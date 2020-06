ÖVP und SPÖ legen bei steirischer Gemeinderatswahl zu

Graz - Die ÖVP und die SPÖ dürfen sich zu den Gewinnern der steirischen Gemeinderatswahlen am Sonntag rechnen - den ersten in Österreich in Zeiten von Corona: Nach Auszählung fast aller der 285 Gemeinden gewann die ÖVP landesweit stark, die SPÖ leicht, die Blauen verloren in vielen Kommunen. Die kleinen Parteien KPÖ, Grüne und NEOS legten leicht zu. Die Wahlbeteiligung sank um rund 10 Prozentpunkte.

702 Menschen in Österreich an Covid-19 gestorben

Wien - In Österreich sind bis Sonntag 702 Personen an Covid-19 gestorben. Laut Landesstatistik Wien (MA 23) gab es am Höhepunkt der Ausbreitung von SARS-CoV-2 vorübergehend eine "leichte Übersterblichkeit" bei Menschen über 65. WHO-Europa-Regionaldirektor Hans Kluge beglückwünscht Österreich zum bisherigen Management der Pandemie. Man hätte einen "guten Job" gemacht, erklärte er in einem APA-Gespräch. Laut Innenministerium gab es in Österreich 17.654 positive Testergebnisse.

31-Jährige erwürgt und in Inn geworfen - Ehemann geständig

Imst/Innsbruck - Der 33-jährige Ehemann einer seit Donnerstag in Imst in Tirol vermissten 31-jährigen Frau ist Samstagabend wegen dringenden Mordverdachts festgenommen worden. Der Tatverdächtige soll laut Landeskriminalamt die türkisch-stämmige Frau nach einem heftigen Streit gewürgt, mit einem Polster erstickt und anschließend in den Inn geworfen haben. Er gestand die Tat bereits. Von dem Leichnam gab es noch keine Spur. Die Suche mit dem Polizeihubschrauber wurde vorerst abgebrochen, auch die Wasserrettung habe bis dato nichts gefunden, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch.

Hohe Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahl in Polen

Warschau - Bei der Präsidentenwahl in Polen zeichnet sich trotz der Corona-Pandemie eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis Mittag gaben mehr als 24 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission am Sonntag in Warschau mitteilte. Um das höchste Staatsamt bewerben sich elf Kandidaten. Amtsinhaber Andrzej Duda gilt in Umfragen als Favorit. Wegen der Coronakrise war die ursprünglich für 10. Mai geplante Wahl verschoben worden.

EU-Entscheidung über Einreisestopps offenbar erst am Montag

Brüssel - Die Entscheidung der EU-Staaten über die Aufhebung von Corona-Einreiseverboten für Drittstaaten zieht sich länger hin als geplant. "Die Gespräche dauern an und werden bis Montag fortgesetzt", hieß es von Diplomaten in Brüssel, nachdem am Samstag eine Einigung nicht gelungen war. Einige EU-Mitglieder hatten um mehr Zeit gebeten. Einige Länder bezweifeln laut Diplomaten etwa, dass die Daten aus China verlässlich die wahre Corona-Situation in dem Land widerspiegeln.

Neuer Umweltskandal in russischer Tundra

Moskau - In der russischen Tundra hat der Nickelproduzent Nornickel nach der Katastrophe mit 21.000 Tonnen ausgelaufenem Öl laut Medienberichten hochgiftige Flüssigabfälle in Flüssen und Seen entsorgt. Die regierungskritische Zeitung "Nowaja Gaseta" veröffentlichte am Sonntag Videos von den mit Schwermetallen und Säure belasteten Ableitungen.

Sechsjährige nach Badeunfall in Wels wiederbelebt

Wels - Ein sechsjähriges Mädchen hat am Sonntag in einem Schwimmbad in Wels in Oberösterreich wiederbelebt werden müssen. Der Bademeister hatte das im Wasser treibende Kind bemerkt und mit einem Kollegen geborgen. Es dürfte ein bis zwei Minuten ohne Bewusstsein im Wasser gelegen sein, teilte die Polizei mit. Das Kind wurde ins Klinikum Wels gebracht. In Münchendorf in Niederösterreich fiel indes ein einjähriger Bub aus Wien in den Großen Gemeindesee. Eine Nachbarin holte den Buben, der bei Bewusstsein war, aus dem Wasser. Er wurde ins Landesklinikum Mödling geflogen.

Salzburg holt nach 3:0 gegen Hartberg wieder Meistertitel

Salzburg - Red Bull Salzburg hat am Sonntag seinen Titel erfolgreich verteidigt und sich wieder zum österreichischen Fußball-Meister gekürt. Die "Bullen" gewannen in der 30. Bundesliga-Runde gegen Hartberg dank Treffer von Andre Ramalho (45.), Hwang Hee-chan (53.) und Patson Daka (59.) mit 3:0 und liegen damit in der Meistergruppe zwei Partien vor Schluss elf Punkte vor dem LASK, der beim WAC 0:1 verlor.

