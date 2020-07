Polen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten

Warschau - In einer Stichwahl bestimmen die Polen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen zufolge wird es zu einem engen Rennen zwischen Amtsinhaber Andrzej Duda und seinem Herausforderer, dem Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski kommen. Duda wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt, Trzaskowski geht für die liberalkonservatitive Bürgerkoalition (KO) an den Start. Im ersten Wahlgang hatte Duda in Führung gelegen, aber nicht die nötige absolute Mehrheit erreicht.

Kurz stellt Bedingungen für Zustimmung zu EU-Hilfspaket

Wien/Berlin/EU-weit - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Bedingungen für seine Zustimmung zum EU-Milliardenhilfspaket in der Coronakrise gestellt. "Wenn wir schon sehr viel staatliches Geld in die Hand nehmen, dann sollte es zumindest in die richtigen Bereiche fließen", sagte Kurz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Allen voran in mehr Forschung und Entwicklung für eine gute digitale Infrastruktur."

Haslauer: "Zweiten Shutdown würden wir nicht aushalten"

Salzburg/Wien - Der neue Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der Salzburger Wilfried Haslauer (ÖVP), warnt vor einem "zweiten Shutdown" durch die Coronakrise. "Das würden wir volkswirtschaftlich und auch finanziell nicht aushalten", sagte Haslauer im APA-Interview. Von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) fordert er einheitliche Richtlinien zur Entschädigung der im Frühjahr geschlossenen Hotels. "Was wir nicht aushalten, ist ein zweiter Shutdown, das würden wir volkswirtschaftlich und auch finanziell nicht aushalten", so Haslauer.

Reischl fordert für Sozialversicherungen Geld vom Bund

Wien - Die neue Vorsitzende im Dachverband der Sozialversicherungsträger, Ingrid Reischl, fordert vom Bund einen finanziellen Ausgleich für die durch die Coronakrise verursachten Verluste. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle gerettet werden, nur die Sozialversicherung nicht", sagte Reischl im APA-Interview. "Die Sozialversicherung kann die Corona-Kosten nicht alleine tragen", sagte Reischl. Der oberste Arbeitgebervertreter der Sozialversicherung, Peter Lehner, wies die Forderungen Reischls zurück.

Wieder mehr als 100 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden

Wien - Die Zahl von neuen Infektionsfällen mit dem Coronavirus ist in Österreich binnen 24 Stunden wieder um mehr als 100 Betroffene gestiegen. Laut Innenministerium sind mit Stand 9.30 Uhr 114 neue Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Die meisten davon in Oberösterreich (53). Bisher gab es in Österreich 18.897 positive Testergebnisse. 708 Personen starben an den Folgen des Corona-Virus, 16.952 wieder genesen.

Katzian will bei Kurzarbeit mehr Überprüfung und Fortbildung

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian will für die nächste Kurzarbeitsregelung ab Herbst eine genauere Überprüfungen des wirtschaftlichen Bedarfs der Betriebe und eine Mindestarbeitszeit von etwa 40 Prozent. Die Arbeitnehmer sollten die freie Zeit für Weiterbildung nutzen, sagte der ÖGB-Chef im Interview mit der Tageszeitung "Österreich". Das künftige Modell müsse auch länger, für ein oder zwei Jahre nutzbar sein.

Besucher stahlen auf Aufforderung Kunstausstellung in Tokio

Tokio - Eine Kunstausstellung in Tokio hat ihre Gäste zum "Diebstahl" von Kunstwerken aufgefordert und ist daraufhin binnen weniger Minuten von Hunderten Menschen ausgeräumt worden. Ziel der Ausstellung sei es gewesen, die Beziehung zwischen Künstler und Besucher zu verändern, so Veranstalter Tota Hasegawa zur AFP. Angesetzt war die Laufzeit der Ausstellung eigentlich auf rund zehn Tage. Hasegawa zog trotz des schnellen Endes der Ausstellung ein positives Fazit. Alle Diebe hätten sich "ordentlich verhalten".

