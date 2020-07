Großbrand in Kathedrale von Nantes eingedämmt

Rennes - In der Kathedrale der westfranzösischen Stadt Nantes ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei jedoch eingedämmt, sagte der Leiter der örtlichen Feuerwehr, Laurent Ferlay, am Samstag. Der Schaden begrenze sich auf die große Orgel. Diese scheine "völlig zerstört" zu sein. Die Plattform, auf der die Orgel stehe, sei instabil und drohe zusammenzubrechen, sagte Ferlay. Nach Medienangaben waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Merkel, Rutte und von der Leyen setzen Beratungen fort

Brüssel - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben am Samstagvormittag in Brüssel die Beratungen über das EU-Wiederaufbaupaket in der Coronakrise fortgesetzt. In der Nacht auf Samstag hatten sich die Verhandlungen völlig verhakt. EU-Ratschef Charles Michel unterbrach die Gespräche kurz vor Mitternacht ohne greifbares Ergebnis.

Kurz: Entscheidung über Maskenpflicht am Sonntag

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat angesichts steigender Zahlen von Corona-Infizierten für den kommenden Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht angekündigt. In der "ZiB2" teilte Kurz mit, dass er an diesem Tag ein Gespräch mit dem Vizekanzler und den zuständigen Ministern führen werde. Bis Sonntag werde man die Zahlen sehr genau beobachten und dann eine Entscheidung treffen. Eine Maskenpflicht alleine würde aber nicht ausreichen, darüber hinaus brauche es auch ein zielgerichtetes Vorgehen in den Bezirken.

134 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Coronvirus-Infizierten klettert weiter in die Höhe. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 134 Neuinfektionen dokumentiert, die meisten davon in Wien. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Coronavirus-Fälle am Samstag auf 19.573. Aktiv infiziert sind 1.361 Menschen in Österreich. Derzeit befinden sich 98 Personen im Krankenhaus, davon elf auf der Intensivstation. 711 Personen sind bisher in Österreich an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Mehr als 10 Mio. Euro für Corona-Inserate und Spots

Wien - Mehr als 10 Mio. Euro hat dem Bund bisher die Schaltung von Corona-Inseraten, Spots in privaten TV- und Radiokanälen und Online-Informationen gekostet. Das geht aus der Beantwortung einer FPÖ-Anfrage an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hervor. Dass die Wavemaker GmbH ohne Ausschreibung betraut wurde, sieht der Abgeordnete Alois Kainz bei allem Verständnis für gebotenes schnelles Handeln skeptisch. Man habe das Bundesvergabegesetz eingehalten und in Abstimmung mit der Finanzprokuratur gehandelt, versicherte Kurz in der Anfragebeantwortung.

Kern nennt Kurz in Sachen Wirecard "notorischen Lügner"

Wien/Aschheim - Der frühere SPÖ-Regierungschef Christian Kern hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) attackiert, weil dieser eine Geldspende des Ex-Wirecard-Vorstandschefs Markus Braun an die ÖVP damit gerechtfertigt hatte, dass Braun auch ein gutes Verhältnis zu ihm, Kern, gehabt habe. "Der Mann ist ein notorischer Lügner. Absolut Kanzler-unwürdig", schrieb Kern auf Twitter.

Burgenland: Mutter soll Kind Messer in Brust gestoßen haben

Eisenstadt - Die Mutter eines Neunjährigen soll am Donnerstag im Bezirk Eisenstadt ihrem Sohn ein Messer in die Brust gerammt haben. Der Vater brachte das Kind ins Spital, bestätigte die Polizei am Samstag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Der Zustand des Buben sei stabil, die Verletzung sei "nicht sehr schwer" gewesen. Die Tat dürfte auf eine Psychose der Frau zurückzuführen sein. Die Mutter sei unter Polizeibewachung auf die Psychiatrie der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt gebracht worden.

Steirer starb bei Forstarbeiten: Von Ladekran eingeklemmt

Eibiswald - Ein 45-Jähriger ist am Freitag in Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Er wollte mittels Ladekran einen Baumstamm aufladen und geriet durch eine Fehlbedienung zwischen Kran und Traktorführerhaus, wo er eingeklemmt wurde. Ein Passant fand den Landwirt und verständigte den Notarzt, doch für den Mann kam laut Polizei jede Hilfe zu spät.

