702 Menschen in Österreich an Covid-19 gestorben

Wien - In Österreich sind bis Sonntag 702 Personen an Covid-19 gestorben. Laut Landesstatistik Wien (MA 23) gab es am Höhepunkt der Ausbreitung von SARS-CoV-2 vorübergehend eine "leichte Übersterblichkeit" bei Menschen über 65. WHO-Europa-Regionaldirektor Hans Kluge beglückwünscht Österreich zum bisherigen Management der Pandemie. Man hätte einen "guten Job" gemacht, erklärte er in einem APA-Gespräch. Laut Innenministerium gab es in Österreich 17.654 positive Testergebnisse.

Tanner wird im Nationalrat Auskunft zu Heeresreform geben

Wien - Der Aufforderung der Oppositionsparteien, im Nationalrat am Dienstag eine Erklärung zur geplanten Heeresreform abzugeben, wird Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) "sehr gern" nachkommen. Das sagte ein Sprecher am Sonntag. Eine Stellungnahme im Plenum sei "fix eingeplant". Tanner werde genau über den Ablauf des geplanten Reformprozesses Auskunft geben. Auch ein Termin für den Nationalen Sicherheitsrat sei bereits in Abstimmung mit dem Bundeskanzler, hieß es weiter.

31-Jährige erwürgt und in Inn geworfen - Ehemann geständig

Imst/Innsbruck - Der 33-jährige Ehemann einer seit Donnerstag in Imst in Tirol vermissten 31-jährigen Frau ist Samstagabend wegen dringenden Mordverdachts festgenommen worden. Der Tatverdächtige soll laut Landeskriminalamt die türkisch-stämmige Frau nach einem heftigen Streit gewürgt, mit einem Polster erstickt und anschließend in den Inn geworfen haben. Er gestand die Tat bereits. Nach der Leiche soll im Inn gesucht werden.

Papst fordert Unterstützung für Syrien und den Jemen

Vatikanstadt/Sanaa - Der Papst hat die internationale Gemeinschaft zu mehr Unterstützung für das Bürgerkriegsland Syrien aufgerufen. Mit Blick auf die bevorstehende Syrien-Geberkonferenz am Dienstag in Brüssel sagte Franziskus laut Kathpress am Sonntag nach dem Mittagsgebet im Vatikan: "Mögen die Regierenden fähig sein, Frieden zu schließen." Es müsse dringend mehr getan werden, um die "dramatische Situation" in Syrien und den benachbarten Staaten, vor allem im Libanon, zu verbessern.

90 Unternehmen stoppen Facebook-Werbung

New York/Menlo Park/San Francisco - Aus Protest gegen den Umgang von Facebook mit Hasskommentaren und abwertenden Inhalten in seinen Diensten haben sich mittlerweile Dutzende Unternehmen einem Aufruf zum Werbeboykott angeschlossen. Die Initiative #StopHateForProfit führte auf ihrer Webseite am Sonntag in einer Liste gut 90 Unternehmen, die ihre Werbung auf Facebook in den USA erst einmal stoppen. Facebook will nun stärker gegen Hassnachrichten und Falschmeldungen vorgehen, wie sein Chef Mark Zuckerberg betonte.

EU-Entscheidung über Einreisestopps offenbar erst am Montag

Brüssel - Die Entscheidung der EU-Staaten über die Aufhebung von Corona-Einreiseverboten für Drittstaaten zieht sich länger hin als geplant. "Die Gespräche dauern an und werden bis Montag fortgesetzt", hieß es von Diplomaten in Brüssel, nachdem am Samstag eine Einigung nicht gelungen war. Einige EU-Mitglieder hatten um mehr Zeit gebeten. Einige Länder bezweifeln laut Diplomaten etwa, dass die Daten aus China verlässlich die wahre Corona-Situation in dem Land widerspiegeln.

Staaten und Stars mobilisierten Spenden-Milliarden

New York/Brüssel/Genf - Beim internationalen Spendenmarathon im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind für Impfstoffe und Behandlungen neue Hilfszusagen in Höhe von 6,15 Milliarden Euro zusammengekommen. Allein die EU-Kommission und Deutschland sagten am Samstag bei einer virtuellen Geberkonferenz zusammen knapp 5,3 Mrd. Euro zu. Weitere Großspenden kamen zum Beispiel aus den USA und Kanada. Damit stiegen die bisherigen Hilfszusagen auf 15,9 Mrd. Euro. Zum Abschluss der virtuellen Geberkonferenz traten internationale Stars bei einem großen Online-Konzert auf.

