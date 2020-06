Maskenpflicht ab Montag stark eingeschränkt

Wien - Mit dem am Montag in Kraft tretenden nächsten Lockerungsschritt der Corona-Schutzmaßnahmen fällt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit großteils. Masken müssen dann nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich inklusive der Apotheken und bei Dienstleistungen getragen werden, bei denen der 1-Meter-Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

AUA nimmt Betrieb wieder auf

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) nimmt am Montag nach fast dreimonatiger Pause wegen der Coronakrise wieder den Betrieb auf. Der erste reguläre Linienflug in der Früh hat München als Ziel. Im Juni will die AUA vorerst mehr als 30 europäische Destinationen bedienen. Ab 1. Juli ist die Rückkehr auf die Langstrecke geplant. Der bis zum Montag letzte Austrian-Linienflug war am 19. März in der Früh aus Chicago in Wien gelandet.

Wiener Innenstadt wird offenbar weitgehend autofrei

Wien - Die Wiener Innenstadt dürfte bald weitgehend autofreie Zone werden. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. Demnach stünden Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) kurz vor einer Einigung. Eine Hebein-Sprecherin wollte auf APA-Anfrage das geplante Fahrverbot noch nicht bestätigen. Kommende Woche werde es noch ein Gespräch geben.

EU-Außenminister tauschen sich mit Pompeo aus

Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten, darunter Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), schalten sich an diesem Montag (14.00 Uhr) per Videokonferenz mit ihrem US-amerikanischen Kollegen Mike Pompeo zusammen. Themen des Austausches sollen unter anderem die Bemühungen um eine Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses sowie der Umgang mit der aufstrebenden Weltmacht China sein.

Maurer: Tiroler ÖVP Problem mit strukturellem Sexismus

Wien/Innsbruck - Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer hat am Montag massive Kritik an der Tiroler ÖVP in der Causa rund um ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler geübt, der eine WWF-Aktivistin "widerwärtiges Luder" genannt hatte. In der ORF-Sendung "Hohes Haus" meinte sie: "Wir haben ein Problem mit strukturellem Sexismus, auch die Tiroler ÖVP hat ganz eindeutig so ein Problem."

Macron kündigte Lockerungen für Montag an

Paris - Frankreich lockert ab Montag die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen weiter. Das kündigte Staatspräsident Emmanuel Macron am Sonntagabend in einer Fernsehansprache an. Nach seinen Worten können im Pariser Großraum erstmals wieder alle Restaurants und Cafes zu Wochenbeginn öffnen. Bisher war dies nur für die Gastronomie im Freien erlaubt. Zudem sollen Alten- und Pflegeheime landesweit wieder für Besucher öffnen. Ab dem 22. Juni sollen zudem wieder "alle Schüler" - außer an Gymnasien - in die Schule gehen können, wie Macron betonte. Der Staatschef sprach von einem "ersten Sieg gegen das Virus".

Menschen weltweit protestieren gegen Polizeigewalt

Atlanta - Ausgelöst durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA haben am Wochenende erneut weltweit Menschen gegen Rassismus demonstriert. In den USA heizte der Tod eines weiteren Schwarzen bei einem Polizeieinsatz die Proteste weiter an, in London kam es bei einer Gegendemonstration Rechtsextremer zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auch in Deutschland, Frankreich, Australien und in der Schweiz gingen tausende Menschen gegen rassistische Diskriminierung auf die Straße.

Trump wies Spekulationen über seine Gesundheit zurück

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich am Sonntag mit Spekulationen über seinen Gesundheitszustand konfrontiert gesehen. Auslöser waren Aufnahmen davon, wie Trump nach einer Rede an der Militärakademie West Point am Samstag mit Schwierigkeiten über die Bühnenrampe geht. US-Medien thematisierten auch, dass Trump beide Hände brauchte, um ein Glas Wasser zu trinken. Trump wies die Spekulationen zurück.

(Schluss) hhi