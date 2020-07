Zwei Festnahmen nach Bluttat in Gerasdorf

Gerasdorf bei Wien/Linz - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 43-jährigen Tschetschenen in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) am Samstagabend sind zwei Verdächtige in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert worden. Der mutmaßliche Schütze - ein 47 Jahre alter Tschetschene - und ein weiterer Tschetschene befinden sich laut Landesgericht Korneuburg bereits in U-Haft. Gegen das Opfer dürfte zuletzt ein konkretes Bedrohungsszenario bestanden haben. Laut APA-Informationen lehnte der Mann Personenschutz durch die Sicherheitsbehörden ab. Einem Bekannten zufolge soll er jedoch versucht haben, sich privat eine kugelsichere Weste zu organisieren.

Über 100 Corona-Neuinfektionen und -Fälle in Schlachthöfen

Linz - Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten in Österreich steigt weiter. Den dritten Tag in Folge gab es am Sonntag mehr als 100 Neuinfektionen. Außerdem wurden Covid-19-Fälle in drei oberösterreichischen Schlachthöfen bekannt. Zehn Mitarbeiter sind infiziert, dazu kommen 13 positiv getestete Personen aus ihrem Umfeld. Insgesamt gab es mit Stand Sonntagvormittag 959 aktiv Erkrankte in Österreich. Im Vergleich zum Samstag bedeutet dies einen Anstieg von rund zwölf Prozent.

Klarer Sieg für konservatives Regierungsbündnis in Kroatien

Zagreb - Das konservative Bündnis von Ministerpräsident Andrej Plenkovic hat die kroatische Parlamentswahl am Sonntag klar gewonnen. Es kam nach Exit Polls auf 61 der 151 Mandate und konnte damit überraschend das Ergebnis der Wahl 2016 halten. Das Oppositionsbündnis des Sozialdemokraten Davor Bernardic kam demnach nur auf 44 Mandate. Auf dem dritten Platz landete die rechtsextreme "Heimatbewegung" des nationalistischen Sängers Miroslav Skoro mit 16 Mandaten, berichteten kroatische Medien kurz nach Wahlschluss.

Frankreichs neues Kabinett wird am Montag vorgestellt

Paris - Nach dem Rücktritt der französischen Regierung am Freitag wird das Kabinett des neuen Premierministers Jean Castex voraussichtlich schon am Montag bekanntgegeben werden. Das sagte der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, am Sonntag dem französischen Fernsehsender France 3. Castex selbst deutete in einem Interview an, dass die Vorstellung des Kabinetts kurz bevor stehe. Die Regierung unter Premierminister �douard Philippe war vor dem Hintergrund des Sieges der Grünen bei den Kommunalwahlen zurückgetreten.

Flüchtlinge auf "Ocean Viking" dürfen auf Sizilien landen

Rom - Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat von den italienischen Behörden die Genehmigung erhalten, auf Sizilien zu landen. Die 180 Migranten an Bord des Schiffes werden am Montag im sizilianischen Hafen Porto Empedocle eintreffen, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee, die das Schiff betreibt, am Sonntag per Twitter mit. Am Samstag hatten die italienischen Behörden noch mitgeteilt, die Migranten sollten an Bord des Quarantäneschiffes "Moby Zaza" zwei Wochen in Isolation gehen.

Altbauer bei Traktorunfall in Kärnten getötet

Rennweg/Katschberg - In Kärnten sind am Sonntag ein Altbauer (83) getötet und ein 69-jähriger Landwirt schwer verletzt worden. Der betagte Mann war laut Landespolizeidirektion mit der Zugmaschine in Rennweg am Katschberg über eine Geländekante geraten und abgestürzt. Der Bauer in Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) wurde von seinem Fahrzeug überrollt. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Bottas gewinnt turbulentes F1-Auftaktrennen in Österreich

Spielberg - Eine Ausfallsorgie und ein skurriles Ende haben den Neustart der Formel 1 geprägt. Nur elf von 20 Autos kamen am Sonntag beim ohne Zuschauer ausgetragenen Grand Prix von Österreich ins Ziel. Spielberg-Spezialist Valtteri Bottas gewann im Mercedes von der Pole aus vor Ferrari-Jungstar Charles Leclerc. Der 20-jährige Lando Norris wurde im McLaren sensationell Dritter.

