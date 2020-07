Coronavirus: Neuer Rekord an täglichen Infektionen in USA

Washington - In den USA hat die Zahl der täglichen Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Freitagabend (Ortszeit) 57.683 neue Corona-Infektionen registriert. Damit wurden insgesamt bereit 2,79 Millionen Ansteckungen in den USA nachgewiesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 728 auf 129.405 Fälle. Die USA sind das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit.

Macron ernennt Jean Castex zum neuen französischen Premier

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wagt den politischen Neuanfang und wechselt seinen Premierminister aus. Der 42-Jährige ernannte am Freitag den politischen Funktionär Jean Castex zum neuen Regierungschef. Zuvor waren der beliebte Premier �douard Philippe und die gesamte Regierung zurückgetreten. Mit seiner Wahl für den weitgehend unbekannten Castex setzt Macron auf Kontinuität - ein deutlicher Kurswechsel nach links bleibt aus. Castex war bisher in der Coronakrise dafür zuständig, die Lockerungen zu koordinieren.

Erneut verstärkte Corona-Kontrollen durch die Polizei

Wien - Aufgrund der steigenden Infektionszahlen von Covid-19 werden wieder verstärkt Kontrollen durch die Polizei durchgeführt. Weil in Ostösterreich die Ferien begonnen haben und durch das angekündigte schöne Wetter mehr Menschen unterwegs sein werden, werden Beamte die Menschen sensibilisieren, den Mindestabstand einzuhalten und wo nötig einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. "Der Sicherheitsabstand und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes - dort wo er vorgeschrieben ist - sind weiterhin wichtig. Hier braucht es wieder mehr Achtsamkeit", so Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

Schwere Unwetter in Japan: Zehntausende mussten Schutz aufsuchen

Tokio - Wegen schwerer Überflutungen und Erdrutschen in Folge sintflutartiger Regenfälle mussten sich im Südwesten Japans Zehntausende Menschen in Sicherheit bringen. Die Behörden in den Provinzen Kumamoto und Kagoshima auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu forderten am Samstag rund 76.600 Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen und Schutzräume aufzusuchen. Die schweren Niederschläge ließen Flüsse über die Ufer treten und führten zu schweren Überflutungen.

Air France will mehr als 7.500 Stellen abbauen

Paris - Die Fluggesellschaft Air France will bis Ende 2022 wegen der Luftfahrtkrise rund 7.500 Stellen streichen. Das betreffe 6.560 Stellen bei Air France selbst, wie die Airline am Freitagabend mitteilte. Hinzu kämen 1.020 Stellen bei der Regionalfluggesellschaft Air France Hop. Durch viele altersbedingte Abgänge werde der Abbau aber abgefedert, hieß es. Hop hat nach Angaben der Airline derzeit 2.420 Arbeitsplätze, Air France 41.000.

USA begehen überschattet von Coronapandemie Unabhängigkeitstag

Washington - Überschattet von der Coronavirus-Pandemie begehen die USA am Samstag ihren Unabhängigkeitstag. In der Hauptstadt Washington wird Präsident Donald Trump eine Zeremonie unter dem Motto "Salute to America" leiten. Geplant sind wie im Vorjahr Überflüge von Militärflugzeugen und ein großes Feuerwerk. Der Nationalfeiertag am 4. Juli wird in den USA traditionell mit Paraden, Familientreffen und Feuerwerken gefeiert.

Neues Nachtzug-Angebot von Sylt nach Salzburg startet

Keitum (Sylt)/Salzburg - Von Westerland auf Sylt startet am Samstag (19.55 Uhr) ein neuer Nachtzug nach Österreich. Der Alpen-Sylt-Express soll nach Zwischenhalten unter anderem in Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München um 11.45 Uhr des Folgetags in Salzburg ankommen. Freitags und sonntags fährt der Zug dann in die entgegengesetzte Richtung von Österreich zurück in den Norden. Die Mitnahme von Surfbrettern und Fahrrädern und auch von Hunden ist möglich.

