Kasernenschließungen für Tanner doch möglich

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist ausgerückt, um in der Diskussion über die Pläne für das Bundesheer Stellung zu beziehen. Dabei machte sie klar, dass es entgegen vorheriger Aussagen sehr wohl zu Kasernenschließungen kommen könne. Etwa in Kärnten, wo zwei alte Kasernen wegfallen und eine neue gebaut werden soll. Lediglich ganze Garnisonen, bestehend aus mehreren Kasernen, sollen nicht aufgelöst werden. OÖ LH Thomas Stelzer pocht auf Erhalt der Kasernenstandorte.

Erhöhte Wachsamkeit vor erneuter Kurden-Demo in Wien

Wien - Nachdem es in den vergangenen Tagen in Wien-Favoriten wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen ist, herrscht vor einer Demo von Kurden am Samstag erhöhte Wachsamkeit bei der Polizei. Für 17.30 Uhr ist eine Großkundgebung am Columbusplatz geplant, berichteten die Einsatzkräfte. Solche Aktionen kurdischer Demonstranten und linker Aktivisten waren zuletzt von türkischen Gruppen gestört worden. Dabei kam es laut Polizei erst am Freitagabend zu drei Festnahmen.

Effektive Corona-Reproduktionszahl für Österreich bei 1,10

Wien - Die epidemiologische Situation in Österreich rund um SARS-CoV-2 ist weiterhin stabil. Zwischen 12. und 24. Juni lag die Reproduktionszahl bei 1,10, die tägliche Steigerungsrate der Zahl der Fälle bei 2,5 Prozent. Dies ergab die neueste Auswertung durch Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und der TU Graz. Bisher gab es in Österreich 17.580 positive SARS-CoV-2-Testergebnisse. Mit Samstag sind österreichweit 700 Personen Covid-19 erlegen.

Industrie hält nichts von SPÖ-Idee der Arbeitszeitverkürzung

Wien - Die Industriellenvereinigung (IV) kann der SPÖ-Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung in Form einer staatlich geförderten 4-Tage-Woche nichts abgewinnen. "Derartige Belastungsideen sind mehr als entbehrlich und ganz klar abzulehnen" teilte Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, am Samstag mit. Für ihn gefährden die Ideen einer Arbeitszeitverkürzung Österreichs internationale Wettbewerbsfähigkeit und in der Folge heimische Arbeitsplätze.

EU-Einreisebeschränkungen sollen für viele Länder bleiben

Brüssel - In der EU zeichnet sich eine Einigung auf strenge Kriterien für die geplante Lockerung der Corona-Einreisebeschränkungen ab. Demnach werden Reisende aus Ländern wie den USA, Russland und Brasilien auch nach Ablauf dieses Monats nur in Ausnahmefällen in die EU kommen dürfen, wie die dpa nach Beratungen der EU-Botschafter am späten Freitagabend erfuhr. Lediglich für Menschen aus 15 Ländern könnten die geltenden Einreisebeschränkungen demnach im Juli aufgehoben werden.

US-Gericht ordnet Freilassung von 124 Kindern aus Lagern an

Washington - Ein US-Gericht in Los Angeles hat wegen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus die Freilassung von mehr als einhundert Kindern aus Zentren angeordnet, in denen Einwandererfamilien festgehalten werden. Wie die Richterin in ihrem Urteil am Freitag (Ortszeit) sagte, gibt es in zwei von drei Einrichtungen Ansteckungen. Trotz Bemühungen der US-Einwanderungsbehörde ICE, die Zahl der Insassen zu reduzieren, drohe dort eine Gesundheits-Krise. Es sei keine Zeit mehr für "halbe Maßnahmen".

Israel greift nach Raketenangriff aus Gaza Hamas-Ziele an

Tel Aviv - Nach einem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe in der Nacht auf Samstag erneut Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. "Unsere Kampfjets haben als Reaktion auf die beiden auf Israel abgefeuerten Raketen einen Produktionsbetrieb für Raketen der Hamas und eine Waffenfabrik getroffen", schrieb die israelische Armee auf Twitter. Die im Gazastreifen herrschende Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

64-Jähriger nach Motorradunfall in Tiroler Klinik verstorben

Jochberg/Innsbruck - Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall Freitagnachmittag auf der Pass-Thurn-Straße (B161) in Jochberg am Abend in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war in Richtung Mittersill unterwegs, als er bei einem Überholmanöver nach dem Wiedereinordnen ins Schleudern geriet, mit der Leitschiene touchierte und rund 15 Meter einen Abhang hinunterstürzte. Dann kam er in einem Bachbett zu liegen und wurde nach der Bergung per Notarzthubschrauber abtransportiert.

(Schluss) str