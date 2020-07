Ernüchterung nach erstem Tag des EU-Finanzgipfels

Brüssel - Der erste EU-Gipfel seit fast einem halben Jahr ist am Freitag äußerst schleppend angelaufen. Mehr als zwölf Stunden an Verhandlungen brachten keine greifbare Annäherung im Ringen um das billionenschwere Finanzpaket, das der Union den Weg aus der Coronakrise weisen soll. Dem Vernehmen nach brachte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte den Gipfel sogar an den Rand des Scheiterns. Für Aufsehen sorgte am Freitagabend auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, indem er noch einmal "ganz klar" seine Ablehnung des aktuellen Vorschlags für den EU-Wiederaufbaufonds, "der 500 Milliarden Euro an Zuschüssen vorsieht", formulierte.

Kurz: Entscheidung über Maskenpflicht am Sonntag

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat angesichts steigender Zahlen von Corona-Infizierten für den kommenden Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht angekündigt. In der "ZiB2" teilte Kurz mit, dass er an diesem Tag ein Gespräch mit dem Vizekanzler und den zuständigen Ministern führen werde. Bis Sonntag werde man die Zahlen sehr genau beobachten und dann eine Entscheidung treffen. Eine Maskenpflicht alleine würde aber nicht ausreichen, darüber hinaus brauche es auch ein zielgerichtetes Vorgehen in den Bezirken.

Mehr als 10 Mio. Euro für Corona-Inserate und Spots

Wien - Mehr als 10 Mio. Euro hat dem Bund bisher die Schaltung von Corona-Inseraten, Spots in privaten TV- und Radiokanälen und Online-Informationen gekostet. Das geht aus der Beantwortung einer FPÖ-Anfrage an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hervor. Dass die Wavemaker GmbH ohne Ausschreibung betraut wurde, sieht der Abgeordnete Alois Kainz bei allem Verständnis für gebotenes schnelles Handeln skeptisch. Man habe das Bundesvergabegesetz eingehalten und in Abstimmung mit der Finanzprokuratur gehandelt, versicherte Kurz in der Anfragebeantwortung.

USA verzeichnen neuen Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

Washington - Die USA haben den dritten Tag in Folge einen Rekordanstieg bei den Coronavirus-Infektionen verzeichnet. Binnen 24 Stunden wurden 77.638 Neuinfektionen registriert, wie aus einer Zählung der Johns Hopkins Universität in Baltimore am Freitagabend (Ortszeit) hervorgeht. US-Präsident Donald Trump sprach sich in einem Interview für "Fox News" dennoch erneut gegen eine Maskenpflicht aus.

Großbrand in Kathedrale von Nantes ausgebrochen

Rennes - In der Kathedrale von Nantes ist Samstag früh ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien um 7.44 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr des nordfranzösischen Departements Loire-Atlantique der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Feuer sei nicht unter Kontrolle, 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Polizist in London nach brutaler Festnahme suspendiert

London - Die britische Polizei hat einen Beamten nach der gewaltsamen Festnahme eines Schwarzen in London vom Dienst suspendiert. Der Beamte habe Techniken angewendet, die besorgniserregend seien und nicht "in der Polizeiausbildung gelehrt werden", erklärte der stellvertretende Londoner Polizeipräsident Steve House. Auf einem in Onlinenetzwerken veröffentlichten Video war zu sehen, wie die Polizisten den mit Handschellen gefesselten Mann auf den Boden drücken. Einer der Beamten drückt dabei sein Knie auf den Hals des Mannes.

Hypo-Schulden: Moody's sieht Fortschritte Kärntens

Wien/Klagenfurt - Das vom Hypo-Skandal finanziell schwer gebeutelte Bundesland Kärnten macht aus Sicht von Moody's Fortschritte beim Abarbeiten seiner Vergangenheit. In einer regelmäßigen Überprüfung hat die US-Ratingagentur festgestellt, dass das Kreditprofil des südlichsten Bundeslandes (Aa3 stabil) eine "Erfolgsbilanz bei der Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit" darstelle. Die Nettoverschuldung Kärntens sei zwar weiter hoch, das Bundesland profitiere aber vom Gesamtrating der Republik Österreich.

Tokio soll weitere Wolkenkratzer bekommen

Tokio - Japans Millionen-Hauptstadt Tokio wächst und wächst - auch in die Höhe. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Kyodo vom Samstag sind zwei weitere Wolkenkratzer im Stadtteil Shinjuku geplant, jeder rund 260 Meter hoch. Auf diese Weise solle das Gebiet stärker vernetzt und für Pendler noch besser zugänglich werden. Das geplante Projekt sei Teil einer groß angelegten Stadtentwicklungsplanung, die bis in 2040er Jahre reiche.

