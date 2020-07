13-Jähriger durch Steinschlag vor Eisriesenwelt getötet

Werfen - Ein 13-jähriger Bub ist Sonntagmittag beim Zustieg zur Eisriesenwelt im Tennengebirge bei Werfen im Pongau durch einen Steinschlag getötet worden. Ein weiterer Jugendlicher wurde laut Polizei Salzburg verletzt. Die Schauhöhle wurde evakuiert, der Weg behördlich gesperrt.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenwahl in Polen erwartet

Warschau - Die Polen wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten und stehen vor einer Richtungsentscheidung. Bei der Stichwahl, die in der Früh begonnen hat, wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem konservativen Amtsinhaber Andrzej Duda und dem liberalen Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski erwartet. Die Wahllokale haben bis 21.00 Uhr geöffnet. Direkt danach gibt es die ersten Prognosen. Tagsüber zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab.

Corona-Proteste: Israels Premier verspricht Soforthilfen

Tel Aviv - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat finanzielle Soforthilfen für Israelis angekündigt, die durch die Corona-Pandemie ihre Lebensgrundlage verloren haben. "Wir drücken auf den Knopf und das Geld ist in ein paar Tagen auf den Konten", sagte er am Sonntag. Die Ankündigung erfolgte nur einen Tag nachdem es in Israel zu Massenprotesten gegen das Management der Regierung der Corona-Pandemie gekommen war.

Corona: Erstmals wieder Ausgangsbeschränkung in Spanien

Barcelona/Madrid - In Spanien gilt erstmals seit Lockerung der Corona-Maßnahmen im Juni wieder eine Ausgangsbeschränkung. Die Menschen in der Stadt Lleida und sieben umliegenden Gemeinden dürfen ab Montag das Haus nur noch zur Arbeit, zum Einkaufen oder wegen dringender Angelegenheiten wie etwa Arztbesuchen verlassen, berichtete die Zeitung "La Vanguardia" am Sonntag unter Berufung auf die katalanische Regionalregierung. Damit wurden Maßnahmen in der im Westen Kataloniens gelegenen Region weiter verschärft, die schon seit einer Woche für mehr als 200.000 Menschen gelten.

WHO: Rekordanstieg von 230.000 neuen Corona-Fällen weltweit

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg neuer Coronavirus-Infektionen. In den vergangenen 24 Stunden seien weltweit mehr als 230.000 neue Erkrankungen registriert worden, teilt die WHO am Sonntag mit. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters nähert sich die Gesamtzahl der Infektionen weltweit der Marke von 13 Millionen.

Tote bei Kämpfen an Grenze Aserbaidschan-Armenien

Baku/Eriwan - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien sind nach Angaben aus Baku zwei aserbaidschanische Soldaten getötet worden. Die beiden verfeindeten Länder machten sich am Sonntag gegenseitig für den Vorfall in der Region Tawusch im Nordosten Armeniens verantwortlich. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hatte vor ein paar Tagen kritisiert, dass die Gespräche zur Beilegung des Konflikts um die abtrünnige Berg-Karabach festgefahren seien. In diesem Zusammenhang schloss er einen neuen Krieg mit Armenien nicht aus.

Gespräche zwischen Serbien und Kosovo "wieder auf Kurs"

Brüssel - Die seit eineinhalb Jahren auf Eis liegenden Gespräche zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo sind nach Angaben der EU "wieder auf Kurs". Der EU-Sonderbeauftragte für die Verhandlungen, Miroslav Lajcak, dankte dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und Kosovos Ministerpräsidenten Avdullah Hoti nach einer Videokonferenz am Sonntag für den "konstruktiven Dialog". Als nächstes steht ein persönliches Treffen zwischen Hoti und Vucic am Donnerstag in Brüssel an.

Formel 1: Hamilton gewinnt Grand Prix der Steiermark

Spielberg - Wie in der Vorwoche darf Mercedes auf dem Red Bull Ring über einen Start-Ziel-Sieg jubeln. Am Sonntag war es aber nicht Valtteri Bottas, sondern Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der in Spielberg triumphierte. Der Finne Bottas wurde Zweiter und blieb damit WM-Führender, Platz drei ging an den Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Für Hamilton war es der insgesamt 85. Grand-Prix-Sieg.

