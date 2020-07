Athen: Entscheidung über Hagia Sophia historischer Fehler

Athen/Ankara - Griechenland hat die Umwandlung des Museums der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee verurteilt und mit Konsequenzen gedroht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe einen "historischen Fehler begangen", erklärte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas. Auf diese Beleidigung der christlichen Welt müsse es eine entsprechende Antwort geben. Am Freitag hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Status der einstigen Kirche als Museum aberkannt.

Nehammer schließt Spitzenkandidatur bei Wien-Wahl aus

Wien - Innenminister Karl Nehammer hat am Samstag dementiert, die ÖVP in die Wiener Landtagswahl zu führen. "Ich kann ausschließen, dass ich als Spitzenkandidat in Wien antrete", sagte Nehammer im Ö1-"Mittagsjournal". Nehammers in der Coronakrise wiederholt geäußerte Kritik an der Stadtregierung hatte Spekulationen genährt, er könnte im Oktober statt Finanzminister Gernot Blümel für die ÖVP antreten.

U-Ausschuss: SPÖ und NEOS wollen auf Gesamtvideo zurückgreifen können

Wien - SPÖ und NEOS wollen sich nicht damit abfinden, im U-Ausschuss nur die für die Justiz relevanten Teile des Ibiza-Videos zu erhalten. SP-Justizsprecherin Selma Yildirim spricht von Zensur und einer Gefahr für die Demokratie, wenn Beamte der parlamentarischen Untersuchung vorgreifen. Die Abgeordneten müssten zwar nicht alle Passagen sehen, aber bei Fragen auf das gesamte Video zurückgreifen können.

Stadt-Wien-Mitarbeiter soll Daten weitergegeben haben

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) führt derzeit Ermittlungen, weil ein - mittlerweile pensionierter - Mitarbeiter der Stadt Wien im Jahr 2013 eine Liste mit Daten von rund 40.000 Zuwanderern an einen Journalisten weitergegeben haben soll, wie das Nachrichtenmagazin "Profil" berichtete. Eine WKStA-Sprecherin bestätigte das Ermittlungsverfahren. Dem Bericht zufolge ermittelt die Justiz gegen zwei Beschuldigte wegen des Verdachts auf ein Amtsdelikt.

Heftige Unwetter in Oberösterreich

Linz - Heftige Unwetter haben am Freitagabend zu rund 400 Feuerwehreinsätzen in Oberösterreich geführt. 2.600 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um Keller auszupumpen und Straßen freizuräumen, berichtete das Landesfeuerwehrkommando. In Feldkirchen an der Donau wurde am Badesee eine Person von einem umstürzenden Baum verletzt.

Noch nie so wenig Reiseverkehr auf Österreichs Autobahnen

Wien/Salzburg - Nach dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich hat der ÖAMTC noch nie so wenig Reiseverkehr auf den österreichischen Autobahnen verzeichnet. Am Samstag gab es keine nennenswerten Verzögerungen und ein sehr geringes Verkehrsaufkommen, berichtete Harald Lasser vom ÖAMTC. Auch der Reiseverkehr aus Deutschland habe sich durch die Corona-Pandemie deutlich reduziert. Durch das schlechte Wetter sei am Samstag der Ausflugsverkehr an die Seen oder ins Salzkammergut weggefallen, sagte Lasser.

Achtjährige in Russland vergewaltigt und getötet

Moskau - Auf der Halbinsel Sachalin im äußersten Osten Russlands ist ein achtjähriges Mädchen vergewaltigt und getötet worden. Ein Ehepaar werde verdächtigt, das Kind zunächst entführt zu haben, teilten die Behörden am Samstag in Juschno-Sachalinsk mit. Das Paar wurde demnach festgenommen. Der Polizei zufolge wies die Leiche der Achtjährigen Spuren von Gewalt auf.

