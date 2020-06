75 Jahre Vereinte Nationen

Wien/New York - Vor 75 Jahren - am 26. Juni 1945 - haben 50 Staaten die "Verfassung der Vereinten Nationen" unterzeichnet. Zur Erinnerung an die Unterzeichnung der UNO-Charta lädt die Chefin des UNO-Büros in Wien, Ghada Waly, am Freitag zu einer virtuellen Veranstaltung im Vienna International Center. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird eine Rede halten. Der Event wird live gestreamt. Den Anstoß für die Unterzeichnung gab die Gründungsversammlung der Vereinten Nationen am 25. April 1945.

Tötung weiterer Schwarzer durch US-Polizisten untersucht

Los Angeles - In den USA werden weitere Todesfälle unbewaffneter Schwarzer bei Polizeieinsätzen untersucht: In Colorado ordnete der Gouverneur eine Untersuchung zum Tod eines Afroamerikaners an, der im August 2019 von der Polizei in den Würgegriff genommen worden war. In Arizona reichte der Polizeichef seinen Rücktritt wegen des Todes eines Hispanoamerikaners bei einen Polizeieinsatz ein. In New York wurde erstmals ein Polizist von der Justiz wegen eines Würgegriffs formell beschuldigt.

Trump nennt Denkmalstürmer "Terroristen"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Sturz von Statuen bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA in Zusammenhang mit Terrorismus gebracht. Trump drohte Demonstranten, die versuchten, Statuen historischer Figuren in den USA zu Fall zu bringen, im Sender Fox News mit schwerwiegenden Konsequenzen. "Jede Nacht werden wir härter und härter vorgehen", sagte Trump. "Und irgendwann wird es Vergeltung geben."

Corona-Neuinfektionen in USA und Brasilien steigen weiter

New York/Brasilia - Die Zahl der neuen Corona-Infizierten in den beiden meistbetroffenen Staaten, den USA und Brasilien, klettert weiter. In den USA liegt sie auf dem höchsten Stand seit Wochen. Zuletzt habe es 37.667 neue Fälle gegeben, womit die Gesamtzahl auf rund 2,374 Millionen steige, teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Die Zahl der Toten stieg um 692 auf 121.809. In Brasilien wurden in den vergangenen 24 Stunden 39.483 neue Infektionen und 1.141 weitere Todesfälle verzeichnet. In Mexiko stieg die Zahl der Infektionen auf mehr als 200.000 und die der Todesopfer auf mehr als 25.000.

Wieder Ausschreitungen nach Kundgebung in Wien-Favoriten

Wien - Am Tag nach Tumulten bei einer Kurden-Demo in Wien-Favoriten ist die Lage am Donnerstagabend nach einer linken Protestkundgebung im selben Grätzl erneut eskaliert. Laut Polizei war die Protestkundgebung zunächst weitgehend friedlich verlaufen. Am späteren Abend twitterten linke und antifaschistische Aktivisten, dass mehrere hundert türkische Faschisten das Ernst-Kirchweger-Haus attackiert hätten, und schrieben diese Angriffe den türkischen ultranationalistischen und rechtsextremen "Grauen Wölfen" zu.

Familienvater wegen Mordes an Ehefrau in Wien vor Gericht

Wien - Weil er seine Frau vorsätzlich getötet haben soll, muss sich ein Familienvater am Freitag vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Die Anklage legt dem 32-Jährigen zur Last, der gleichaltrigen Frau, die er 2008 im Kosovo geheiratet hatte, am 20. September 2019 in Wien-Wieden eine Holzlatte so lange gegen den Hals gedrückt zu haben, bis sie erstickte. Der Mann war wiederholt gewalttätig gegen die dreifache Mutter vorgegangen. Motiv für die Gewaltausbrüche war die rasende Eifersucht des 32-Jährigen.

Frankreich und Niederlande einig über KLM-Milliardenhilfe

Paris/Amsterdam - Frankreich und die Niederlande haben sich über den Beitrag der Regierung in Den Haag zur Rettung der Fluggesellschaft Air France-KLM verständigt. Air France veröffentlichte eine Erklärung auf ihrer Website, in der eine Summe von etwa 3,4 Milliarden Euro genannt wurde. Die Regierungen in Paris und Den Haag besitzen jeweils etwa 14 Prozent an Air France-KLM. Im April hatten sie französische Staatshilfen in Höhe von sieben Milliarden Euro bekanntgegeben.

Äthiopien will Stausee auch ohne Einigung mit Ägypten füllen

Addis Abeba - Im Streit um den künftig größten Staudamm Afrikas will Äthiopien auch ohne Einigung mit Ägypten und dem Sudan vorpreschen. "Wir werden nächsten Monat beginnen, den Stausee zu füllen, auch wenn es kein Abkommen zwischen den drei Ländern gibt", sagte Äthiopiens Außenminister Gedu Andargachew. Der 4,6 Milliarden Dollar teure Renaissance-Staudamm, den Äthiopien auf dem Blauen Nil baut, sorgt seit Jahren für Streit mit Ägypten. Addis Abeba will damit den für die wirtschaftliche Entwicklung so dringend benötigten Strom erzeugen. Kairo aber befürchtet, dass dann nicht genügend Wasser den Nil herabfließt.

(Schluss) cg