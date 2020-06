Kogler stellt Lockerungen im Sport ab Juli in Aussicht

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellt Lockerungen für Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien ab 1. Juli in Aussicht. Allerdings werde dieser Schritt noch verhandelt, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass die Gerichte viele Strafen aufgrund der Coronagesetze aufheben könnten, glaubt er nicht. Die Kommunikation der ÖVP-Grünen-Regierung nach Aufkommen der Krise verteidigte er. Keinen Applaus für Kogler gab es von SPÖ und FPÖ.

Ibiza-Ausschuss: Ministerium kooperiert mit sechs Vereinen

Wien - Das Verteidigungsministerium arbeitet derzeit mit sechs politisch besetzten Vereinen zusammen. Darunter ist auch das Institut für Sicherheitspolitik (ISP), das wegen des Verdachts verdeckter Parteispenden im Ibiza-Untersuchungsausschuss beleuchtet wird. Unter Hans Peter Doskozil (SPÖ) kamen zwei Vereine dazu, neben dem ISP auch einer mit Ex-Bundespräsident Heinz Fischer an der Spitze.

Polizei stuft Angriff in Reading als "terroristisch" ein

Reading - Die britische Polizei vermutet bei einem tödlichen Messerangriff in der südenglischen Stadt Reading einen terroristischen Hintergrund. Der Vorfall sei im Zuge der Untersuchungen als Terrortat eingestuft worden, teilte sie am Sonntag mit. Drei Personen wurden getötet, drei weitere verletzt. Die Anti-Terror-Einheit übernahm die Ermittlungen. Ein 25-Jähriger aus Reading wurde wegen Mordverdachts festgenommen.

Über zwei Millionen Corona-Infektionen in Lateinamerika

Brasilia - In Lateinamerika und der Karibik ist die Zahl der offiziell registrierten Coronavirus-Infektionen am Wochenende auf über zwei Millionen gestiegen. Aus der Region wurden am Samstag insgesamt 2.007.621 bestätigte Fälle gemeldet. Über die Hälfte der Fälle wurde aus Brasilien gemeldet. Dort war am Freitag die Marke von einer Million Infektionen offiziell überstiegen worden. Alarmierend ist die Lage auch in Chile, wo sich die Zahl der Corona-Toten mehr als verdoppelte.

80-jährige Autorin Helga Schubert gewinnt Bachmann-Preis

Klagenfurt - Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur sind geschlagen. Die als Favoritin gehandelte 80-jährige Helga Schubert gewann nach einem Stechen gegen die Österreicherin Laura Freudenthaler und die Deutsche Lisa Krusche den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis 2020. Krusche erhielt den Deutschlandfunk-Preis, der Steirer Egon Christian Leitner den Kelag-Preis. Freudenthaler, deren Text "Der heißeste Sommer" auf viel Lob gestoßen war, holte den 3sat-Preis.

Seltenes Himmelsspektakel über Afrika und Asien

Nairobi - In zahlreichen afrikanischen und asiatischen Ländern haben die Menschen am Sonntag eine besondere Art der Sonnenfinsternis bestaunen können. Dabei schob sich der Mond so zwischen Erde und Sonne, dass er einen leuchtenden Ring frei ließ. Eine solche ringförmige Sonnenfinsternis ist nur etwa alle zwei Jahre und jeweils nur von einem kleinen Teil der Erde aus zu sehen.

