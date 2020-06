Kogler stellt Lockerungen im Sport ab Juli in Aussicht

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellt Lockerungen für Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien ab 1. Juli in Aussicht. Allerdings werde dieser Schritt noch verhandelt, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass die Gerichte viele Strafen aufgrund der Coronagesetze aufheben könnten, glaubt er nicht. Die Kommunikation der ÖVP-Grünen-Regierung nach Aufkommen der Krise verteidigte er. Keinen Applaus für Kogler gab es von SPÖ und FPÖ.

Polizei stuft Angriff in Reading als "terroristisch" ein

Reading - Die britische Polizei vermutet bei einem tödlichen Messerangriff in der südenglischen Stadt Reading einen terroristischen Hintergrund. Der Vorfall sei im Zuge der Untersuchungen als Terrortat eingestuft worden, teilte sie am Sonntag mit. Drei Personen wurden getötet, drei weitere verletzt. Die Anti-Terror-Einheit übernahm die Ermittlungen. Ein 25-Jähriger aus Reading wurde wegen Mordverdachts festgenommen.

Stuttgarter Innenstadt bei Ausschreitungen verwüstet

Stuttgart - Bei schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei haben Hunderte Gewalttäter in der Nacht auf Sonntag die Stuttgarter Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. Krawallmacher schmissen Pflastersteine auf vorbeifahrende Polizeiautos, schlugen Schaufenster auf der Stuttgarter Shoppingmeile ein und plünderten Geschäfte - Schreie, Scherben und Chaos im vornehmen Einkaufsviertel. Nach Polizeiangaben beteiligten sich bis zu 500 Personen an den Krawallen. Die Ausschreitungen in der Schwabenmetropole führten auch zu hitzigen politischen Debatten.

Rettung für Lufthansa droht zu scheitern

Frankfurt - Das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket der deutschen Regierung für die AUA-Muttergesellschaft Lufthansa droht an einer niedrigen Aktionärspräsenz auf der anstehenden Hauptversammlung zu scheitern. "Seit heute Nacht wissen wir, dass unsere Aktionäre weniger als 38 Prozent des Kapitals für diese Hauptversammlung angemeldet haben", schrieb Lufthansa-Chef Carsten Spohr an seine Mitarbeiter. Die Anteilseigner stimmen am Donnerstag über das geplante Rettungspaket ab. Liegt die Aktionärspräsenz bei unter 50 Prozent, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmrechte nötig.

Mehr als 1.300 Corona-Infizierte bei Tönnies bekannt

Gütersloh - Die Zahl der Corona-Infizierten in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück ist auf 1.331 gestiegen. Dies teilte der Kreis Gütersloh am Sonntag mit. Die Reihentestungen auf dem Gelände der Firma seien am Samstag abgeschlossen worden, hieß es. Insgesamt 6.139 Tests seien gemacht worden, 5.899 Befunde lägen bereits vor. Bei 4.568 Beschäftigten konnte demnach das Virus nicht nachgewiesen werden.

Doskozil verärgert über Aysl-Erlass

Wien/Eisenstadt - Ein Erlass des Innenministeriums ärgert Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Asylwerber, die in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland aufgegriffen werden, sollen unter bestimmten Voraussetzungen zuerst nach Eisenstadt gebracht werden. Doskozil spricht in der "Krone" von einer "parteipolitisch motivierten Attacke" gegen sein Bundesland. Der Erlass sei ohne Absprache erfolgt und ohne inhaltliche Notwendigkeit, polterte der Landeshauptmann.

14 Infizierte in einer Woche in neuem Salzburg-Cluster

Salzburg - Innerhalb von einer Woche sind nach einer Veranstaltung am Montag in der Stadt Salzburg bis Sonntagabend 14 Corona-Fälle aufgetreten. Am Samstagabend erhielten ein weiterer hochrangiger Arzt des Uniklinikums sowie ein Pensionist ein positives Testergebnis. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat alleine 30 Mitarbeiter abgestellt, die für die Aufarbeitung des neuen "Covid-Cluster A" sorgen. Wie die Stadt Salzburg am Sonntagabend bekannt gab, gehe man von weiteren Fällen aus.

Salzburg kommt Titel Schritt nähert

Salzburg - Red Bull Salzburg ist dem siebenten Fußball-Bundesliga-Meistertitel in Folge am Sonntag wieder etwas näher gerückt. Der Serienchampion kam zwar nach einer 2:0-Führung gegen den WAC wegen später Gegentore über ein 2:2 nicht hinaus, baute den Vorsprung auf Verfolger Rapid in der 28. Runde aber trotzdem auf sechs Punkte aus. Die Wiener verloren gegen Hartberg mit 0:1 und verpatzten die Generalprobe für das Duell mit den "Bullen" am Mittwoch in Hütteldorf. Der WAC ist weiter Vierter.

(Schluss) pat