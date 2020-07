Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen treten in Kraft

Wien - Ab Mittwoch werden die Corona-Sicherheitsmaßnahmen in Österreich weiter hinuntergefahren. So ist etwa wieder jeder Sport - auch Kontakt- und Mannschaftssport - erlaubt. Die Maskenpflicht für Kellner fällt ebenso wie die Sperrstunde für Veranstaltungen bis 100 Personen. Trotzdem wird den Österreichern weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen nahegelegt. Dort sei die Übertragung leichter, sagte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres Dienstagabend im ORF-"Report".

Deutschland übernimmt Doppelvorsitz in EU und UNO

Berlin/Brüssel/New York - Deutschland übernimmt heute bis zum Jahresende die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union und gleichzeitig den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat. Topthema des EU-Vorsitzes wird die Überwindung der Corona-Pandemie und ihren schweren wirtschaftlichen Folgen. Dazu sollen möglichst noch im Juli der nächste siebenjährige EU-Budgetplan und ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vereinbart werden. Wichtig werden zudem der geplante Handelspakt mit Großbritannien nach dem Brexit sowie die Themen Klimaschutz, Digitalisierung und Migration.

Erste Festnahme gemäß neuem "Sicherheitsgesetz" in Hongkong

Hongkong - In Hongkong hat die Polizei erstmals einen Menschen auf Grundlage des neuen "Sicherheitsgesetzes" festgenommen. Der Mann sei wegen des Besitzes einer Unabhängigkeitsflagge in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Hongkonger Polizei am Mittwoch auf Twitter. Der Festgenommene wurde demnach mit der Flagge im beliebten Einkaufsviertel Causeway Bay der chinesischen Sonderverwaltungszone aufgegriffen. Er habe damit gegen das erst am Vortag verabschiedete nationale Sicherheitsgesetz verstoßen, hieß es.

Südkorea beginnt mit dem Einsatz von Remdesivir

Seoul - Südkorea beginnt mit der Verabreichung des Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Patienten. Die erste Versorgung im Juli werde vom Hersteller Gilead zur Verfügung gestellt, teilt das Kontrollzentrum für Krankheiten und Prävention mit. Die Gesundheitsbehörden würden mit Gilead über den Preis verhandeln, um den Einsatz ab August sicherzustellen. Remdesivir gilt als Hoffnungsträger in der Behandlung von Covid-19-Patienten und ist bereits in einigen Ländern, darunter den USA, in Notfällen zur Behandlung zugelassen.

Kritik von Kultusamt an türkischem Botschafter in Wien

Wien - Das Kultusamt übt Kritik am Wirken des türkischen Botschafters in Wien, Ozan Ceyhun. Die Behörde war von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) mit der Prüfung einer Veranstaltung beauftragt worden, an der Ceyhun teilgenommen hatte. Das Kultusamt kam zum Ergebnis, dass der Botschafter zwar nicht gegen das Islamgesetz verstoßen habe, seine dort getroffenen Aussagen aber "gesellschaftspolitisch spaltend" seien.

Österreichische EU-Politik für Asselborn "nicht europäisch"

Wien - Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat scharfe Kritik an der österreichischen Europapolitik geübt. Sowohl die Flüchtlingspolitik als auch die Haltung im Ringen um die EU-Coronahilfen seien "nicht europäisch", sagte Asselborn am Dienstagabend in der "ZiB2" des ORF. "Man wird nicht mit Sparkonzepten aus dieser Krise herauskommen", sagte der sozialdemokratische Politiker. Als Fehler bezeichnete er die coronabedingten Grenzschließungen innerhalb der EU.

Facebook sperrt in den USA Konten rechtsextremer Gruppe

Menlo Park - Facebook hat auf seinen Plattformen rund 320 Konten, 28 Seiten und mehr als 100 Gruppen eines in den USA nach Gewalt strebenden rechtsextremen Netzwerks gesperrt. Das regierungsfeindliche Netzwerk werde ab sofort als "gefährliche Organisation" eingestuft und von allen Plattformen verbannt, teilte Facebook mit. Auch Posts, die Unterstützung für die Organisation äußerten, würden künftig gelöscht, hieß es. Facebook war zuletzt - auch durch einen Werbeboykott - unter Druck gekommen, härter gegen hasserfüllte und rassistische Inhalte vorzugehen.

77-Jähriger stürzte in Tirol bei Bergtour 300 Meter ab - tot

Bach - Ein 77-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag bei einer Bergtour in Bach in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann befand sich mit seinem 50-jährigen Sohn beim Abstieg vom Vorderen Sonnenkogel, als er auf dem feuchten Steig an der Ostflanke ins Rutschen geriet. Daraufhin stürzte der Deutsche rund 300 Meter über teils felsdurchsetztes Gelände ab. Der Sohn setzte einen Notruf ab. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod des 77-Jährigen feststellen.

