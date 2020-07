Zähes Ringen um EU-Finanzen - kein neuer Kompromissvorschlag vor Sonntag

Brüssel - Die Beratungen über das billionenschwere EU-Finanzpaket haben sich auch nach Zugeständnissen an die "Sparsamen Vier" äußerst zäh gestaltet. "Wir befinden uns in einem Patt", sagte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am Samstagabend in einer Videobotschaft vom EU-Gipfel in Brüssel. EU-Ratspräsident Charles Michel will nach Angaben von Diplomaten vor Sonntag keinen neuen Kompromissvorschlag vorlegen.

Merkel, Macron und Conte drohen mit Sanktionen im Libyen-Konflikt

Brüssel - Deutschland, Frankreich und Italien drohen mit der Bestrafung von Ländern, die gegen das für Libyen geltende UNO-Waffenembargo verstoßen. "Wir sind bereit, eine mögliche Verhängung von Sanktionen in Betracht zu ziehen, sollten Verstöße gegen das Embargo zur See, an Land oder in der Luft anhalten", hieß es am Samstagabend in einer gemeinsamen Erklärung der drei Regierungen. Konkrete Staaten wurden in der Erklärung nicht genannt. Frankreich bezichtigt allerdings schon länger die Türkei, mit Waffenlieferungen an die Truppen der libyschen Einheitsregierung gegen das geltende EU-Waffenembargo zu verstoßen.

Tausende Israelis demonstrieren gegen Regierungspolitik

Tel Aviv - Tausende Israelis haben am Samstag gegen den Kurs der Regierung von Benjamin Netanyahu in der Corona-Krise demonstriert. Zahlreiche Menschen versammelten sich am Abend in einem Tel Aviver Park am Mittelmeerstrand. Außerdem demonstrierten in Jerusalem sowie an vielen Kreuzungen und auf Brücken landesweit Mitglieder der Bewegung "Schwarze Flaggen" gegen den Ministerpräsidenten, der wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht. Am Sonntag ist eine weitere Sitzung im Prozess gegen Netanyahu angesetzt.

Zwei Bomben in Damaskus kurz vor Parlamentswahl explodiert

Damaskus - Kurz vor der Parlamentswahl in Syrien sind am Samstag zwei Bomben in der Hauptstadt Damaskus explodiert. Ein Mensch sei getötet und ein weiterer verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA. Die Sprengsätze explodierten demnach in der Nähe der Moschee Anas bin Malik am südlichen Stadtrand von Damaskus. Nähere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. In Syrien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt.

134 neue Coronafälle in Österreich - Kampf gegen 2. Welle

Wien - In Österreich steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen stetig an: Im 24-Stunden-Vergleich wurden 134 neue Fälle vermeldet, die meisten davon in Wien. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) unterstrich am Samstag: "Wir wollen eine zweite Welle mit aller Kraft vermeiden, denn die wäre gesundheitlich verheerend und hätte gravierend negative Folgen auf die Wirtschaftsentwicklung und die soziale Lage." Die Regierung will am Sonntag über eine etwaige Maskenpflicht beraten.

Ex-Wirecard-Vizechef Marsalek offenbar nach Weißrussland geflüchtet

Aschheim/Hamburg - Der Vizechef des pleitegegangenen Zahlungsdienstleisters Wirecard, Jan Marsalek, soll nach Weißrussland geflüchtet sein. Nach gemeinsamen Recherchen des Hamburger Magazins "Der Spiegel" der Investigativplattformen Bellingcat und The Insider sowie des US-amerikanischen McClatchy Report führe Marsaleks Spur nach Weißrussland, schreibt "Spiegel Online" am Samstag. Im russischen Ein- und Ausreiseregister, das mangels Kontrollen an der Binnengrenze zwischen beiden Staaten auch Weißrussland umfasst, sei für Marsalek eine Eintragung nur Stunden nach seiner Freistellung bei Wirecard zu finden.

