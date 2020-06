Schramböck kündigt Investitionsprämie und Verlustrücktrag an

Wien - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will mit einer Investitionsprämie und der Möglichkeit eines Verlustrücktrags die Unternehmen in der Wirtschaftskrise unterstützen. Eine Investitionsprämie von 14 Prozent sollte jenen Firmen gewährt werden, die sich in den nächsten sechs Monaten zu Investitionen bekennen, kündigte sie in der "Pressestunde" des ORF-Fernsehens am Sonntag an.

Maskenpflicht ab Montag stark gelockert

Wien - Die Maskenpflicht wird ab morgen, Montag, massiv gelockert. Wie angekündigt und in der am Wochenende vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Novelle der "Lockerungsverordnung" geregelt, gilt diese nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich inklusive Apotheken sowie bei Dienstleistern, bei denen der Ein-Meter-Abstand unterschritten wird. Die Ein-Meter-Regel bliebt aufrecht.

Wiener Innenstadt wird offenbar weitgehend autofrei

Wien - Die Wiener Innenstadt dürfte bald weitgehend autofreie Zone werden. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. Demnach stünden Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) kurz vor einer Einigung. Eine Hebein-Sprecherin wollte auf APA-Anfrage das geplante Fahrverbot noch nicht bestätigen. Kommende Woche werde es noch ein Gespräch geben.

Maurer: Tiroler ÖVP Problem mit strukturellem Sexismus

Wien/Innsbruck - Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer hat am Montag massive Kritik an der Tiroler ÖVP in der Causa rund um ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler geübt, der eine WWF-Aktivistin "widerwärtiges Luder" genannt hatte. In der ORF-Sendung "Hohes Haus" meinte sie: "Wir haben ein Problem mit strukturellem Sexismus, auch die Tiroler ÖVP hat ganz eindeutig so ein Problem."

Menschen weltweit protestieren gegen Polizeigewalt

Atlanta - Ausgelöst durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA haben am Wochenende erneut weltweit Menschen gegen Rassismus demonstriert. In den USA heizte der Tod eines weiteren Schwarzen bei einem Polizeieinsatz die Proteste weiter an, in London kam es bei einer Gegendemonstration Rechtsextremer zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auch in Deutschland, Frankreich, Australien und in der Schweiz gingen tausende Menschen gegen rassistische Diskriminierung auf die Straße.

Trump wies Spekulationen über seine Gesundheit zurück

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich am Sonntag mit Spekulationen über seinen Gesundheitszustand konfrontiert gesehen. Auslöser waren Aufnahmen davon, wie Trump nach einer Rede an der Militärakademie West Point am Samstag mit Schwierigkeiten über die Bühnenrampe geht. US-Medien thematisierten auch, dass Trump beide Hände brauchte, um ein Glas Wasser zu trinken. Trump wies die Spekulationen zurück.

44 Todesopfer in Italien innerhalb von 24 Stunden

Rom - In Italien sind von Samstag auf Sonntag 44 Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. In den vorangegangenen 24 Stunden waren es 55 gewesen. Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, wurden 338 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet, am Vortag waren es 346 gewesen. Insgesamt sind 34.345 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel am Sonntag auf 26.274.

