Erste Trump-Massenkundgebung seit Beginn der Coronakrise

Tulsa (Oklahoma) - Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump wieder eine Massenkundgebung abgehalten. Trump wurde am Samstagabend in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma von Tausenden Anhängern mit "USA, USA, USA"-Rufen empfangen. Dennoch waren deutlich weniger Menschen erschienen als erwartet. "Wir fangen unseren Wahlkampf an", sagte Trump. "Ihr seid Krieger", so Trump zu seinen Unterstützern. Die Veranstaltungshalle mit Platz für rund 20.000 Teilnehmer war nicht gefüllt. Viele Sitze blieben leer.

SPÖ beanstandet weiter Art der Mehrwertsteuersenkung

Wien - Die SPÖ stößt sich an der geplanten Mehrwertsteuersenkung, weil diese Großkonzerne subventioniere. In einer parlamentarischen Anfrage rechnet der Abgeordnete Max Lercher vor, dass McDonalds möglicherweise mehrere Millionen und Starbucks Hunderttausende Euro lukrieren könnten. Dasselbe "Versagen" ortet Lercher im Kunst und Kulturbereich. Der größte Einzelprofiteur der Steuersenkung sei hier vermutlich Amazon - einer der größten Buchhändler Österreichs.

Hunderte randalieren in Stuttgarter Innenstadt

Stuttgart - In der Stuttgarter Innenstadt haben sich in der Nacht auf Sonntag Hunderte Menschen stundenlang Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bei den Ausschreitungen seien die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden mehrere Beamte leicht verletzt. Zudem seien Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert worden. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest.

Drei Tote bei Messerstecherei in Großbritannien

Reading - Bei einer Messerstecherei in der britischen Stadt Reading sind nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Entgegen ersten Berichten britischer Medien werde der Fall nicht als Terrorakt eingestuft, teilte die Polizei Sonntagfrüh mit. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Weitere Tatverdächtige gebe es nicht.

Zahl der Corona-Infizierten in Peking steigt weiter

Peking - Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen. Nach Angaben der staatlichen Gesundheitskommission vom Sonntag wurden in der Hauptstadt 22 weitere Ansteckungen nachgewiesen. Landesweit wurden insgesamt 26 Infizierte neu gemeldet. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch hatten die Behörden am Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, womit Peking teilweise abgeriegelt wurde.

Wieder freie Fahrt für Österreicher nach Spanien

Madrid/Wien - Costa del Sol statt Dahamas: Rechtzeitig zum Sommerbeginn hebt Österreich die Reisebeschränkungen für Spanien auf. Ab Sonntag dürfen Österreicher wieder in das beliebte Urlaubsland reisen, ohne bei der Rückreise einen negativen Coronatest vorlegen oder sich in Quarantäne begeben zu müssen. In Spanien selbst endet zugleich der von drastischen Einschränkungen geprägte Corona-Notstand.

60 Prozent wollen Sommerurlaub in Österreich verbringen

Wien - Trotz der mittlerweile erfolgten Grenzöffnung zu den Nachbarländern planen 60 Prozent jener Österreicher, die einen Urlaub vorhaben, ihren Sommerurlaub heuer in der Heimat zu verbringen. Lediglich 28 Prozent wollen ins Ausland fahren, obwohl für fast doppelt so viele der Urlaub in einem anderen Land - meist am Meer - das Ideal darstellt, geht aus einer Gallup-Umfrage hervor.

