Kogler stellt Corona-Lockerungen im Sport ab Juli in Aussicht

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellt Lockerungen für Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien ab 1. Juli in Aussicht. Allerdings werde dieser Schritt noch verhandelt, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass die Gerichte viele Strafen aufgrund der Coronagesetze aufheben könnten, glaubt er nicht. Die Kommunikation der ÖVP-Grünen-Regierung nach Aufkommen der Krise verteidigte er.

80-jährige Autorin Helga Schubert gewinnt Bachmann-Preis

Klagenfurt - Die 80-jährige deutsche Autorin Helga Schubert ist am Sonntag bei der virtuell gehaltenen Preisverleihung mit dem 44. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Schubert setzte sich mit ihrem Text "Vom Aufstehen" im dritten Wahlgang in der Stichwahl gegen Lisa Krusche durch. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Die junge deutsche Autorin Lisa Krusche wurde mit dem Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet. Der Kelag-Preis ging an den Österreicher Egon Christian Leitner, Laura Freudenhalter bekam schließlich den 3sat-Preis. Die Österreicherin Lydia Haider gewann den BKS-Bank-Publikumspreis.

Hunderte Menschen randalierten in Stuttgarter Innenstadt

Stuttgart - In der Stuttgarter Innenstadt haben sich in der Nacht auf Sonntag Hunderte Menschen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bei den gewalttätigen Ausschreitungen seien die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Mehr als ein Dutzend Beamte wurde verletzt. Zudem seien Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert worden. Mehr als 20 Tatverdächtige wurden festgenommen. Kurz vor Mitternacht habe sich die Lage in der Nähe des Schlossplatzes "aufgeschaukelt". Ausgangspunkt war demnach eine Polizeikontrolle wegen eines Suchtgiftdelikts.

Boykott-Aufrufe der Opposition bei Parlamentswahl in Serbien

Belgrad - Die Parlaments- und Kommunalwahlen in Serbien haben begleitet von Boykott-Aufrufen der Opposition begonnen. Mehrere wichtige Oppositionsparteien traten aus Protest gegen die Abstimmung nicht zur Wahl an. Sie werfen Präsident Aleksandar Vucic einen zunehmend autokratischen Regierungsstil und eine Einschränkung der Wahlfreiheit vor. Der Präsident selbst kandidiert zwar nicht für das Parlament, den Wahlkampf seiner Partei dominierte er dennoch.

Corona-Notstand in Spanien nach 14 Wochen beendet

Madrid - Im früheren Corona-Hotspot Spanien herrscht seit Sonntag die "neue Normalität". Nach genau 14 Wochen ging um Mitternacht der Notstand zur Eindämmung der Pandemie zu Ende. Die 47 Millionen Bürger des Landes durften sich erstmals seit Mitte März wieder im ganzen Land frei bewegen. Österreich hob zudem die Reisebeschränkungen für Spanien mit Sonntag auf.

60 Prozent wollen Sommerurlaub in Österreich verbringen

Wien - Trotz der mittlerweile erfolgten Grenzöffnung zu den Nachbarländern planen 60 Prozent jener Österreicher, die einen Urlaub vorhaben, ihren Sommerurlaub heuer in der Heimat zu verbringen. Lediglich 28 Prozent wollen ins Ausland fahren, obwohl für fast doppelt so viele der Urlaub in einem anderen Land - meist am Meer - das Ideal darstellt, geht aus einer Gallup-Umfrage hervor.

(Schluss) mhi