52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich

Telfs - Am Samstag sind in Österreich 52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt worden. Mit Stand 09.30 Uhr gab es insgesamt 17.323 positive Testergebnisse. Der spektakulärste neue Fall ist jener eines 25-jährigen Tirolers, bei dem das Virus nun im bereits zweiten Test nachgewiesen wurde. Der Mann war am 8. Juni von einem Aufenthalt in Pakistan zurückgekehrt und entwickelte ab 14. Juni Symptome. Ein erster Test verlief negativ, ein zweiter wurde nach Aufnahme in der Innsbrucker Klinik vorgenommen.

Neue Reisewarnung für Ägypten, Bangladesch und Chile

Wien - Das Außenministerium hat am Samstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus Reisewarnungen für Ägypten, Bangladesch und Chile verhängt. Für alle drei Länder wird der Reisehinweis von der bisherigen Sicherheitsstufe 4 (Hohes Sicherheitsrisiko) auf Stufe 6 (Reisewarnung) erhöht, wie das Außenministerium mitteilte. Damit gelten derzeit wegen der Corona-Pandemie Reisewarnungen für insgesamt 24 Länder.

Idee für FPÖ-Verein kam laut Gudenus von Doskozil

Wien - Der Vorschlag für das FPÖ-nahe "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP), über das Parteispenden verschleiert worden sein könnten, soll nicht von den Freiheitlichen selbst gekommen sein. "Das war eine Idee, die mir zugetragen wurde von Herrn Landeshauptmann Doskozil (SPÖ), wie er damals noch Verteidigungsminister war", sagte der frühere FPÖ-Politiker Johann Gudenus auf "PULS 24". Doskozils Büro wies die Behauptungen am Samstag entschieden zurück.

Statue von Südstaaten-General in Washington gestürzt

Washington - Inmitten der anhaltenden Proteste gegen Rassismus sind tausende Menschen in den USA auf die Straße gegangen, um an das Ende der Sklaverei vor 155 Jahren zu erinnern. Von New York bis Los Angeles fanden am Freitag, dem inoffiziellen Gedenktag "Juneteenth", Demonstrationen, Gebete und Feste statt. In Washington stürzten Demonstranten die einzige Statue eines Südstaaten-Generals in der Stadt.

Zahl der Coronavirus-Infizierten in Peking steigt weiter

Brasilia/Peking - Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen. Wie die Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, wurden in der Hauptstadt 21 weitere Ansteckungen nachgewiesen. Landesweit wurden insgesamt 27 Infizierte gemeldet. Seit der neue Ausbruch auf einem Pekinger Großmarkt bekannt wurde, ist die Zahl der Infizierten auf rund 300 gewachsen.

Über hundert Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Minsk - Bei Protesten der Opposition in mehreren weißrussischen Städten hat die Polizei nach Angaben von Aktivisten mehr als hundert Menschen festgenommen, darunter mehrere für ausländische Medien tätige Journalisten. Wie die Menschenrechtsorganisation Wjasna am Samstag mitteilte, nahm die Polizei landesweit etwa 140 Menschen in Gewahrsam, fünf von ihnen wurden demnach geschlagen. In der Hauptstadt Minsk hatten sich Hunderte Menschen versammelt, um ihre Unterschrift für die Kandidatur von Oppositionspolitikern bei der Präsidentschaftswahl im August abzugeben. Einige Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko hatten Lautsprecher und Fahnen mit.

Protest gegen Denkmal in Niederlanden endet mit Festnahmen

Hoorn - Nach einer Demonstration gegen ein Denkmal aus der Kolonialzeit in Hoorn im Norden der Niederlande ist es zu heftigen Unruhen gekommen. Etwa 200 vorwiegend junge Leute hätten am späten Freitagabend randaliert und die Konfrontation mit der Polizei gesucht, sagte der Bürgermeister der Stadt am Samstag im Radio. "Sie haben die Demonstration gezielt missbraucht", meinte er. Polizisten wurden mit Steinen, Sesseln und Tischen beworfen. Zwölf Personen wurden festgenommen.

Firmen schöpfen beantragte Kurzarbeit nur zur Hälfte aus

Wien - Die heimischen Unternehmen schöpfen die beantragte Kurzarbeit insgesamt nur zur Hälfte aus. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". "Mehr als 6 Milliarden werden wir nicht brauchen", sagte der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Herbert Buchinger, in dem Bericht. Budgetiert sind 12 Mrd. Euro. Am Montag verhandeln Gewerkschaft, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer über eine Verlängerung der Kurzarbeit über den Herbst hinaus. Buchinger wünscht sich ab Herbst ein anderes Modell.

(Schluss) mf