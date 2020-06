Abrüstungsgespräche zwischen USA und Russland in Wien

Wien - Wien ist am Montag Schauplatz für Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland. Konkret geht es um die Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags New Start zur Begrenzung strategischer Atomwaffen. US-Präsident Donald Trump will auch China am Verhandlungstisch sehen, Peking lehnt aber ab. Der genaue Treffpunkt der Gespräche ist geheim. Das Abkommen läuft am 5. Februar 2021 aus.

Klarer Sieg für Regierungspartei bei Wahlen in Serbien

Belgrad - Unter mäßiger Beteiligung der Bürger hat die Partei von Präsident Aleksandar Vucic die Parlamentswahl in Serbien laut Ergebnissen nach Auszählung von 76 Prozent der Wahllokale haushoch gewonnen. Bei der Abstimmung am Sonntag kam die rechtsnationale SNS (Serbische Fortschrittspartei) auf 63 Prozent und dürfte damit 179 der 250 Mandate errungen haben, berichtete die Wahlforschungsgruppe Cesid. Die Sozialistische Partei Serbiens (SPS) kommt demnach auf elf Prozent der Stimmen und wahrscheinlich 30 Mandate. Die Partei Spas (Rettung) des Reformpolitikers und ehemaligen Wasserballers Aleksandar Sapic steht laut Cesid bei knapp vier Prozent und zehn Mandaten. Die Wahlbeteiligung gaben die Wahlforscher mit 48 bis 49 Prozent an.

Klimavolksbegehren startet in Eintragungswoche

Wien - Ab Montag beginnt für fünf Volksbegehren die Eintragungswoche. Am prominentesten ist das Klimavolksbegehren, dessen Initiatoren bereits im März 2020 verkündeten, dass allein mit Unterstützungserklärungen die für eine verbindliche Behandlung im Parlament notwendige Stimmenanzahl von 100.000 für erreicht wurde. Weitere Volksbegehren gibt es zu "Asyl europagerecht umsetzen", "EURATOM-Ausstieg Österreichs" und mit "Smoke - JA" und "Smoke - NEIN" zum Rauchverbot in der Gastronomie.

Genf - WHO berichtet Rekordzahl an neuen Fällen in 24 Stunden

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Sonntag 183.020 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Das war der höchste jemals innerhalb von 24 Stunden registrierte Anstieg. 116.000 dieser neuen Fälle, das sind 63,4 Prozent, entfielen auf Nord- und Südamerika. Weltweit gab es bisher laut WHO über 8,7 Millionen registrierte Ansteckungen und über 461.000 Tote.

Mehr als 1.300 Corona-Infizierte bei Tönnies bekannt

Gütersloh - Die Zahl der Corona-Infizierten in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück ist auf 1.331 gestiegen. Dies teilte der Kreis Gütersloh am Sonntag mit. Die Reihentestungen auf dem Gelände der Firma seien am Samstag abgeschlossen worden, hieß es. Insgesamt 6.139 Tests seien gemacht worden, 5.899 Befunde lägen bereits vor. Bei 4.568 Beschäftigten konnte demnach das Virus nicht nachgewiesen werden.

Russische Polizei nimmt Pussy-Riot-Aktivisten fest

Moskau - Der Aktivist der russischen Punkband Pussy Riot, Pjotr Wersilow, ist vorläufig festgenommen worden. Polizisten hätten ihn am Sonntag in seiner Wohnung aufgesucht, meldete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf Ermittlerkreise. Es gehe um Extremismus-Vorwürfe. Details wurden nicht genannt. Die Band schrieb bei Twitter, von Wersilow fehle jede Spur. Die kremlkritische Punkband Pussy Riot gibt international Konzerte und sorgt immer wieder mit radikaler Videokunst für Aufsehen.

