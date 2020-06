Mehr als 2,5 Millionen Coronavirus-Infektionen in Europa

Paris/Europa-weit - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Europa hat die Schwelle von 2,5 Millionen überschritten. Bis Samstagvormittag wurden laut einer auf offiziellen Behördenangaben beruhenden AFP-Zählung zufolge 2.500.091 Fälle diagnostiziert. Mehr als 192.000 Menschen in Europa starben an den Folgen einer Infektion. Damit bleibt Europa der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent. Das am stärksten betroffene Land in Europa ist Russland mit mehr als 570.000 Infektionen.

Sanchez mahnt Spanier auch nach Notstand zur Vorsicht

Madrid - Der spanische Regierungschef Pedro S�nchez hat seine Landsleute am letzten Tag des Corona-Notstandes zu weiterer Vorsicht aufgerufen. "Das Virus kann zurückkehren und wir könnten von einer zweiten Infektionswelle erfasst werden", sagte er bei einer Fernsehansprache am Samstag. "Alle müssen deshalb die Hygiene- und Gesundheitsregeln auch weiter strikt einhalten", mahnte der Sozialist.

52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich

Telfs - Am Samstag sind in Österreich 52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt worden. Mit Stand 09.30 Uhr gab es insgesamt 17.323 positive Testergebnisse. Der spektakulärste neue Fall ist jener eines 25-jährigen Tirolers, bei dem das Virus nun im bereits zweiten Test nachgewiesen wurde. Der Mann war am 8. Juni von einem Aufenthalt in Pakistan zurückgekehrt und entwickelte ab 14. Juni Symptome. Ein erster Test verlief negativ, der nun in Innsbruck vorgenommene zweite positiv.

Idee für FPÖ-Verein kam laut Gudenus von Doskozil

Wien - Der Vorschlag für das FPÖ-nahe "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP), über das Parteispenden verschleiert worden sein könnten, soll nicht von den Freiheitlichen selbst gekommen sein. "Das war eine Idee, die mir zugetragen wurde von Herrn Landeshauptmann Doskozil (SPÖ), wie er damals noch Verteidigungsminister war", sagte der frühere FPÖ-Politiker Johann Gudenus auf "PULS 24". Doskozils Büro wies die Behauptungen am Samstag entschieden zurück.

Trump nimmt Kundgebungen trotz Coronakrise wieder auf

Tulsa (Oklahoma) - US-Präsident Donald Trump nimmt trotz der andauernden Coronakrise seine Massenkundgebungen wieder auf. Die erste Wahlkampfveranstaltung Trumps seit mehr als drei Monaten sollte am Samstagabend (Ortszeit) in Tulsa im US-Staat Oklahoma stattfinden. Weniger als fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl liegt der designierte Kandidat der Demokraten, Joe Biden, in landesweiten Umfragen vor Trump. Der republikanische Präsident ist in der Coronakrise, aber auch infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt unter Druck geraten.

Neue Reisewarnung für Ägypten, Bangladesch und Chile

Wien - Das Außenministerium hat am Samstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus Reisewarnungen für Ägypten, Bangladesch und Chile verhängt. Für alle drei Länder wird der Reisehinweis von der bisherigen Sicherheitsstufe 4 (Hohes Sicherheitsrisiko) auf Stufe 6 (Reisewarnung) erhöht, wie das Außenministerium mitteilte. Damit gelten derzeit wegen der Corona-Pandemie Reisewarnungen für insgesamt 24 Länder.

Diebe fanden in Ungarn Leichenteile in einem Hof

Budapest - Diebe sind auf dem Hof eines Pathologie-Assistenten in Paty bei Budapest eingebrochen - und haben eine grausige Entdeckung gemacht. Als sie die dort gelagerten Plastikfässer öffneten, stießen sie auf Leichenteile, wie die Tageszeitung "Blikk" am Samstag berichtete. Nachdem die Polizei die Gauner gefasst hatte, erzählten diese auf der Wache von ihrem makaberen Fund. Die Beamten rückten daraufhin zu einer Hausdurchsuchung aus. Dabei fanden sie in Fässern, Kübeln und Plastiksäcken Teile von menschlichen Leichen. Gegen den etwa 60 Jahre alten Pathologie-Gehilfen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf verbotenen Umgang mit menschlichen Körperteilen.

