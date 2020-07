Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenwahl in Polen erwartet

Warschau - Die Polen wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten und stehen vor einer Richtungsentscheidung. Bei der Stichwahl wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem konservativen Amtsinhaber Andrzej Duda und dem liberalen Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski erwartet. Die Wahllokale haben bis 21.00 Uhr geöffnet. Direkt danach gibt es die ersten Prognosen.

Bub durch Felssturz vor Eisriesenwelt im Pongau getötet

Werfen - Ein 13-jähriger Bub ist Sonntagmittag beim Zustieg zur Eisriesenwelt im Tennengebirge bei Werfen im Pongau durch einen Steinschlag getötet worden. Ein weiterer Jugendlicher wurde laut Polizei Salzburg verletzt. Die Schauhöhle wurde evakuiert.

Haslauer: "Zweiten Shutdown würden wir nicht aushalten"

Salzburg/Wien - Der neue Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der Salzburger Wilfried Haslauer (ÖVP), warnt vor einem "zweiten Shutdown" durch die Coronakrise. "Das würden wir volkswirtschaftlich und auch finanziell nicht aushalten", sagte Haslauer im APA-Interview. Von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) fordert er einheitliche Richtlinien zur Entschädigung der im Frühjahr geschlossenen Hotels. "Was wir nicht aushalten, ist ein zweiter Shutdown, das würden wir volkswirtschaftlich und auch finanziell nicht aushalten", so Haslauer.

Badelt warnt vor hoher Arbeitslosigkeit auch in Post-Corona-Zeit

Wien - Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt, hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" vor hoher Arbeitslosigkeit in Österreich in den nächsten Jahren gewarnt. Arbeitsmarktpolitik sei daher einer der wichtigsten Bereiche der Post-Corona-Politik. Zur von der SPÖ geforderten Vier-Tage-Woche meinte er, Arbeitszeit solle man eher auf Kollektivvertrags- und Branchenebene regeln.

Reischl fordert für Sozialversicherungen Geld vom Bund

Wien - Die neue Vorsitzende im Dachverband der Sozialversicherungsträger, Ingrid Reischl, fordert vom Bund einen finanziellen Ausgleich für die durch die Coronakrise verursachten Verluste. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle gerettet werden, nur die Sozialversicherung nicht", sagte Reischl im APA-Interview. "Die Sozialversicherung kann die Corona-Kosten nicht alleine tragen", sagte Reischl. Der oberste Arbeitgebervertreter der Sozialversicherung, Peter Lehner, wies die Forderungen Reischls zurück.

Wieder mehr als 100 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden

Wien - Die Zahl von neuen Infektionsfällen mit dem Coronavirus ist in Österreich binnen 24 Stunden wieder um mehr als 100 Betroffene gestiegen. Laut Innenministerium sind mit Stand 9.30 Uhr 114 neue Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Die meisten davon in Oberösterreich (53). Bisher gab es in Österreich 18.897 positive Testergebnisse. 708 Personen starben an den Folgen des Corona-Virus, 16.952 wieder genesen.

Corona-Neuinfektionen in Indien erreichen neuen Höchststand

Neu-Delhi - Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Indien hat einen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden seien 28.637 neue Ansteckungen gezählt worden, hieß es am Sonntag nach Angaben des Gesundheitsministeriums. Insgesamt wurden in dem Land seit Beginn der Pandemie knapp 850.000 Fälle registriert, rund 22.700 Menschen starben mit oder an dem Erreger Sars-CoV-2. Nach Zahlen der US-Universität Johns Hopkins liegt Indien auf Platz drei der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder der Welt - nach den USA und Brasilien.

Papst zu Hagia Sophia: Empfinde "großen Schmerz"

Vatikanstadt/Istanbul - Papst Franziskus hat zur Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee gesagt, er empfinde "großen Schmerz", wenn er an das Wahrzeichen in Istanbul denke. Der Papst äußerte sich am Sonntag nach dem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hatte am Freitag den Status des berühmten Bauwerks als Museum aufgehoben. Präsident Recep Tayyip Erdogan unterzeichnete darauf ein Dekret zur Nutzung der Hagia Sophia als Moschee.

