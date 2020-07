Gesundheitsminister Anschober kündigt Corona-Ampel-System an

Wien - Zum wiederholten Mal ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich über 100 gelegen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte unterdessen die Einführung einer Corona-Ampel an. "Diese soll der Bevölkerung auf den ersten Blick - ähnlich der Lawinenwarnungen - vermitteln, wie hoch das Corona-Risiko auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern jeweils aktuell ist." Eingeführt werden soll die Ampel bis September - speziell als Vorbereitung für die große Herausforderung im Herbst.

Kurz wird nach Angriffen auf WKStA als Zeuge einvernommen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird nach seinen Angriffen gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von der Staatsanwaltschaft als Zeuge einvernommen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hervor. "Die Zeugeneinvernahme des Herrn Bundeskanzlers ist bereits terminisiert", ist dort zu lesen. Die Angelegenheit war durch Aussagen von Kurz ausgelöst worden, wonach es Leaks in der WKStA gebe. Daher wurden Ermittlungen eingeleitet.

Justizministerin Zadic will Vergleiche günstiger machen

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will Vergleiche billiger machen. Derzeit werde überlegt, wie man die Gebühren senken könne, um Anreize zu schaffen. Ziel sei, Vergleiche zu erleichtern, weil sie doch günstiger seien als Verfahren, erklärte die Ressortchefin am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

Pubs in England nach Corona-Lockdown wieder geöffnet

London - Nach mehr als drei Monaten Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie haben seit Samstagfrüh die Pubs in England wieder geöffnet. Der erste, der sich ein Pint gönnte, war offenbar Prinz William. Der 38 Jahre alte Enkel von Queen Elizabeth II. (94) besuchte bereits am Freitagabend ein Pub in der ostenglischen Grafschaft Norfolk, in der Nähe seines Landsitzes Anmer Hall. Es gelten strenge Auflagen, beispielsweise dürfen Bestellungen nur am Tisch oder per App aufgenommen werden. Trotzdem werden Exzesse und Ausschreitungen befürchtet.

Frankreichs Justiz ermittelt wegen Corona gegen Ex-Premier

Paris - Nach dem Rücktritt der französischen Regierung hat die Justiz wegen Vorwürfen im Umgang mit der Coronakrise gegen den bisherigen Premier �douard Philippe und zwei Ex-Minister Untersuchungen eingeleitet. Ihnen wird fehlende Bekämpfung einer Katastrophe vorgeworfen, wie mehrere französische Medien übereinstimmend berichteten. Die Untersuchungen richten sich neben Philippe gegen die ehemalige Gesundheitsministerin Agnes Buzyn und ihren Nachfolger Olivier V�ran.

Neuer Rekord an täglichen Corona-Infektionen in den USA

Washington - In den USA hat die Zahl der täglichen Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Freitagabend (Ortszeit) 57.683 neue Corona-Infektionen registriert. Damit wurden insgesamt bereit 2,79 Millionen Ansteckungen in den USA nachgewiesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 728 auf 129.405 Fälle.

Mehrere Tote nach schweren Unwettern in Japan befürchtet

Tokio - Bei schweren Unwettern im Südwesten Japans sind vermutlich mehrere Menschen ums Leben gekommen. So dürften etwa 14 Menschen in einem Altersheim in dem von Überschwemmungen betroffenen Dorf Kuma in der Provinz Kumamoto ums Leben gekommen sein, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Samstag. Wegen sintflutartiger Regenfälle mussten mehr als 200.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Ein Todesopfer bei Brand in Salzburg

Salzburg - Bei einem Brand in der Stadt Salzburg ist Samstagvormittag eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr wurde kurz nach 9.00 Uhr von einem Passanten informiert, dass Rauch aus der Eingangstür eines älteren Hauses komme, berichtete die Berufsfeuerwehr Salzburg. Man habe das Haus durchsucht, die Person rasch gefunden und ins Freie gebracht. Für sie kam aber jede Hilfe zu spät.

