Michel sieht 1.074 Milliarden Euro EU-Budget für 2021-2027 vor

Brüssel - EU-Ratspräsident Charles Michel schlägt für die Jahre 2021 bis 2027 ein EU-Budget in Höhe von 1.074 Milliarden Euro und einen Aufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro vor. Das gab er am Freitag in Brüssel bekannt. Österreich und weitere Länder sollen weiter Rabatte auf ihre EU-Beiträge bekommen. Mit seinem Budget-Vorschlag liegt er damit knapp unter der Vorstellung der EU-Kommission. Bundeskanzler Sebastian Kurz will den Vorschlag nun begutachten, sagte er in einer Stellungnahme.

Türkisches Gericht ebnet Weg zur Nutzung der Hagia Sophia als Moschee

Istanbul - Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat einem Bericht zufolge den Weg frei gemacht, damit das berühmte Gebäude Hagia Sophia (türkisch: Ayasofya) in Istanbul künftig als Moschee genutzt werden kann. Das Gericht annullierte am Freitag den Status der einstigen Kirche als Museum. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan darf das Gebäude für muslimische Gebete geöffnet werden. Die Hagia Sophia werde der Aufsicht der Religionsbehörde (Diyanet) unterstellt, erklärte Erdogan am Freitag.

Spitzenposition für Van der Bellen im APA/OGM-Vertrauensindex

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat viel von dem zu Beginn der Coronakrise in der Bevölkerung gewonnenen Vertrauen wieder verloren. Im APA/OGM-Vertrauensindex hat er die unmittelbar nach dem Lockdown eroberte Spitzenposition nun eingebüßt. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) liegt er mit einem Saldo von 38 Punkten nun auf Rang zwei, die Spitze hat wieder Bundespräsident Alexander Van der Bellen (43 Punkte) übernommen.

Wirecard: Manager prahlte mit Nervengas-Dokumenten

Wien/Aschheim - Der untergetauchte Wirecard-Manager Jan Marsalek soll mit geheimen Dokumenten zu russischem Nervengas geprahlt haben. Durch Prahlen mit Verbindungen zu Geheimdiensten habe er versucht, sich bei Londoner Händlern einzuschmeicheln, berichtete die "Financial Times" am Freitag. Marsalek soll auch der FPÖ Informationen aus dem Verfassungsschutz geliefert haben, was Parteivertreter bestritten. Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bestätigte unterdessen einen Besuch des untergetauchten Marsaleks während seiner Amtszeit.

Kärntner Landeshauptmann in häuslicher Quarantäne

Klagenfurt - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist in häuslicher Quarantäne. Er war Kontaktperson einer Frau, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Das gab der Landespressedienst am Freitag bekannt. Der Landeshauptmann hatte bei einer Dekretverleihung im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung Kontakt zu der Frau. Bei ihr hatte sich erst später herausgestellt, dass sie Covid-19-infiziert ist. Kaiser erklärte: "Es geht mir gut, ich fühle mich fit und gesund."

Corona-Ampel: Ludwig will in Wien nicht differenzieren

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Freitagnachmittag vor Journalisten versichert, dass er dem am Donnerstag angekündigten Corona-Ampelsystem der Bundesregierung "sehr offen" gegenüber steht. Was der Stadtchef allerdings betont: Eine Differenzierung der Bundeshauptstadt nach einzelnen Bezirken bei der Ampelfarbgebung wird nicht kommen. Das mache in einer Großstadt keinen Sinn, Wien sei immer "eine gesamte Einheit", meinte Ludwig.

Demo-Unruhen in Wien Favoriten: Erste Tatverdächtige ausgeforscht

Wien - Im Vorfeld einer neuen Demonstration in Wien Favoriten am Freitagabend haben Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) verkündet, dass bereits erste Tatverdächtige der vergangenen Unruhen ausgeforscht wurden. Bei acht Personen wurden Straftaten eindeutig zugeordnet. Auch vier bis fünf Rädelsführer sind so gut wie identifiziert, viele andere würden als Verdächtige geführt, hieß es. Insgesamt gab es 30 Anzeigen gegen Unbekannt.

(Schluss) rfk