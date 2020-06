Nationalrat beschließt Coronahilfen für Gemeinden

Wien - Die Bewältigung der Coronakrise ist auch am Donnerstag Hauptthema im Nationalrat. Beschlossen wird eine Milliarde Euro an Investitionsbeiträgen für die Gemeinden. Die Länder bekommen Zweckzuschüsse etwa für Schutzausrüstung. Im Justizbereich werden wieder einige Fristen verlängert, etwa der erleichterte Zugang zu Unterhaltsvorschüssen. Zu Wort melden wird sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er ist zu Sitzungsbeginn in der Fragestunde zu Gast.

Hofer sieht sich nach Koran-Sager durch Drohungen bestätigt

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer sieht sich nach seinen Aussagen vom Dienstag, wonach der Koran gefährlicher sei als das Coronavirus, laut eigenen Angaben mit unzähligen Beschimpfungen und auch Morddrohungen in sozialen Medien konfrontiert. Daran sei zu erkennen, dass seine Worte "nicht ganz unbegründet" gewesen sein können, sieht sich der Parteiobmann in seiner Kritik bestätigt. Hofer sieht sich mit zwei Anzeigen wegen Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Lehren konfrontiert.

Finanzvermögen der Österreicher 2019 sprunghaft gestiegen

Wien - Die Finanzvermögen der Österreicherinnen und Österreicher sind im Vorjahr um rund sieben Prozent auf knapp 800 Mrd. Euro (900 Mrd. Dollar) gewachsen. Das war ein stärkerer Zuwachs als in den Jahren davor, aber weniger als im weltweiten Schnitt oder auch im Schnitt Westeuropas, zeigt die 20. Ausgabe des Global Wealth Report des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group (BCG). Ein Drittel der heimischen Finanzvermögen wird von nur 320 Menschen gehalten, die jeweils über umgerechnet 100 Mio. Dollar verfügen.

Fast 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht

Genf/Wien - Die Zahl der Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden oder vertrieben wurden, hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Ein Prozent der Menschheit - 79,5 Millionen Menschen - ist bzw. sind Opfer von Vertreibung, wie ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zeigt. Das sind um fast zehn Millionen mehr als noch im Vorjahr.

Blutgruppe beeinflusst offenbar Schwere von Covid-19-Verlauf

Kiel/Oslo - Während eine Covid-19-Erkrankung bei manchen Menschen zu Atemversagen bis hin zum Tod führt, spüren andere kaum Symptome. Die Ursachen für die unterschiedlichen Verläufe sind noch weitgehend unklar, doch ein wichtiger Faktor könnte die Blutgruppe sein, wie ein internationales Forscherteam im "New England Journal of Medicine" berichtet. Demnach haben Menschen mit der in Deutschland häufigsten Blutgruppe A ein um knapp 50 Prozent höheres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf als solche mit anderen Blutgruppen.

US-Regierung mit einstweiliger Verfügung gegen Bolton-Buch

Washington - Die US-Regierung hat ihr juristisches Vorgehen gegen die Veröffentlichung eines Buches des früheren Sicherheitsberaters John Bolton verschärft. Das Justizministerium in Washington beantragte am Mittwoch bei Gericht, die Publikation per einstweiliger Verfügung zu stoppen. In dem Antrag heißt es, das Buch enthalte geheime Regierungsinformationen, deren Verbreitung die "nationale Sicherheit" des Landes gefährden würden. "Er hat das Gesetz gebrochen", sagte US-Präsident Donald Trump in einem Interview des TV-Senders Fox.

US-Außenminister Pompeo traf chinesischen Kollegen

Honolulu (Hawaii) - Inmitten zunehmender Spannungen zwischen den USA und China haben sich die Außenminister beider Länder zu Gesprächen in Hawaii getroffen. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete am Donnerstag im Anschluss, beide Seiten hätten das Treffen in Honolulu als "konstruktiven Dialog" gewertet. US-Außenminister Mike Pompeo betonte nach Auskunft einer Sprecherin die Notwendigkeit von wechselseitigen Vereinbarungen zu den Handels-, Sicherheits- und diplomatischen Beziehungen.

Schallenberg empfängt deutschen Außenminister Maas in Wien

Wien - Nach einer dreimonatigen, Corona-bedingten Pause setzt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag die Wiederaufnahme persönlicher Gespräche fort. In Wien empfängt Schallenberg seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas zu einem Arbeitsgespräch, wie das Außenamt am Mittwoch mitteilte. Im Mittelpunkt des "nachbarschaftlichen Gesprächs" werden die deutsch-österreichische Zusammenarbeit in Zeiten der globalen Gesundheitskrise sowie die Schwerpunkte des bevorstehenden deutschen EU-Ratsvorsitzes stehen, hieß es im Vorfeld.

