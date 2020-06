Keine Einigung auf EU-Gipfel zu Corona-Wiederaufbauplan

Brüssel/Wien - Der EU-Videogipfel zum Wiederaufbauplan nach der Coronakrise ist am Freitag ohne Einigung zu Ende gegangen. Es habe keine wesentlichen Annäherungen gegeben, hieß es in EU-Ratskreisen. EU-Ratspräsident Charles Michel will nach Angaben von Diplomaten Mitte Juli einen "echten" EU-Gipfel in Brüssel einberufen, um weiter nach einem Konsens zu suchen.

Umstrittenes Abdullah-Zentrum verlässt offenbar Österreich

Wien - Nach etlichen Jahren der Kritik zieht sich das "König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID) offenbar aus Wien zurück und zieht nach Genf. Weder das KAICIID noch das Außenministerium in Wien wollten einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Kurier" vom Freitag bestätigen. Eine Schließung bzw. ein Rückzug Österreichs wird jedoch seit Langem diskutiert.

Kurz will im Ibiza-U-Ausschuss "Auskunft erteilen"

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will im Ibiza-U-Ausschuss vor allem zu früheren Regierungsentscheidungen Auskunft erteilen. "Ich werde dort selbstverständlich in allen Bereichen, wo ich einen Beitrag leisten kann, Auskunft erteilen", sagte er am Freitag in Wien. Dabei könne er wohl "wenig beitragen zum Ibiza Video selbst und auch zu gewissen Vorwürfen gegen die Freiheitliche Partei", so Kurz.

Coronavirus in Italiens Abwässern seit Dezember nachweisbar

Rom - Das neuartige Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bisher angenommen. Der Erreger SARS-CoV-2 sei in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember nachgewiesen worden, heißt es in einer Stellungnahme von Italiens nationalem Gesundheitsinstitut ISS. Offiziell festgestellt worden war der Coronavirus-Ausbruch in Italien erst Mitte Februar.

Lebenslang für Kärntner wegen Mordes an Hochschwangerer

Klagenfurt - Ein 36 Jahre alter Kärntner ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordes an seiner 31-jährigen hochschwangeren Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Geschworenen befanden den Mann, der bis zum Schluss seine Unschuld beteuert hatte, einstimmig des vorsätzlichen Mordes und des Schwangerschaftsabbruchs schuldig. Er legte sofort Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein.

Braun wirft bei Wirecard nach Bilanzskandal das Handtuch

Aschheim - Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, ein Österreicher, tritt im Zuge des Bilanzskandals beim deutschen Dax-Konzern mit sofortiger Wirkung zurück. Interimschef wird der erst am Vorabend in den Vorstand berufene US-Manager James Freis. Der Zahlungsabwickler ist seit über einem Jahr in Bedrängnis, seit die Londoner "Financial Times" dem Management in einer Artikel-Serie Bilanzmanipulationen vorwarf.

Britischer Schauspieler Ian Holm gestorben

London - Der Darsteller des Bilbo Beutlin aus der Fantasy-Trilogie "Herr der Ringe", Ian Holm, ist gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf seinen Agenten. Er wurde 88 Jahre alt. Der britische Schauspieler, der auch aus seiner Rolle als der Android Ash in dem Science-Fiction-Thriller "Alien" bekannt war, litt laut "Guardian" an einer Parkinson-Erkrankung. Er sei friedlich im Krankenhaus in London im Beisein seiner Pfleger und Familie gestorben, zitierte das Blatt eine Mitteilung seines Agenten.

Wiener Börse nach Hexensabbat im Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat nach einem richtungslosen Vormittagsgeschäft nach dem "Hexensabbat", dem Verfallstag von wichtigen Terminkontrakten, wieder ins Plus gedreht. Der Leitindex ATX stieg bis 14.30 Uhr 0,67 Prozent auf 2.342,07 Punkte. Zentrales Thema am Markt bleibt die Coronakrise und ihre Auswirkungen. Vor allem OMV (+1,32 Prozent) und Verbund (+1,63 Prozent) zogen den ATX nach oben.

(Schluss) bb/wie