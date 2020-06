Steiermark-Wahlen: ÖVP gewinnt dazu, SPÖ hält sich, FPÖ stürzt ab

Graz - ÖVP und SPÖ sind die Gewinner der steirischen Gemeinderatswahlen am Sonntag, ebenso die Grünen und die NEOS. Die KPÖ hielt ihre Mandatszahl, die Freiheitlichen verloren stark. Konkret legte die ÖVP auf 47,18 Prozent zu, die SPÖ kam auf 31,86 Prozent. Die FPÖ stürzte auf 8,2 Prozent ab. Die Grünen legten auf 4,75 Prozent zu. KPÖ und NEOS legten etwas zu. Es waren die ersten Wahlen in Österreich in Zeiten von Corona, unter Gesundheitsvorkehrungen.

Polens Präsident Duda muss in Stichwahl gegen Trzaskowski

Warschau - Bei der Präsidentenwahl in Polen hat der nationalkonservative Amtsinhaber Andrzej Duda nach ersten Prognosen die für eine Wiederwahl nötige absolute Stimmenmehrheit verpasst. Er muss sich nun am 12. Juli einer Stichwahl gegen den oppositionellen Kandidaten Rafal Trzaskowski stellen. Duda kam laut Exit Polls auf 41,8 Prozent der Stimmen, Trzaskowski auf 30,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung war trotz der Corona-Pandemie hoch. Gemäß dem Institut Ipsos lag sie bei 62,9 Prozent.

"Grüne Welle" bei Kommunalwahlen in Frankreich

Paris - Bei der Endrunde der Kommunalwahlen in Frankreich haben Grüne und ihre Verbündeten beispiellose Erfolge errungen. In Städten wie Lyon, Straßburg und Besan�on stehe ein Machtwechsel an, berichtete der TV-Sender France 2 am Sonntagabend. Die Grünen triumphierten nach Hochrechnungen auch in Marseille und Bordeaux. Die Sprecherin von Europe �cologie - Les Verts, Eva Sas, sprach von einer "grünen Welle".

WHO: Erneut Rekord bei Neuinfektionen - 189.000 Fälle in 24 Stunden

Genf - Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf einen neuen Rekordwert geklettert. Binnen 24 Stunden seien weltweit 189.000 neue Fälle registriert worden, teilte die WHO am Sonntag mit. Auch in einigen Ländern sei der Anstieg auf Rekordhöhe. Unter den Ländern mit besonders vielen Neuinfektionen ragen erneut Brasilien und die USA heraus.

Gespräche über Brexit-Anschlussabkommen gehen in neue Runde

London - Die Gespräche zwischen Großbritannien und der EU über ein Anschlussabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase gehen am Montag in eine neue Runde. Bisher waren die Verhandlungen weitgehend ergebnislos verlaufen. Großbritannien ist Ende Jänner aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsfrist bis zum Jahresende gehört das Land aber noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Gelingt kein Vertrag über die künftigen Beziehungen, könnte es Anfang 2021 zum harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen kommen.

Ältestes französisches Atomkraftwerk vor Abschaltung

Straßburg - Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim nahe der deutschen Grenze wird ab Montagabend endgültig heruntergefahren. Nach rund 43 Jahren Betrieb wird auch der zweite der beiden Reaktoren unweit von Freiburg im Breisgau in der Nacht auf Dienstag abgeschaltet. Der mehrheitlich staatliche Betreiber Electricit� de France (EDF) hatte Block eins bereits bereits im Februar vom Netz genommen.

Tödliche Motorradunfälle in Ober- und Niederösterreich

St. Gilgen - Zwei Motorradfahrer sind am Sonntag bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. In Oberösterreich starb ein 73-jähriger Biker aus Salzburg, nachdem er nach einem Sturz von einem entgegenkommenden Motorrad erfasst wurde. In Niederösterreich kam ein 30-Jähriger bei einer Kollision auf einer Kreuzung ums Leben, teilte die Polizei mit.

Red Bull Salzburg fixiert Meistertitel

Wals-Siezenheim/Pasching/Graz - Salzburg ist seit Sonntag 14-facher österreichischer Fußball-Meister. Die "Bullen" feierten in der 30. Bundesliga-Runde einen 3:0-Heimsieg über den TSV Hartberg und liegen in der Meistergruppe zwei Partien vor Schluss elf Punkte vor dem LASK, der gegen den WAC 0:1 verlor. Für Salzburg geht das Double Hand in Hand mit dem siebenten Meistertitel in Folge, dem elften in der Red-Bull-Ära. Neuer Zweiter ist Rapid nach einem 3:2 bei Sturm Graz.

