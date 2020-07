Neuer Vorschlag Michels kommt Nettozahler-Allianz entgegen

Brüssel - Zu Beginn des zweiten Gipfeltages in Brüssel hat EU-Ratspräsident Charles Michel den EU-Staats- und Regierungschefs einen neuen Kompromissvorschlag für den Wiederaufbau in der Europäischen Union unterbreitet. Darin kommt Michel der Nettozahler-Gruppe der "Sparsamen Vier", der auch Österreich angehört, weiter entgegen, wie am Samstag aus Diplomatenkreisen verlautete.

Feuer in Kathedrale von Nantes - Brandstiftung vermutet

Rennes - In der Kathedrale der westfranzösischen Stadt Nantes ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei jedoch eingedämmt, sagte der Leiter der örtlichen Feuerwehr, Laurent Ferlay, am Samstagvormittag. Der Schaden begrenze sich auf die große Orgel, teilte Ferlay mit. Diese scheine "völlig zerstört" zu sein. Die Ermittler gehen unterdessen von Brandstiftung aus.

Verfahrensrichter hat Bedenken zu Sobotka-Vorsitz im U-Ausschuss

Wien - Der Verfahrensrichter im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Wolfgang Pöschl, hat Zweifel, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nach seiner Zeugenaussage auch weiterhin den Vorsitz in dem Gremium führen kann. Im Ö1-"Journal zu Gast" äußerte Pöschl am Samstag "juristische Bedenken", vor allem weil Sobotka im Bericht dann seine eigene Aussage bewerten müsste.

134 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Coronvirus-Infizierten klettert weiter in die Höhe. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 134 Neuinfektionen dokumentiert, die meisten davon in Wien. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Coronavirus-Fälle am Samstag auf 19.573. Aktiv infiziert sind 1.361 Menschen in Österreich. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte angesichts der steigenden Zahlen für Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht an.

Neues Corona-Kurzarbeitsmodell vermutlich weniger großzügig

Wien - Seit Wochen ringen die Sozialpartner in zähen Verhandlungen um ein neues Corona-Kurzarbeitsmodell ab Anfang September. Das Modell dürfte weniger großzügig werden als das Aktuelle. Die Arbeitgeberseite hat als Bedingung eine Fortbildungspflicht für Arbeitnehmer in der freien Zeit. Die Arbeitnehmervertreter wollen, dass je nach Verdiensthöhe weiter 80 bis 90 Prozent des Gehalts ausbezahlt werden.

Gasleitung manipuliert - Mann konnte Zulauf nicht schließen

Wien - Jener 61-jährige Wohnungsmieter, der in Wien-Ottakring seine Gasleitung manipuliert haben soll, um eine Delogierung zu verhindern, hat sich in einer ersten Einvernahme geständig gezeigt. Er gab an, den Gaszulauf der Therme aufgeschraubt zu haben, um Suizid zu begehen. Danach konnte er diesen Zulauf nicht mehr schließen, hieß es am Samstag auf Anfrage der APA bei der Polizei.

Dreifacher Tötungsversuch in OÖ: 21-Jähriger geständig

Ried im Innkreis - Der 21-Jährige, der in der Nacht auf Freitag in einer Gemeinde im Bezirk Schärding im Innviertel zuerst seine Ex-Lebensgefährtin und dann zwei Kinder zu töten versucht haben soll, ist geständig. Der Verdächtige werde Samstagnachmittag in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft werde U-Haft beantragen, so der Sprecher, Alois Ebner, gegenüber der APA. Das Motiv der Tat soll das Beziehungsende gewesen sein.

Twitter-Attacke auf Konten: Angestellte "manipuliert"

San Francisco - Für die Attacke auf rund 130 Twitter-Konten von Prominenten wie Ex-US-Präsident Barack Obama und Tesla-Chef Elon Musk sind nach Angaben des Unternehmens Mitarbeiter "manipuliert" worden. Die Hacker hätten "Programme verwendet, die nur dem internen Service-Team zur Verfügung stehen", hieß es in einer Mitteilung des Kurzbotschaftendienstes am Samstag.

(Schluss) mhi