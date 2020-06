31-Jährige erwürgt und in Inn geworfen - Ehemann geständig

Imst/Innsbruck - Der 33-jährige Ehemann einer seit Donnerstag in Imst in Tirol vermissten 31-jährigen Frau ist Samstagabend wegen dringenden Mordverdachts festgenommen worden. Der Tatverdächtige soll laut Landeskriminalamt die türkisch-stämmige Frau nach einem heftigen Streit gewürgt, mit einem Polster erstickt und anschließend in den Inn geworfen haben. Er gestand die Tat bereits. Nach der Leiche soll im Inn gesucht werden.

Steiermark wählt Gemeinderäte mit drei Monaten Verspätung

Graz - In der Steiermark haben um 6.30 Uhr mit mehr als drei Monaten Verzögerung - aufgrund der Covid-19-Pandemie - die Gemeinderatswahlen (außer in Graz) in 285 Kommunen begonnen. Wahlberechtigt sind 804.095 Personen (2015: 800.811). 33.480 davon hatten schon den Vorwahltag am 13. März genutzt, dann kam der Corona-Lockdown. Die Wahl wurde formal ausgesetzt und findet nun am Ersatzwahltag ihren Abschluss. Erste Ergebnisse werden gegen 15.00 Uhr erwartet.

Opposition pocht auf Erklärung von Tanner im Nationalrat

Wien - Die Oppositionsparteien haben sich nach der Ankündigung einer tief greifenden Heeresreform zusammengetan und verlangen eine Erklärung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Nationalrat. In einem gemeinsamen Brief an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) fordern SPÖ, FPÖ und NEOS, dass Tanner in der Sondersitzung am Dienstag über ihre Pläne und Vorhaben berichtet. Tanner hätte "überfallsartig" eine tiefgreifende Umstrukturierung des Bundesheeres angekündigt, ohne das Parlament einzubinden. "Das werden wir nicht zulassen", sagte SPÖ-Vize-Klubchef Jörg Leichtfried.

Weltweit bereits fast zehn Millionen Corona-Infektionen

Brasilia - Weltweit sind nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen fast zehn Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt. Mehr als 497.000 Menschen sind demnach gestorben. Die Weltbevölkerung beträgt rund 7,75 Milliarden Menschen. In den USA hat die Zahl der registrierten Infektionen indessen die Schwelle von 2,5 Millionen überschritten. Mehr als 125.000 Menschen starben in den Vereinigten Staaten an Covid-19.

Amtsinhaber J�hannesson gewann Island-Präsidentenwahl

Reykjavik - Der isländische Präsident Gudni J�hannesson hat sich eine weitere Amtszeit gesichert. Der 52-Jährige setzte sich bei der Präsidentenwahl auf der Nordatlantik-Insel am Samstag klar gegen seinen einzigen Herausforderer Gudmundur Frankl�n J�nsson durch. Nach der Auszählung von einem Fünftel der Wahlzettel führte J�hannesson in der Nacht auf Sonntag mit einem Stimmenanteil von mehr als 90 Prozent. Sein Gegner J�nsson räumte mit rund neun Prozent der Stimmen die Niederlage ein.

Präsidentenwahl in Polen - Stichwahl wahrscheinlich

Warschau - In Polen hat am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. Um das höchste Staatsamt bewerben sich elf Kandidaten. Amtsinhaber Andrzej Duda gilt in Umfragen als Favorit. An zweiter Stelle liegt der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski. Eine Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in zwei Wochen gilt als wahrscheinlich. Die Abstimmung sollte ursprünglich bereits am 10. Mai stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Wahl aber kurzfristig verschoben.

Einjähriger Bub in Chicago erschossen

Chicago - In Chicago ist ein einjähriger Bub aus einem Auto heraus erschossen worden. Der Schütze sei neben dem Auto der 22-jährigen Mutter stehen geblieben und habe acht Schüsse abgefeuert, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei habe er das Baby tödlich in die Brust getroffen. Die Mutter habe einen Streifschuss am Kopf erlitten. Festnahmen gab es demnach zunächst nicht.

Wiener Staatsoper sagt Dominique Meyer Adieu

Wien - Es wurde ein Adieu im familiären Rahmen - und das nicht nur, weil sich coronagemäß nur 100 Besucher in der Wiener Staatsoper versammeln durften, um Direktor Dominique Meyer mit einem Ensembleabend zu verabschieden. "Man hätte natürlich nochmals eine Gala mit großen Stars machen können - aber ich habe mir gedacht: Ich mache lieber einen Abend mit all meinen Kindern", meinte er am Ende des Reigens. Meyer wurde die Ehrenmitgliedschaft der Staatsoper verliehen.

