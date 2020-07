Coronavirus-Infektionen in oberösterreichischen Schlachthöfen

Linz - Nach dem folgenschweren Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb im deutschen Nordrhein-Westfalen ist das Virus nun auch in oberösterreichischen Schlachthöfen angekommen: Gleich drei Großbetriebe in den Bezirken Ried, Wels-Land und im Bezirk Braunau mit insgesamt zwölf Infizierten sind betroffen. Einen Bericht der "Kronen Zeitung" am Sonntag bestätigte der Krisenstab des Landes der APA. Laut Zeitung gehe man seitens der Gesundheitsbehörde nicht von neuen Clustern aus. Auch Schließungen von Betrieben seien vorerst nicht angedacht.

Erneut mehr als 100 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Wien - Den dritten Tag in Folge sind in Österreich mehr als 100 Coronavirus-Neuinfektionen hinzugekommen. Von Samstag auf Sonntag stieg die Zahl wieder um 115, genau wie bereits von Freitag auf Samstag. Mit Stand Sonntagvormittag gab es somit 959 aktiv am Coronavirus-Erkrankte in Österreich, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Laut Innenministerium wurden bisher 18.280 Personen positiv getestet. 706 Personen sind bisher an Covid-19 gestorben, 16.615 gelten als genesen.

Nehammer vermutet ausländischen Einfluss bei Demo-Unruhen

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) vermutet Einfluss aus der Türkei hinter den Krawallen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten. Dem soll nun auch eine Gruppe nachgehen, die sich unter anderem aus Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Landeskriminalämtern rekrutiert, berichtete der Ressortchef am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Verfassungsschutz ermittelt nach Mord an Mann in Gerasdorf

Gerasdorf bei Wien - Nach der Bluttat vom Samstagabend in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Polizeiangaben zufolge wurde ein 43-jähriger russischer Staatsbürger erschossen, der später in Linz festgenommene Verdächtige ist ein 47 Jahre alter Landsmann. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion des Opfers angeordnet. Der Verdächtige soll laut Polizei am Sonntag einvernommen werden.

Kosten für Pflege-Regress-Aus steigen bis 2030 auf 600 Mio.

Wien - Die seit 2018 geltende Abschaffung des Pflege-Regresses beschert den Ländern und Gemeinden bis 2030 Mehrkosten von rund 600 Mio. Euro jährlich. Das geht aus einer aktuellen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts hervor. Zwar lagen laut Wifo-Einschätzung 2018 die Kosten mit 273 Mio. Euro unter den vom Bund geleisteten Kompensationszahlungen von 295,5 Mio., die Kurve zeigt aber steil nach oben.

Trump nutzte Unabhängigkeitsfeiern als Wahlkampfbühne

Washington - Mitten in der sich zuspitzenden Corona-Krise hat US-Präsident Donald Trump bei den Feiern zum Unabhängigkeitstag in einer Ansprache an die Nation gegen Demonstranten und Gegner ausgeteilt - wie bereits am Vorabend des traditionell eigentlich unpolitischen Feiertags. "Wir werden niemals zulassen, dass ein wütender Mob unsere Statuen niederreißt oder unsere Geschichte auslöscht", sagte Trump.

Auto raste in den USA in Demonstrantengruppe: Eine Tote

Seattle - Ein Mann ist mit seinem Auto in der US-Großstadt Seattle in eine Gruppe von Demonstranten gerast und hat dabei zwei Frauen überfahren. Eine 24-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben, berichteten örtliche Medien in der Nacht auf Sonntag unter Berufung auf das Krankenhaus. Die andere Frau sei in ernstem Zustand. Der 27-jährige Fahrer wurde festgenommen. Mit welcher Absicht er gehandelt hatte, sei unklar.

Italien plant schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid

Rom - Italien prüft die Möglichkeit einer Zwangseinlieferung von Covid-Erkrankten ins Krankenhaus, wenn diese Behandlungen verweigern. Dies sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica". Auch eine Verschärfung der Strafen für Covid-Positive, die gegen die Heimquarantäne verstoßen, wird geprüft. Der Minister kündigte zudem Antikörper-Tests für Arbeitnehmer und Abstriche für Schüler an.

(Schluss) apo