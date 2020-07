Duda hält in Polen Siegesrede trotz ungewissen Ausgangs

Warschau - Trotz eines ungewissen Ausgangs der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat sich Staatsoberhaupt Andrzej Duda in einer ersten Reaktion bereits als Sieger bezeichnet. Erste Prognosen deuteten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Duda und seinem oppositionellen Herausforderer Rafal Trzaskowski hin. Demnach entfielen 50,4 Prozent der Stimmen auf Duda, Trzaskowski erhielt 49,6 Prozent.

14-Jähriger durch Steinschlag vor Eisriesenwelt getötet

Werfen - Ein 14-jähriger Bub ist Sonntagmittag beim Zustieg zur Eisriesenwelt im Tennengebirge bei Werfen im Pongau durch einen Steinschlag getötet worden. Ein Stein hat den irakischen Buben kurz vor dem Höhleneingang an der Brust getroffen. Ein weiterer 19-jähriger Jugendlicher aus dem Pongau wurde laut Polizei verletzt. Er wurde ins Krankenhaus geflogen. Das Unglück geschah auf rund 1.600 Metern Seehöhe. Die Schauhöhle wurde evakuiert, der Weg behördlich gesperrt.

WHO: Rekordanstieg von 230.000 neuen Corona-Fällen weltweit

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg neuer Coronavirus-Infektionen. In den vergangenen 24 Stunden seien weltweit mehr als 230.000 neue Erkrankungen registriert worden, teilt die WHO am Sonntag mit. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters nähert sich die Gesamtzahl der Infektionen weltweit der Marke von 13 Millionen.

Verschärfte Maskenpflicht auf Mallorca

Palma de Mallorca - Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus tritt auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln am Montag eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Der Mund- und Nasenschutz muss auf Anordnung der Regionalregierung in allen geschlossenen öffentlichen Räumen sowie auch auf der Straße und im Freien getragen werden, sobald die Möglichkeit besteht, auf andere Menschen zu treffen. Die Balearen folgen damit dem Beispiel Kataloniens, wo aufgrund von neuen Infektionsherden bereits seit Donnerstag eine verschärfte Maskenpflicht gilt.

Corona-Proteste: Israels Premier verspricht Soforthilfen

Tel Aviv - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat finanzielle Soforthilfen für Israelis angekündigt, die durch die Corona-Pandemie ihre Lebensgrundlage verloren haben. "Wir drücken auf den Knopf und das Geld ist in ein paar Tagen auf den Konten", sagte er am Sonntag. Die Ankündigung erfolgte nur einen Tag nachdem es in Israel zu Massenprotesten gegen das Management der Regierung der Corona-Pandemie gekommen war.

Paris und London gründen Spezialeinheit gegen Schlepper

Calais - Frankreich und Großbritannien wollen eine gemeinsame Polizei-Spezialeinheit zur Bekämpfung von Flüchtlingsschleppern einrichten. Frankreichs Innenminister G�rald Darmanin und seine britische Kollegin Priti Patel unterzeichneten am Sonntag ein entsprechendes Abkommen im nordfranzösischen Calais. Der Einheit sollen laut Darmanin jeweils sechs britische und französische Polizisten angehören. Ihren Sitz soll sie in Coquelles nahe Calais haben, von wo aus viele Migranten versuchen, den Ärmelkanal zu überqueren.

UNO legt Welternährungsbericht 2020 vor

Rom - Die Vereinten Nationen legen am Montag ihren neuen Bericht zur Welternährung mit den Zahlen zu Hunger und Unterernährung vor. In der Studie dürften auch die Auswirkungen der Coronakrise eine Rolle spielen. Verschiedene UNO-Organisationen haben in den vergangenen Wochen bereits davor gewarnt, dass die Covid-19-Krankheit die Ernährungslage in vielen Regionen verschärft. In den vergangenen Jahren hatte die FAO eine wachsende Zahl der unterernährten Menschen beklagt.

Spanien: Regierungsparteien gewinnen offenbar Regionalwahlen

Madrid - Die Regierungsparteien im Baskenland und in Galicien in Nordspanien haben Prognosen zufolge die Regionalwahlen gewonnen. Demnach kam im Baskenland die separatistische liberale PNV bei leichten Zugewinnen auf 30 bis 32 Sitze im Regionalparlament, braucht jedoch wie zuvor andere Parteien für eine Mehrheit In Galicien bestätigte demnach die konservative Partido Popular ihre Stellung als stärkste Kraft, könnte jedoch ihre absolute Mehrheit eingebüßt haben.

