-Unglück in China: Mindestens 14 Tote und 160 Verletzte

Peking - Bei der Explosion eines Tanklasters im Osten Chinas sind am Samstag mindestens 14 Menschen getötet und über 160 weitere verletzt worden. Der Lkw explodierte auf einer Schnellstraße in der Nähe der Stadt Wenling, wie die Regionalregierung in der Provinz Zhejiang mitteilte. Die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete von mindestens 168 Verletzten. Demnach dauerten die Such- und Bergungsarbeiten am Sonntag weiter an.

Höchstes Plus bei Corona-Neuinfektionen in China seit April

Peking - China hat den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus seit April gemeldet. Binnen eines Tages seien 57 neue Infektionsfälle registriert worden, teilte die Gesundheitskommission am Sonntag mit. 36 der Fälle traten demnach in der Hauptstadt Peking auf und wurden offenbar nicht aus dem Ausland eingeschleppt. In den USA wurden indes 734 weitere Todesfälle registriert.

Alkolenker fuhr in Deutschland in Menschengruppe: Ein Toter

Mainz - Ein Betrunkener ist in Pirmasens im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz in eine Personengruppe gefahren und hat einen Menschen getötet. Sechs weitere Menschen wurden verletzt. Der 51-Jährige sei am Sonntag kurz nach Mitternacht in verkehrter Richtung in einer Einbahnstraße unterwegs gewesen und in die vor einer Gaststätte wartende Gruppe gefahren, teilte die Polizei mit. Der Unglücksfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen knapp zwei Promille Alkohol im Blut.

