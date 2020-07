Mordalarm in Gerasdorf - Verdächtiger in Linz festgenommen

Gerasdorf bei Wien - Mordalarm in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg): Am Samstagabend ist ein Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet worden. Im Zuge der Fahndung ist noch am Abend ein Verdächtiger in Linz festgenommen worden. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Bei dem Opfer soll es sich um einen Asylwerber handeln. Die Hintergründe der Bluttat waren vorerst völlig unklar. Unbestätigten Informationen zufolge soll es sich bei dem Opfer um einen gebürtigen Tschetschenen handeln, der mit einem Kopfschuss niedergestreckt wurde.

WHO: Neuer Rekord bei weltweiten Corona-Neuinfektionen

Washington - Die Zahl der globalen Neuinfektionen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auf ein Rekordhoch gestiegen. Mit 212.326 liege die Zahl so hoch wie nie zuvor an einem Tag, teilt die Organisation mit. Davon entfallen knapp 130.000 auf die WHO-Region "Americas", zu der 35 Staaten in Nord-, Mittel- und Südamerika inklusive den USA gehören. In Europa gab es demnach zuletzt knapp 20.000 neue Fälle. Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten nach WHO-Zählung damit weltweit bei rund 10,9 Millionen. Die Zahl der Toten steigt um 5.134 auf 523.011. Auch hier liegt die Region Americas mit rund 259.000 vorn, in Europa gab es knapp 200.000.

Gesundheitsminister Anschober kündigt Corona-Ampel-System an

Wien - Zum wiederholten Mal ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich über 100 gelegen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte unterdessen die Einführung einer Corona-Ampel an. "Diese soll der Bevölkerung auf den ersten Blick - ähnlich der Lawinenwarnungen - vermitteln, wie hoch das Corona-Risiko auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern jeweils aktuell ist." Eingeführt werden soll die Ampel bis September - speziell als Vorbereitung für die große Herausforderung im Herbst.

Frau wird Dokumentationsstelle für politischen Islam leiten

Wien - Die neue Dokumentationsstelle für den politischen Islam soll von einer Frau geleitet werden. Das kündigte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) in der Tageszeitung "Österreich" an: "Ich will, dass diese Stelle eine Frau leitet, da wir stark gegen patriarchale Strukturen ankämpfen." Ein Name stehe noch nicht fest, doch habe sie "viele Frauen mit toller Expertise in diesem Bereich". Mit der Auswahl muss sich Raab aber wohl beeilen, denn im Juli soll die Stelle schon starten.

Kroatien wählt neues Parlament

Zagreb - Das jüngste EU-Mitglied Kroatien wählt am Sonntag inmitten der Corona-Pandemie ein neues Parlament. Die Umfragen sagen ein knappes Rennen zwischen der regierenden konservativen HDZ und dem von Sozialdemokraten (SDP) angeführten links-liberalen Oppositionsbündnis Restart voraus. Als drittstärkste Kraft soll demnach die rechtsnationalistische Partei des Folk-Popsängers Miroslav Skoro einziehen, der die Rolle des Königsmachers zukommen könnte. W ahlberechtigt sind rund 3,86 Millionen Kroaten. Die Wahllokale sind von 7.00 bis 19.00 Uhr offen.

Niederlande streichen Geschlechtsangaben aus Ausweisen

Den Haag - Die Ausweise in den Niederlanden sollen künftig keine Angaben zum Geschlecht mehr enthalten. Die entsprechende Kategorie werde "von 2024/2025 an" entfallen, schrieb Bildungs- und Kulturministerin Ingrid van Engelshoven am Samstag in einem Brief an das Parlament. Ziel sei es, "dort wo es möglich ist, die unnötige Registrierung des Geschlechts zu begrenzen". Die Menschen sollten "ihre eigene Identität erschaffen und in voller Freiheit und Sicherheit leben", erklärte die Ministerin. Auf den Reisepässen könne gemäß den Vorgaben der EU nicht darauf verzichtet werden.

Deutsche stürzte in Lechtaler Alpen 230 Meter in den Tod

Zams - Eine 56-jährige Deutsche ist beim Bergsteigen in den Lechtaler Alpen (Bezirk Landeck) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, wurde die Frau am Samstag gegen 14.30 Uhr von Wanderern entdeckt, doch konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die Frau dürfte auf einem steilen und teilweise schneebedeckten Steig bei der Bittrichscharte (2.500 Meter Seehöhe) etwa 230 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe gestürzt sein.

Neuer Nachtzug von Sylt nach Salzburg gestartet

Keitum (Sylt)/Salzburg - Von der Nordsee zu den Alpen: Der neue Nachtzug von Westerland auf Sylt nach Salzburg ist pünktlich am Samstagabend zur Premierenfahrt gestartet. Der Alpen-Sylt-Nachtexpress des Bahnanbieters RDC wird am Sonntag am frühen Mittag in Salzburg erwartet. Auf der Strecke macht er unter anderem Halt in Niebüll, Husum, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München. Die Buchungszahlen seien erfreulich, so das Unternehmen. Aus diesem Grund soll der Alpen-Sylt-Nachtexpress auch den ganzen Sommer und Herbst fahren.

