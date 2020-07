Griechenland droht der Türkei nach Entscheidung über Hagia Sophia

Athen/Ankara - Nach der Umwandlung des Museums der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee droht Griechenland der Türkei mit Konsequenzen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe einen "historischen Fehler begangen", erklärte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas am Samstag. Auf diese Beleidigung der christlichen Welt müsse es eine entsprechende Antwort geben. Die EU, Russland und die USA nannten die Entscheidung bedauerlich. Die russisch-orthodoxe Kirche zeigte sich entsetzt.

Trauerfeier zum Gedenken an Völkermord von Srebrenica vor 25 Jahren

Srebrenica - Bei einer Trauerfeier in der Opfergedenkstätte Potocari haben Bosnien-Herzegowina und politische Vertreter aus aller Welt des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren gedacht. Hinterbliebene der Opfer, bosnische Spitzenpolitiker und ausländische Diplomaten legten Blumen am Denkmal nieder. Hohe ausländische Staatsgäste konnten wegen der Corona-Pandemie nicht kommen. Dafür gab es Video-Botschaften, etwa von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Mögliche Einigung zu Syrienhilfe im UNO-Sicherheitsrat

New York - Im Ringen um eine Fortsetzung der humanitären Hilfe für Millionen Menschen in Syrien zeichnet sich im UN-Sicherheitsrat eine mögliche Einigung ab. Über einen neuen deutsch-belgischen Resolutionsentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, könnte nach Angaben aus Diplomatenkreisen noch am Samstagnachmittag New Yorker Zeit (Samstagabend MEZ) abgestimmt werden. Der Text sieht die Offenhaltung von einem Grenzübergang aus der Türkei für Hilfslieferungen über einen Zeitraum von 12 Monaten vor und entspricht damit in einem Kernpunkt den Forderungen Russlands.

US-Regierung warnt Amerikaner in China vor Willkür der Behörden

Washington/Peking - Die USA haben ihre in China lebenden Staatsangehörigen zu erhöhter Vorsicht angesichts drohender Behördenwillkür aufgerufen. Das Risiko sei gestiegen, dass US-Bürger festgenommen oder des Landes verwiesen werden könnten, hieß es am Samstag in einer Warnung des Washingtoner Außenministeriums an in China lebende Amerikaner. US-Bürgern könne konsularische Unterstützung verwehrt werden. Sie könnten zudem lange vernommen und festgehalten werden. Konkrete Beispiele oder den Anlass für die Warnung nannte das US-Außenministerium nicht.

Bulgarien: Staatschef Radew fordert Rücktritt der Regierung

Sofia - Bulgariens Staatschef Rumen Radew hat in einer Verschärfung des Konflikts mit Ministerpräsident Boiko Borissow den Rücktritt der Regierung und des Generalstaatsanwalts verlangt. Der Präsident begründete seinen Vorstoß am Samstag mit entsprechenden Forderungen von Demonstranten sowie mit Spannungen wegen Ausschreitungen nach zeitgleichen Kundgebungen beider Lager vom Freitagabend. Radew steht den oppositionellen Sozialisten nahe.

Dutzende Festnahmen nach Protesten in Serbien

Belgrad - Bei Protesten gegen die Corona-Politik der serbischen Regierung sind am Freitag 71 Menschen festgenommen worden. Unter ihnen seien "viele ausländische Staatsbürger", sagte Polizeichef Vladimir Rebic am Samstag. Vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad hatte es am Freitag den vierten Tag in Folge Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben.

U-Ausschuss: SPÖ und NEOS wollen auf Gesamtvideo zurückgreifen können

Wien - SPÖ und NEOS wollen sich nicht damit abfinden, im U-Ausschuss nur die für die Justiz relevanten Teile des Ibiza-Videos zu erhalten. SP-Justizsprecherin Selma Yildirim spricht von Zensur und einer Gefahr für die Demokratie, wenn Beamte der parlamentarischen Untersuchung vorgreifen. Die Abgeordneten müssten zwar nicht alle Passagen sehen, aber bei Fragen auf das gesamte Video zurückgreifen können.

18 Monate altes Kleinkind mit heißem Wasser verbrüht

Lesachtal - Ein 18 Monate altes Kleinkind ist am Samstag in der Gemeinde Lesachtal (Bezirk Hermagor) mit heißem Wasser verbrüht worden. Laut Polizei hatte die Mutter eine Schüssel heißes Wasser zum Inhalieren auf einen Sessel vor dem Kinderwagen gestellt. Als das Kind aufwachte, stieß es mit den Füßen die Schüssel um und das Wasser ergoss sich über seine Beine. Es wurde ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.

Hartberg nach 3:2 bei Austria mit einem Bein im Europacup

Wien - Der TSV Hartberg hat sich in eine vielversprechende Ausgangsposition für den letzten Europacup-Startplatz gebracht. Die Steirer siegten am Samstag im Final-Hinspiel des Bundesliga-Play-offs 3:2 bei Austria Wien. Dario Tadic (10., 64.) und Jodel Dossou 74.) schufen der Mannschaft von Trainer Markus Schopp eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) in Hartberg.

