Rendi-Wagner fordert Kurz zu Zustimmung zu EU-Coronahilfen auf

Brüssel/Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem EU-Gipfel zur Zustimmung zu den EU-Coronahilfen aufgefordert. "Österreich muss Investitionen in die europäische Wirtschaft ermöglichen und einen aktiven Beitrag zu einer Einigung leisten. Sebastian Kurz sollte (...) dem EU-Wiederaufbauplan zustimmen", betonte sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Europas Wirtschaft brauche in einer Krise historischen Ausmaßes auch Investitionen historischen Ausmaßes, so Rendi-Wagner.

Coronavirus in Nord- und Südamerika weiter auf Vormarsch

Washington/Montevideo - Das Coronavirus breitet sich in Nord- und Südamerika weiter rasend schnell aus. In den USA wurde bei den Neuinfektionen ein neuer Rekordwert erreicht: Binnen 24 Stunden registrierte die Johns-Hopkins-Universität 67.632 neue Ansteckungsfälle. Die Zahl der Corona-Toten sei um 795 auf mehr als 137.200 gestiegen, hieß es. In Brasilien gibt es knapp 40.000 Neuinfektionen. Erneut positiv getestet wurde Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. In Lateinamerika und der Karibik stieg die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie auf mehr als 150.000.

Sozialdemokraten erklären ihren Sieg bei Nordmazedonien-Wahl

Skopje - Bei der Parlamentswahl in Nordmazedonien liegen die Sozialdemokraten mit einem hauchdünnen Vorsprung in Führung. Nach Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen kamen die proeuropäischen Sozialdemokraten (SDSM) auf 35,85 Prozent, die nationalistische VMRO-DPMNE auf 34,49 Prozent, wie die Wahlkommission in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Der sozialdemokratische Ex-Regierungschef Zoran Zaev sagte in seiner Siegesrede, seine Partei habe einen Vorsprung von drei Sitzen im Parlament in Skopje.

Serbien und Kosovo führen wieder Gespräche in Brüssel

Brüssel - Nach eineinhalb Jahren führen Serbien und Kosovo erstmals wieder direkte Gespräche unter EU-Vermittlung. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti treffen sich am Donnerstagnachmittag in Brüssel. Von EU-Seite nehmen der Außenbeauftragte Josep Borrell und der Westbalkan-Beauftragte Miroslav Lajcak an den Beratungen teil.

Twitter-Chef verspricht nach Hack von Prominenten Aufklärung

Washington - Nach dem Hack von Twitter-Accounts zahlreicher Prominenter hat der Gründer und Chef des Unternehmens, Jack Dorsey, Aufklärung versprochen. Sobald die Firma "ein besseres Verständnis" von dem habe, was passiert sei, werde man die Öffentlichkeit so ausführlich wie möglich darüber informieren, erklärte Dorsey. Unbekannten war es gelungen, Werbung für dubiose Kryptowährungs-Deals über Twitter-Profile von Prominenten wie Ex-US-Präsident Barack Obama zu verbreiten. Auch Accounts von Firmen wie Apple und Uber waren betroffen.

EuGH urteilt im Datenschutz-Streit Schrems gegen Facebook

Luxemburg/Menlo Park - Der Europäische Gerichtshof könnte am Donnerstag die Regeln für Datentransfers aus der EU in die USA und darüber hinaus kippen. Konkret geht es um die Frage, ob europäische Unternehmen weiterhin auf Grundlage der geltendenden EU-Regeln personenbezogene Daten an andere Unternehmen übermitteln dürfen. Das Urteil könnte weitreichende Folgen für die globale Wirtschaft haben. Hintergrund ist eine Beschwerde des Datenschutzaktivisten Max Schrems.

Chinas Wirtschaft legt im zweiten Quartal um 3,2 Prozent zu

Peking - Erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus ist Chinas Wirtschaft wieder gewachsen. Wie das Pekinger Statistikamt am Donnerstag mitteilte, legte die Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Wegen der Coronapandemie hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft zuvor einen historischen Einbruch erlebt und im ersten Quartal ein negatives Wirtschaftswachstum von 6,8 Prozent verzeichnet. Unterm Strich ergibt sich damit ein Minus von 1,6 Prozent im ersten Halbjahr.

Ein Bund Edel-Trauben in Japan für 10.000 Euro versteigert

Tokio - In Japan hat ein Bund der berühmten "Ruby Roman"-Trauben bei einer Auktion den Rekordpreis von 1,3 Millionen Yen erzielt - umgerechnet sind das gut 10.000 Euro. Das rund 900 Gramm schwere Bund bestand aus rund 30 einzelnen Beeren. Ruby Roman ist eine Rebsorte, die ausschließlich in der Präfektur Ishikawa angebaut und vermarktet wird. Sie ist rot und hat eine starke Süße. Mit einem Durchmesser von je rund drei Zentimetern ist eine Frucht ungefähr so ​​groß wie ein Tischtennisball.

(Schluss) cg