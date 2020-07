Hofer setzt blaue Charmeoffensive im Ibiza-U-Ausschuss fort

Wien - Der ehemalige Verkehrsminister Norbert Hofer hat am Donnerstag die blaue Charmeoffensive im Ibiza-Untersuchungsausschuss fortgesetzt. Der FPÖ-Chef verteidigte vor allem Postenbesetzungen in seiner Zeit als Koordinator in der ÖVP-FPÖ-Koalition. Geld für Aufsichtsratsposten sei nie geflossen, beteuerte er. Im Gegensatz zu Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs gab es keine Seitenhiebe auf die ÖVP.

"Freikirchen-Cluster" in OÖ umfasst bereits 99 Leute

Linz - Der oberösterreichische Corona-Cluster, in dessen Zentrum eine freikirchliche Gruppe steht, weitet sich immer mehr aus: Am Donnerstag umfasste er bereits 99 Personen, hieß es seitens des Landes Oberösterreich. Mit Stand 12.00 Uhr zählte man im Bundesland insgesamt 236 Infizierte, am stärksten betroffen war der Zentralraum. Weitere Schulschließungen im Bundesland zeichneten sich indessen nicht ab.

Eurofighter offenbar nicht teurer als Alternativen

Wien/Toulouse - Die Entscheidung der türkis-grünen Regierung über die Zukunft der Luftraumüberwachung und damit auch des Eurofighter wird für kommende Woche erwartet. Im Vorfeld ist nun via "Standard" eine Berechnung der 2018 eingesetzten Kommission zur Luftraumüberwachung durchgesickert, die ein für den Eurofighter günstiges Ergebnis gebracht hat. Demzufolge wäre der Weiterbetrieb des Eurofighter mit Kosten von 4 bis 4,5 Mrd. Euro in den kommenden 20 Jahren ähnlich teuer wie der Umstieg auf ein anderes System.

Wiener Stadterweiterungsfonds - Angeklagte freigesprochen

Wien - Im Untreue-Prozess um den Wiener Stadterweiterungsfonds sind die vier Angeklagten - der ehemalige Geschäftsführer und drei Sektionschefs des Innenministeriums, die gemeinsam das Kuratorium gebildet hatten - am Donnerstag vom Wiener Landesgericht zur Gänze freigesprochen worden. Der inkriminierte Vorwurf des wissentlichen Befugnismissbrauchs sei ihnen nicht nachzuweisen, stellte das Gericht fest. Die Entscheidung des Schöffensenats ist nicht rechtskräftig. Der Anklagevertreter gab vorerst keine Erklärung ab.

EU-Gesprächsrunde mit Großbritannien ergebnislos

London/Brüssel - Die EU und Großbritannien haben ihre jüngste Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen einen Tag früher als geplant und ohne Durchbruch beendet. "Nach viertägigen Diskussionen bleiben immer noch ernsthafte Meinungsunterschiede", erklärte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Donnerstag. Dabei sei es das Ziel der intensivierten Verhandlungen gewesen, neuen Schwung aufzubauen.

EU-Klage wegen Versäumnissen bei Geldwäsche-Regeln

Brüssel/Luxemburg/Wien - Die Europäische Kommission hat Österreich, neben Belgien und den Niederlanden, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen Versäumnissen bei der Umsetzung der vierten Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche in nationales Recht verklagt. Zudem werde die Verhängung finanzieller Sanktionen gefordert, heißt es seitens der Vertretung der EU-Behörde in Österreich von Donnerstag. Die Defizite betreffen demnach hierzulande vor allem die Rechtsvorschriften über Wetten und Glücksspiele.

Mehr als 120 Tote bei Erdrutsch in Jade-Bergwerk in Myanmar

Yangon (Rangun) - Bei einem gewaltigen Erdrutsch im Jade-Bergbau im Norden Myanmars sind unzählige Arbeiter ums Leben gekommen. Bis zum Donnerstagnachmittag seien 126 Leichen geborgen worden, erklärte die Feuerwehr im Onlinedienst Facebook. Nach Angaben der Polizei mussten die Bergungstrupps die Suche zwischendurch wegen heftiger Regenfälle einstellen.

Rewe verschlankt Billa/Merkur-Struktur und spart Personal

Wien/Köln - Der Rewe-Konzern will in Österreich Doppelgleisigkeiten beseitigen und so Kosten sparen. Billa und Merkur bekommen eine gemeinsame Verwaltungseinheit namens BMÖ, die Vorstände werden fusioniert. 200 bis 250 Mitarbeiter in der Zentrale in Wiener Neudorf sollen bis Ende 2022 abgebaut werden, einen Sozialplan gibt es bereits. Der Aktionsanteil soll weiter reduziert werden, das Sortiment regionaler.

