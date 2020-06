Schallenberg schließt Rücknahme von Grenzöffnungen nicht aus

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat neuerliche Grenzschließungen in der Coronakrise nicht ausgeschlossen. "Nur weil wir jetzt Staaten auf Grün gesetzt haben, heißt nicht, dass wir die Situation nicht weiter genau beobachten", sagte Schallenberg im APA-Interview. "Wenn es notwendig ist, werden wir natürlich auch wieder entsprechende Maßnahmen setzen." Das Ziel sei es, "möglichst schnell die Reisefreiheit wieder herzustellen. Das ist im 21. Jahrhundert kein Luxus, das ist eine Notwendigkeit", betonte er.

Neue Reisewarnung für Ägypten, Bangladesch und Chile

Wien - Das Außenministerium hat am Samstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus Reisewarnungen für Ägypten, Bangladesch und Chile verhängt. Für alle drei Länder wird der Reisehinweis von der bisherigen Sicherheitsstufe 4 (Hohes Sicherheitsrisiko) auf Stufe 6 (Reisewarnung) erhöht, wie das Außenministerium mitteilte. Damit gelten derzeit wegen der Corona-Pandemie Reisewarnungen für insgesamt 24 Länder.

Statue von Südstaaten-General in Washington gestürzt

Washington - Demonstranten haben in Washington die einzige in der US-Hauptstadt stehende Statue eines Konföderierten-Generals gestürzt und in Brand gesetzt. Auf Fernsehbildern war am späten Freitagabend zu sehen, wie die Statue von Albert Pike mit Seilen von seinem Sockel gerissen und angezündet wird. Dazu skandierten dutzende Menschen den Slogan der Anti-Rassismus-Bewegung "Black lives matter". US-Präsident Donald Trump verurteilte den Sturz und griff zugleich die Washingtoner Polizei an. "Die Polizei kommt ihrer Aufgabe nicht nach", so Trump.

Kanzler Kurz steht bei Ibiza-U-Ausschuss Rede und Antwort

Wien/Gumpoldskirchen - Politisch höchstrangigen Besuch erwartet der Ibiza-Untersuchungsausschuss in der kommenden Woche: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Vorrangig geht es um mögliche FPÖ-Postenschacher in der Glücksspielindustrie während der Zeit der türkis-blauen Regierung. Aus diesem Grund sollen auch weitere Vertreter der Casinos Austria AG aussagen. Bereits vor zwei Wochen wurde der Glücksspiel-Komplex im U-Ausschuss angerissen.

Idee für FPÖ-Verein kam laut Gudenus von Doskozil

Wien - Der Vorschlag für das FPÖ-nahe "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP), über das Parteispenden verschleiert worden sein könnten, soll nicht von den Freiheitlichen selbst gekommen sein. "Das war eine Idee, die mir zugetragen wurde von Herrn Landeshauptmann Doskozil (SPÖ), wie er damals noch Verteidigungsminister war", sagte der frühere FPÖ-Politiker Johann Gudenus auf "PULS 24". Gudenus bezeichnete die angebliche Idee Doskozils noch immer als gut, "weil in diesem Verein sehr, sehr viel passiert ist, was Sicherheitspolitik betrifft, Strategie betrifft und dergleichen".

Firmen schöpfen beantragte Kurzarbeit nur zur Hälfte aus

Wien - Die heimischen Unternehmen schöpfen die beantragte Kurzarbeit insgesamt nur zur Hälfte aus. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". "Mehr als 6 Milliarden werden wir nicht brauchen", sagte der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Herbert Buchinger, in dem Bericht. Budgetiert sind 12 Mrd. Euro. Am Montag verhandeln Gewerkschaft, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer über eine Verlängerung der Kurzarbeit über den Herbst hinaus. Buchinger wünscht sich ab Herbst ein anderes Modell.

Luxemburg testet gesamte Bevölkerung auf das Coronavirus

Luxemburg - Luxemburg will mit flächendeckenden Tests der gesamten Bevölkerung eine zweite Corona-Welle verhindern. Die Einwohner und Beschäftigten seien in kleine Gruppen eingeteilt worden, deren Mitglieder abwechselnd und regelmäßig getestet werden, teilte das nationale Gesundheitsinstitut mit. "Wenn es neue Infektionen gibt, dann wissen wir sehr genau, wo es passiert und können Ketten unterbrechen", hieß es.

Ende einer Ära: Lufthansa fällt aus dem DAX

Frankfurt - Nach fast genau 32 Jahren ist vorerst Schluss: Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa steigt aus dem Deutschen Aktienindex (DAX) ab. Von Montag an wird Deutschlands größte Fluggesellschaft im MDax der mittelgroßen Werte gehandelt. Ihren Platz im Börsenleitindex übernimmt die "Deutsche Wohnen". Das Berliner Unternehmen ist der zweite Immobilienkonzern im DAX nach Vonovia.

