Präsidentenwahl in Polen: Duda laut Prognose vor Trzaskowski

Warschau - In der zweiten Runde der polnischen Präsidentenwahl liegt Amtsinhaber Andrzej Duda laut Prognosen von Montag früh vor seinem Rivalen Rafal Trzaskowski. Demnach erhielt Duda 51 Prozent, auf Trzaskowski entfielen 49 Prozent. Ein Sieger stand aber zunächst noch nicht fest. Die Prognosen beruhen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen in 500 Wahlbüros und Teilauszählungen in 450 dieser Wahlbüros. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos haben diese detaillierten Prognosen eine Fehlertoleranz von einem Prozentpunkt. Das offizielle Endergebnis wird nach Angaben der Wahlkommission frühestens am Montagabend vorliegen.

Mexiko mit 35.000 Corona-Toten weltweit an vierter Stelle

Mexiko-Stadt - Mexiko ist inzwischen das Land mit den viertmeisten registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag (Ortszeit) auf 35.006. Damit überholte Mexiko Italien. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus liegt in Mexiko nach Statistiken der Johns Hopkins Universität in den USA bei 299.750.

Mueller soll erneut vom US-Kongress befragt werden

Washington - Nach seiner Kritik an der Begnadigung des in der Russland-Affäre verurteilten US-Politikberaters Roger Stone durch US-Präsident Donald Trump soll der Ex-Sonderermittler Robert Mueller vom Kongress angehört werden. Der Vorsitzende des Justizausschusses im Senat, der Republikaner Lindsey Graham, kündigte auf Twitter an, einem entsprechenden Antrag der oppositionellen Demokraten werde stattgegeben. Dies ist ein überraschender Schritt, da Graham als enger Vertrauter von Präsident Trump gilt.

UNO legt Welternährungsbericht 2020 vor

Rom - Die Vereinten Nationen legen am Montag ihren neuen Bericht zur Welternährung mit den Zahlen zu Hunger und Unterernährung vor. In der Studie dürften auch die Auswirkungen der Coronakrise eine Rolle spielen. Verschiedene UNO-Organisationen haben in den vergangenen Wochen bereits davor gewarnt, dass die Covid-19-Krankheit die Ernährungslage in vielen Regionen verschärft. In den vergangenen Jahren hatte die FAO eine wachsende Zahl der unterernährten Menschen beklagt.

Mehr als 20 Menschen bei Brand auf US-Marineschiff verletzt

Los Angeles - Bei einem Großbrand auf einem Schiff der US-Marine sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Das amphibische Angriffsschiff "USS Bonhomme Richard" hatte sich zur Wartung in einem Marine-Stützpunkt im südkalifornischen San Diego befunden, als sich am Sonntag an Bord eine Explosion aus noch nicht geklärten Gründen ereignete und das Feuer ausbrach, wie die Zeitung "Navy Times" berichtete. Das Feuer könne noch "tagelang" weiter brennen, so die Feuerwehr.

Spanien: Regierungsparteien gewinnen offenbar Regionalwahlen

Madrid - Die Regierungsparteien im Baskenland und in Galicien in Nordspanien haben Prognosen zufolge die Regionalwahlen gewonnen. Demnach kam im Baskenland die separatistische liberale PNV bei leichten Zugewinnen auf 30 bis 32 Sitze im Regionalparlament, braucht jedoch wie zuvor andere Parteien für eine Mehrheit In Galicien bestätigte demnach die konservative Partido Popular ihre Stellung als stärkste Kraft, könnte jedoch ihre absolute Mehrheit eingebüßt haben.

Verschärfte Maskenpflicht auf Mallorca

Palma de Mallorca - Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus tritt auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln am Montag eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Der Mund- und Nasenschutz muss auf Anordnung der Regionalregierung in allen geschlossenen öffentlichen Räumen sowie auch auf der Straße und im Freien getragen werden, sobald die Möglichkeit besteht, auf andere Menschen zu treffen. Die Balearen folgen damit dem Beispiel Kataloniens, wo aufgrund von neuen Infektionsherden bereits seit Donnerstag eine verschärfte Maskenpflicht gilt.

