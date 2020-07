Nationalrat beschließt Steuerreform

Wien - Der Nationalrat beschließt am Dienstag zum Auftakt seiner letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause eine Steuerentlastung. Unter anderem wird der Eingangssteuersatz von 25 auf 20 Prozent gesenkt. Für Personen, die keine Einkommenssteuer zahlen, gibt es 100 Euro mehr an Negativsteuer. Erhöht wird auch die Flugticketabgabe für die Langstrecke. Für die Wirtschaft sind die Möglichkeit zur degressiven Abschreibung und ein Verlustrücktrag vorgesehen.

OÖ offenbar vor Einführung der allgemeinen Maskenpflicht

Linz - Das Land Oberösterreich steht offenbar vor der Wiedereinführung der allgemeinen Maskenpflicht in Geschäften und Lokalen. Offiziell bestätigt wurde das zwar bisher nicht, das Land hatte aber bereits am Montag weitere Schritte angedeutet. Seit Dienstag muss man in oberösterreichischen Amtsgebäuden bereits verpflichtend Mund-Nasen-Schutz tragen. Grund sind die zuletzt stark steigenden Covid-19-Fallzahlen. In fünf Bezirken wurden bereits die Schulen geschlossen.

Sechswöchige Ausgangssperre für Melbourne

Melbourne - Wegen eines erneuten starken Anstiegs von Coronavirus-Infektionen hat Australien eine sechswöchige Ausgangssperre über Melbourne verhängt. Mehr als fünf Millionen Bewohner der zweitgrößten Stadt des Landes müssen zuhause bleiben, wie der Regierungschef des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Dienstag mitteilte. Die Ausgangssperre tritt in der Nacht auf Mittwoch um Mitternacht in Kraft.

Zahl der Unwetter-Opfer in Japan steigt weiter

Tokio - In den von schweren Unwettern heimgesuchten Überschwemmungsgebieten in Japan schwindet die Hoffnung auf weitere Überlebende. Wie japanische Medien am Dienstag berichteten, stieg die Zahl der Todesopfer auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu weiter auf 50. Einige Menschen werden noch vermisst. Die Behörden warnten unterdessen weiter vor den Gefahren durch die starken Niederschläge.

Sturmböen und Starkregen in Kärnten

Klagenfurt - Unwetter mit Sturmböen und Starkregen haben am Montagabend in Kärnten für 102 Feuerwehreinsätze gesorgt. Betroffen waren die Mitte und der Osten des Landes, teilte die Landeswarnzentrale mit. Meist hatten es die Einsatzkräfte mit umgestürzten Bäumen und Überflutungen zu tun. Im Lavanttal stürzten Bäume auf ein abgelegenes Haus. Im Raum Klagenfurt waren vorübergehend 600 Haushalte ohne Strom.

Brasiliens Präsident Bolsonaro leidet an Corona-Symptomen

Brasilia - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sich erneut auf das Coronavirus testen lassen. Er habe zuletzt unter möglichen Symptomen des Coronavirus gelitten, darunter Fieber von 38 Grad, sagte Bolsonaro dem Nachrichtensender CNN. Die Testergebnisse erwartet er für Dienstag. Laut Berichten brasilianischer Medien sagte der Präsident alle seine Termine für die Woche ab.

Großer Trauergottesdienst für 28.000 Toten in Spanien

Madrid - Mit einem bewegenden Trauergottesdienst hat Spanien die knapp 28.400 Todesopfer der Corona-Pandemie geehrt. An der Messe in der Madrider Almudena-Kathedrale nahmen am Montagabend u.a. König Felipe VI. und Königin Letizia teil. "In diesen Zeiten von Fanatismus, Konfrontation und Aufregung haben sehr viele Menschen ihr Bestes gegeben. Sie haben eine Lektion in Sachen Solidarität erteilt und ihren Einsatz oft auch mit dem Leben bezahlt", sagte Kardinal-Erzbischof Carlos Osoro.

Offenbar acht Tote bei Kollision von Kleinflugzeugen in USA

Los Angeles - Bei der Kollision zweier Kleinflugzeuge im Westen der USA sind mutmaßlich acht Menschen ums Leben gekommen. Es gebe vermutlich keine Überlebenden, teilte die Polizei im US-Staat Idaho am Montag mit. Die Maschinen waren bereits am Sonntag nach ihrem Zusammenprall in den Lake Coeur d'Alene gestürzt. Der See im Norden von Idaho ist ein beliebtes Ferienziel.

(Schluss) pin/rst