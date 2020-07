EU-Sondergipfel zu Aufbaufonds und EU-Mehrjahresbudget

Brüssel - Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie kommen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag und Samstag in Brüssel wieder persönlich zu einem Gipfel zusammen. Ziel des Sondertreffens ist eine Einigung auf den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds und auf das EU-Mehrjahresbudget von 2021 bis 2027, für das ein Entwurf in Höhe von 1.074 Mrd. Euro auf dem Tisch liegt. Es ist offen, ob ein Durchbruch gelingt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht die Positionen beim Aufbaufonds "Next Generation EU" noch "weit auseinander".

Mehr als 75.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

Brasilia - Mit rund 77.300 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Damit wird der bisherige Rekord von 67.800 neuen Fällen binnen 24 Stunden vom 10. Juli überschritten, wie aus den jüngsten Zahlen auf der Webseite der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich demnach bisher mehr als 3,5 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 138.000 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Mattersburg-Bank: Es könnten bis zu 500 Mio. Euro fehlen

Mattersburg - Im Bilanzskandal um die burgenländische Commerzialbank Mattersburg könnte mehr Geld fehlen als bisher angenommen, nämlich bis zu 500 Millionen Euro, berichtet der "Kurier" in seiner Freitag-Ausgabe. Darauf würden erste Befürchtungen der Finanzmarktaufsicht schließen lassen, heißt es. Der Ball liege nun bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie bei den Ermittlern für Wirtschaftsdelikte des burgenländischen Landeskriminalamtes.

Teurere Lebensmittel trieben Inflation im Juni auf 1,1 Prozent

Wien - Spürbare Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln wie Fleisch oder Obst um 3,0 Prozent haben die Teuerungsrate in Österreich im Juni auf 1,1 Prozent steigen lassen. Im Mai hatte die Jahresinflation lediglich 0,7 Prozent betragen, der tiefste Stand seit mehreren Jahren. Sprit wirkte im Juni erneut preisdämpfend: Treibstoffe verbilligten sich um 18,2 Prozent im Jahresabstand. Großteils kompensiert wurden die Verbilligungen bei Sprit jedoch durch Teuerungen für Wohnen, wie die Statistik Austria am Freitag erklärte.

Erneut Demonstrationen in Sofia

Sofia - In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben am Donnerstag den achten Tag in Folge Tausende Menschen gegen die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Boiko Borissow demonstriert. Unter den mehr als 18.000 Demonstranten waren viele junge Menschen, die "Rücktritt" und "Mafia" skandierten. Sie legten den Verkehr in der Innenstadt für sieben Stunden lahm. Ausgelöst worden waren die Proteste durch Razzien am Amtssitz von Präsident Rumen Radew.

Causa Kinderwunschklinik - Arzt gesteht Fehler ein

Baden/Wiener Neustadt - Nach dem Tod einer 32-Jährigen infolge eines Eingriffs in einer privaten Badener Kinderwunschklinik hat der verdächtige Arzt einen Fehler eingestanden. Der Beschuldigte habe für das Geschehene "Verantwortung übernommen", sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag, ohne jedoch nähere Details zu nennen. Einem Bericht des "Kurier" zufolge soll der Arzt das bei der Narkose verwendete Mittel vor den Eingriffen an drei Patientinnen unsachgemäß gelagert haben. Eine Keim-Kontamination gilt laut Obduktion als Auslöser für den Tod der 32-Jährigen.

Frauenleiche in NÖ entdeckt: Obduktion angeordnet

Langenzersdorf - Nach der Entdeckung einer Frauenleiche in einem parkenden Auto in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) am Donnerstag ist eine Obduktion angeordnet worden. Die Polizei geht nach Angaben von Sprecher Johann Baumschlager vom Freitag jedoch nicht von Fremdverschulden aus. Geklärt wurde indes auch die Identität der Toten, es handelt sich um eine 78-Jährige, die zuvor abgängig gemeldet worden war. Die Frau dürfte bereits mehrere Tage in dem Wagen gelegen sein. Das entsprechende Fahrzeug stand jedenfalls seit Montag auf dem Parkplatz eines Langenzersdorfer Supermarktes.

Österreichs Tourismus kämpft sich durch den Sommer

Wien - Die Coronavirus-Pandemie hat den Tourismus weitgehend lahmgelegt - die Branche erholt sich auch jetzt in der Hochsaison nur zum Teil. Die Ferienhotels sind diesen Sommer vielfach schwach ausgelastet. Die Nachfrage ballt sich an Hotspots wie den Kärntner Seen oder in der Südsteiermark. In den Städten fehlen die internationalen Gäste und auch die Bustouristen, auf der Donau die Schiffsreisenden.

(Schluss) hhi