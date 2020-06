Corona-Pandemie für Anschober "absolut nicht vorbei"

Wien - Österreich und Deutschland befinden sich derzeit in Sachen SARS-Cov-2 bzw. Covid-19 in einer guten Situation. Doch die Pandemie sei nicht vorbei. Jetzt gehe es darum, ein neuerliches größeres Aufflackern der Erkrankungen zu verhindern. Dies erklärten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Experten, unter ihnen der Berliner Virologe Christan Drosten, am Mittwoch in Wien. "Die Zahlen sind sehr gut. Es ist aber absolut nicht vorbei. Wir hatten in den letzten 24 Stunden 14 Neuinfektionen zu verzeichnen. Wir haben 417 aktuell Erkrankte. 71 befinden sich in Spitälern, nur mehr elf in intensivmedizinischer Behandlung", fasste Anschober die heimische Lage zusammen.

AUA-Krisenstreit im Nationalrat

Wien - Wie mittlerweile üblich ist auch am Mittwoch ein Corona-Thema am Beginn der Sitzung des Nationalrats gestanden. Die SPÖ hatte dazu die aus ihrer Sicht misslungene AUA-Rettung ausgewählt. Auch FPÖ und NEOS kritisierten die von der Regierung gewählte Vorgangsweise, während sie von der Koalition verteidigt wurde. In weiterer Folge der Sitzung soll ein Coronahilfspaket für Künstler und Gemeinden beschlossen werden.

Opposition fordert Auflösung der SoKo Ibiza

Wien - Die Oppositionsparteien üben weiter scharfe Kritik an der SoKo Ibiza. Laut einem Zwischenbericht der SoKo, aus dem der "Kurier" am Mittwoch zitierte, verfügen die Ermittler nämlich offenbar doch nicht über das gesamte Material des Hauptvideos. SPÖ, FPÖ und NEOS fordern deshalb die Auflösung der SoKo und stattdessen eine "unabhängige und kompetente Einheit". NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper spricht von einer "Blamage". Dass sich die SoKo zunächst feiern lasse, dann aber anscheinend doch nicht das gesamte Videomaterial hat, sei "erbärmlich und peinlich".

Schüler erhalten ab 2021/22 Laptops und Tablets

Wien - Die Schüler der ersten Klassen an AHS-Unterstufen und Neuen Mittelschulen erhalten ab 2021/22 schrittweise Laptops bzw. Tablets. Das gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch bekannt. Voraussetzung ist ein Digitalisierungskonzept der jeweiligen Schule sowie das Durchlaufen eines Auswahlverfahrens. Die Geräte bleiben bei den Schülern, dafür ist ein privater Nutzungsbeitrag vorgesehen.

Besserverdiener haben mehr von Regierungs-Paket als Ärmere

Wien - Die bei der Regierungsklausur angekündigten Maßnahmen von Türkis-Grün im Kampf gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie kommen vor allem Besserverdienern zugute. Das ist das Ergebnis eines "Verteilungs-Checks" des Momentum Instituts. Demnach bekommen Personen im unteren Einkommensfünftel im Jahr 2020 pro Monat durchschnittlich 15 Euro mehr, Personen im obersten Einkommensfünftel hingegen 42 Euro. "Gerade Arbeitslose werden von der Regierung im Regen stehen gelassen", kritisierte Barbara Blaha, Leiterin des Thinktanks.

Billigere Treibstoffe drücken Inflation auf 0,7 Prozent

Wien - Der weltweite Konjunktureinbruch infolge der Coronapandemie hat den Ölpreis in den vergangenen Wochen kräftig gedrückt. Das hat auch in Österreich zu einer der niedrigsten Inflationsraten seit Jahren geführt. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai nur noch um 0,7 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Im April hatte die Teuerung noch 1,5 Prozent ausgemacht. Stärkster Preistreiber war erneut der Bereich Wohnen. Die Preise für Wohnung, Wasser und Energie erhöhten sich im Schnitt um 2,2 Prozent, die Mieten stiegen um 3,2 Prozent.

Autofreie City kommt mit Ausnahmen noch vor der Wien-Wahl

Wien - Der erste Wiener Gemeindebezirk wird zur weitgehend autofreien Zone. Die entsprechende Verordnung wird noch vor der Wahl im Oktober umgesetzt. Die Einfahrt in die Innenstadt wird aber weiter möglich sein, denn es gibt viele Ausnahmen. So dürfen Anrainer weiter in die City einfahren, teilten Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) am Mittwoch mit. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will sich das Konzept von Hebein und Figl erläutern lassen. Er werde die beiden "zeitnah" zu einem Gespräch laden, sagte er im APA-Gespräch.

Neun Jahre Haft für Kärntner wegen Kindesmissbrauchs

Klagenfurt - Weil er seine Kinder über Jahre hinweg misshandelt und schwer sexuell missbraucht hat, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein 37-jähriger Kärntner zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann legte vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi nur zögerlich ein Geständnis ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte nahm das Urteil an, Staatsanwältin Kuschinsky gab keine Erklärung ab.

(Schluss) rst