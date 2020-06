Regierung legt 19 Milliarden Euro bei Coronahilfen drauf

Wien - Die zweite Regierungsklausur von Türkis-Grün ist geschlagen und sie hat einen "großen Wumms" geboren, wenn es nach Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) geht. Tatsächlich klingt die Zahl von 19 zusätzlichen Milliarden für Corona-Maßnahmen beeindruckend. Gesamt komme man damit bereits auf 50 Milliarden, berichtete Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die meisten Projekte dazu waren freilich schon in den Tagen davor öffentlich dargestellt worden, der Neuigkeitswert entsprechend gering.

Pflegeheimbewohner in Wien mit Covid-19-Erkrankung gestorben

Wien - In einem Pflegewohnheim in Wien-Liesing sind laut einem ORF-Online-Bericht sechs Bewohner im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Manche von ihnen litten an schweren Vorerkrankungen, hieß es. Die Todesfälle wurden über einen Zeitraum von rund zwei Wochen verzeichnet. Aktuell sind zehn Heimbewohner mit dem Coronavirus infiziert. Neun befinden sich zudem im Krankenhaus.

Zahl der Arbeitslosen sinkt, Kurzarbeit geht langsam zurück

Wien - Die Zahl der Personen in Kurzarbeit und die der Arbeitslosen sind im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, sind um 21.500 weniger Personen in Kurzarbeit, die Zahl der Arbeitslosen ist um 11.720 zurückgegangen. Damit sind aktuell 480.896 Personen arbeitslos (inklusive Schulungen), 1,139 Millionen Personen befinden sich in Kurzarbeit. Im Vergleich zum historischen Höchststand der Arbeitslosigkeit Mitte April gibt es damit rund 107.000 weniger Betroffene, zum Vorjahr sind es derzeit noch knapp 150.000 mehr.

Ungarisches Parlament beschließt Ende des Notstandsgesetzes

Budapest/Brüssel - Einstimmig hat das ungarische Parlament am Dienstag das Gesetz über die Rücknahme des umstrittenen Corona-Notstandsgesetzes verabschiedet. Zugleich stimmten die Abgeordneten für einen Gesetzentwurf zur Einführung des Gesundheitsnotstandes, der Sonderbefugnisse hinsichtlich der Corona-Pandemie beinhaltet. Nach Angaben der Opposition will die rechtsnationale Regierung von Premier Viktor Orban ein Gesetz gegen das andere austauschen und sich so neue Sonderbefugnisse sichern.

Opposition und Grüne wollen Anwalt in U-Ausschuss laden

Wien - Vertreter der Opposition und der Grünen wollen den Anwalt des mutmaßlichen Ibiza-Drahtziehers Julian H. als Auskunftsperson in den Ibiza-Untersuchungsausschuss laden. Derzeit prüfe man mehrere Möglichkeiten, wie man Johannes Eisenberg als Auskunftsperson gewinnen kann, sagte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer am Dienstag zur APA. Die ÖVP verwies darauf, dass dies Sache der Opposition sei. Die FPÖ forderte zudem die Absetzung des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) als Ausschussvorsitzenden.

Van der Bellen will Planungssicherheit für Wissenschaft

Wien - Angesichts der Verwerfungen in Folge der Coronakrise wünscht sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch für Forschungsinstitutionen "stabile planbare Voraussetzungen, was die Finanzen betrifft". Das erklärte das Staatsoberhaupt am Dienstag am Rande eines Besuchs am Complexity Science Hub (CSH) Vienna. Wie wichtig Wissenschaft und Forschung in Krisenzeiten ist, habe sich deutlich gezeigt.

Verbund-Vize Strugl folgt Anzengruber 2021 als neuer CEO

Wien - Wie vom Aufsichtsrat bereits Mitte März beschlossen, folgt Verbund-Vizevorstandschef Michael Strugl Anfang 2021 auf Wolfgang Anzengruber als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des börsennotierten Stromkonzerns, an dem die Republik Österreich 51 Prozent hält. Diese Entscheidung des Aufsichtsrats wurde am Dienstag in der virtuell abgehaltenen Verbund-Hauptversammlung bekanntgegeben.

