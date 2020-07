Hofer setzt blaue Charmeoffensive im Ibiza-U-Ausschuss fort

Wien - Der ehemalige Verkehrsminister Norbert Hofer hat am Donnerstag die blaue Charmeoffensive im Ibiza-Untersuchungsausschuss fortgesetzt. Der FPÖ-Chef verteidigte vor allem Postenbesetzungen in seiner Zeit als Koordinator in der ÖVP-FPÖ-Koalition. Geld für Aufsichtsratsposten sei nie geflossen, beteuerte er. Im Gegensatz zu Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs gab es keine Seitenhiebe auf die ÖVP.

"Freikirchen-Cluster" in OÖ umfasst bereits 99 Leute

Linz - Der oberösterreichische Corona-Cluster, in dessen Zentrum eine freikirchliche Gruppe steht, weitet sich immer mehr aus: Am Donnerstag umfasste er bereits 99 Personen, hieß es seitens des Landes Oberösterreich. Mit Stand 12.00 Uhr zählte man im Bundesland insgesamt 236 Infizierte. Weitere Schulschließungen im Bundesland zeichneten sich indessen nicht ab. Österreichweit ging die Zahl der Neuerkrankten von 107 auf 68. Da es im Tagesvergleich (Stand: 12.00 Uhr) nur 23 Genesene gegeben hat, stieg die Zahl der bundesweit aktuell Erkrankten um weitere 45 auf 722 an.

WHO sieht Pandemie-Entwicklung mit zunehmender Besorgnis

Genf/Washington - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beobachtet die Entwicklungen in der Corona-Pandemie global gesehen mit zunehmender Besorgnis. Mehr als die Hälfte aller weltweit registrierten Infektionsfälle seien im vergangenen Monat gemeldet worden, hatte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bereits am Mittwoch gewarnt. Die Coronakrise sei "nicht annähernd vorbei", fügte er hinzu. In den vergangenen acht Tagen habe es im Schnitt täglich 160.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben.

Anti-Rassismus-Demo in Wien - Polizeireform gefordert

Wien - Mehrere Hundert Menschen haben sich am späten Donnerstagnachmittag vor der Wiener Volksoper zur Demonstration gegen institutionellen Rassismus und Polizeigewalt versammelt. Der Organisator, das Kollektiv "Black Movement Austria", fordert von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) die "sofortige Reform des öffentlichen Sicherheitsdienstes". Die Veranstalter rechneten laut Polizei mit 1.500 Teilnehmern. Die corona-bedingte Maskenpflicht wurde weitgehend eingehalten.

Hongkonger Aktivist Law aus Sonderverwaltungszone geflohen

Hongkong - Als Reaktion auf das Inkrafttreten des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong ist der bekannte Demokratieaktivist Nathan Law nach eigenen Angaben aus der Finanzmetropole geflohen. "Ich habe Hongkong bereits verlassen und werde meinen Aktivismus auf internationaler Ebene fortführen", teilte Law am Donnerstag mit. In welchem Land er sich aufhält, teilte Law nicht mit. Infolge einer "Risikoabwägung" habe er entschieden, "nicht zu viel über meinen persönlichen Aufenthaltsort und meine Situation preiszugeben."

Venezuela nimmt Ausweisung von EU-Botschafterin zurück

Caracas/Brüssel - Nach einem Telefonat zwischen dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und dem venezolanischen Außenminister Jorge Arreaza hat die Regierung des südamerikanischen Landes die Ausweisung der EU-Botschafterin in Caracas zurückgenommen. Isabel Brilhante Pedrosa gelte nicht länger als unerwünschte Person, teilte das venezolanische Außenministerium am Donnerstag mit. Am Montag hatte Venezuela die EU-Botschafterin zur "persona non grata" erklärt und des Landes verwiesen. Sie reagierte damit auf neue EU-Sanktionen.

Über 160 Tote bei Erdrutsch in Jade-Bergwerk in Myanmar

Yangon (Rangun) - Die Opferzahl nach einem gewaltigen Erdrutsch im Jade-Bergbau im Norden Myanmars ist weiter gestiegen. Bis zum Donnerstagabend seien 162 Leichen geborgen worden, berichtete die Feuerwehr. 54 Verletzte wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei mussten die Bergungstrupps die Suche zwischenzeitlich wegen heftiger Regenfälle einstellen.

Weltweiter Berg an Elektroschrott massiv angewachsen

Bonn - Der weltweit produzierte Berg an Elektroschrott wächst einem neuen UNO-Bericht zufolge immer weiter an. 2019 wurde mit 53,6 Millionen Tonnen ein neues Rekordhoch erreicht, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten "Global E-waste Monitor 2020" hervorgeht. Die Menge an ausrangierten Kühlschränken, Monitoren, Handys und anderen Elektro-Geräten habe innerhalb von fünf Jahren um 21 Prozent zugelegt, hieß es weiter. Der pure Materialwert sei mit 51 Mrd. Euro zu beziffern, so die Autoren. Das Problem sei, dass zu wenig recycelt werde.

