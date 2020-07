Gesundheitsminister Anschober kündigt Corona-Ampel-System an

Wien - Zum wiederholten Mal ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich über 100 gelegen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte unterdessen die Einführung einer Corona-Ampel an. "Diese soll der Bevölkerung auf den ersten Blick - ähnlich der Lawinenwarnungen - vermitteln, wie hoch das Corona-Risiko auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern jeweils aktuell ist." Eingeführt werden soll die Ampel bis September - speziell als Vorbereitung für die große Herausforderung im Herbst.

Kurz wird nach Angriffen auf WKStA als Zeuge einvernommen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird nach seinen Angriffen gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von der Staatsanwaltschaft als Zeuge einvernommen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hervor. "Die Zeugeneinvernahme des Herrn Bundeskanzlers ist bereits terminisiert", ist dort zu lesen. Die Angelegenheit war durch Aussagen von Kurz ausgelöst worden, wonach es Leaks in der WKStA gebe. Daher wurden Ermittlungen eingeleitet.

Pubs in England nach drei Monaten wieder offen

London - Nach mehr als drei Monaten Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie haben seit Samstagfrüh die Pubs in England wieder geöffnet. Der erste, der sich ein Pint gönnte, war offenbar Prinz William. Der 38-jährige Enkel von Queen Elizabeth II. (94) besuchte bereits am Freitagabend einen Pub in der ostenglischen Grafschaft Norfolk in der Nähe seines Landsitzes Anmer Hall. Daneben ließ er sich ein Pint Cider servieren. Die englische Regierung mahnte indes zu verantwortungsvollem Verhalten.

Neuer Rekord an täglichen Corona-Neuinfektionen in den USA

Washington - In den USA hat die Zahl der täglichen Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Freitagabend (Ortszeit) 57.683 neue Corona-Infektionen registriert. Damit wurden insgesamt bereits 2,79 Millionen Ansteckungen in den USA nachgewiesen. Das Infektionsgeschehen überschattet auch den Nationalfeiertag der USA.

Erste Staatsmilliarde bei Lufthansa eingetroffen

Frankfurt/Basel/Zürich - Bei der Lufthansa sind erste Finanzmittel aus der deutschen Staatshilfe eingetroffen. Gut eine Woche nach Zustimmung der Hauptversammlung zu dem Rettungspaket hat der Konzern die erste Tranche von rund einer Mrd. Euro aus dem KfW-Kredit abgerufen, wie ein Sprecher am Samstag erklärte. Der Zeitpunkt zum Abruf der zwei weiteren Milliarden aus dem staatlichen Kredit stehe noch nicht fest. Lufthansa-Chef Carsten Spohr glaubt, dass man das gesamte Volumen der Staatshilfen über 9 Mrd. Euro benötigt werde.

Mehrere Tote nach schweren Unwettern in Japan befürchtet

Tokio - Bei schweren Unwettern im Südwesten Japans sind vermutlich mehrere Menschen ums Leben gekommen. In einem Altersheim in dem von Überschwemmungen betroffenen Dorf Kuma in der Provinz Kumamoto seien 14 Menschen gestorben, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Samstag. Mehr als 200.000 Menschen waren aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und Schutzräume aufzusuchen. Die Regenfront drohte bis Sonntag auch Teile im Westen Japans mit heftigen Niederschlägen heimzusuchen.

(Schluss) vef