Miliz bekommt neue Fahrzeuge und Schutzausrüstung

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat gemeinsam mit dem Milizbeauftragten Erwin Hameseder am Donnerstag ein Investitionspaket für die Miliz in Höhe von 200 Mio. Euro für dieses und die kommenden zwei Jahre präsentiert. Mit dem angekündigten Milizpaket soll in Fahrzeuge, Schutzausrüstung, Infrastruktur und Nachtsicht investiert werden. Im Nationalrat sieht sich Tanner heute mit einem Misstrauensantrag von SPÖ, FPÖ und NEOS konfrontiert.

Nationalrat beschließt BVT-Reform

Wien - Der Nationalrat beschließt als erste Etappe der BVT-Reform eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung für mit dem Staatsschutz betraute Bedienstete. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sah darin einen ersten Schritt, den Verfassungsschutz "noch stärker und effizienter" zu machen. Die Opposition zeigte sich grundsätzlich einverstanden, regte aber eine Verordnungsermächtigung durch den Hauptausschuss an.

Klage in VW-Abgasskandal in Österreich möglich

Luxemburg/Wolfsburg/Klagenfurt - Im VW-Skandal um manipulierte Dieselfahrzeuge hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass betroffene Autokäufer den deutschen Volkswagen-Konzern im Land des Autokaufs, konkret in Österreich, klagen dürfen. Das Landesgericht Klagenfurt hatte in einem vom Verein für Konsumenteninformation angestrengten Schadenersatzverfahren für mehr als 570 VW-Kunden zu dieser Frage das EU-Gericht angerufen.

"Upskirting" soll strafbar werden, Details offen

Wien - Die Regierung will ihre schon länger angekündigten Maßnahmen gegen "Hass im Netz" im Sommer vorlegen. Das haben Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Donnerstag angekündigt. Neu hinzugekommen ist der Plan, auch das "Upskirting" zu verbieten - also das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt.

Alpinpolizei ermittelt nach Felssturz in Klamm

Pernegg - Nach dem tödlichem Felssturzin der steirischen Bärenschützklamm sind die Erhebungen der Alpinpolizei noch am Laufen. In Zusammenarbeit mit einem Geologen wurde die Abbruchstelle von einem Hubschrauber aus fotografiert. Die Zahl der Verletzten wurde indes nach oben korrigiert. Neun Personen wurden von Felsstücken getroffen, sechs Männer, zwei Frauen und ein neunjähriges Kind. Bis auf einen Mann aus Ungarn sind alle aus Österreich.

Globaler Temperaturanstieg um 1,5 Grad schon in Reichweite

Genf - Die globale Durchschnittstemperatur könnte schon in einem der kommenden Jahre mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900) liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Jahre im Zeitraum 2020 bis 2024 diesen Wert erreicht, liege bei 20 Prozent, berichtete die Weltwetterorganisation am Donnerstag in Genf. Eine besonders drastische Prognose geben die Experten für die Arktis ab. Die Region dürfte sich schon heuer um mehr als das Doppelte des globalen Mittelwerts erwärmt haben.

Tausende nach Unwettern in Japan von Außenwelt abgeschnitten

Tokio - Die Unwetter in Japan haben tausende Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Wie die japanische Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag mitteilte, blockierten Überschwemmungen und Erdrutsche den Zugang zu mehr als 3.000 Haushalten, zumeist in der besonders schwer betroffenen Region Kumamoto im Südwesten des Landes. Bisher kamen mindestens 58 Menschen durch die Unwetter ums Leben.

