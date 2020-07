Wiederaufnahme von EU-Gipfel wegen Sondierungen verschoben

Brüssel - Die Verhandlungen über das EU-Konjunkturprogramm zur Bewältigung der Coronakrise gestalten sich weiter schwierig. Beim EU-Sondergipfel im Brüssel wurde am Sonntag eine eigentlich für 12.00 Uhr angesetzte Sitzung aller 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Vorgespräche dauerten an, hieß es von Diplomaten.

Kurz hält Ergebnis bei EU-Gipfel für möglich

Brüssel - Bundeskanzler Sebaastian Kurz (ÖVP) hält im Ringen um das 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket eine Einigung beim EU-Gipfel in Brüssel noch für möglich. "Ich glaube, es ist möglich, ein Ergebnis zustande zu bringen", sagte der Kanzler am Sonntag kurz vor Wiederaufnahme des Gipfels in großer Runde. Dafür wäre aber noch ein "weiter Weg zu gehen". Er wisse nicht, welchen neuen Kompromissvorschlag EU-Ratspräsident Charles Michel vorlegen werde.

Kogler für Degression beim Arbeitslosengeld

Wien - Der Vizekanzler und grüne Parteichef Werner Kogler spricht sich für eine Reform des Arbeitslosengeldes aus. "Wir wollen schon länger - und ich denke die ÖVP auch - eine sogenannte degressive Variante, wo man am Anfang mehr bekommt und später weniger", sagt er im "Kurier". Es könne aber auch am aktuellen System aufgesetzt und monatlich 150 Euro mehr ausbezahlt werden - 450 Euro im Quartal.

ÖVP kritisiert Verfahrensrichter im U-Ausschuss

Wien - Die ÖVP kritisiert den Verfahrensrichter im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Wolfgang Pöschl. Die von ihm geäußerten Bedenken gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) als Ausschussvorsitzenden nannte die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz "äußerst befremdlich". Es sei auch völlig unverständlich, wieso Pöschl davon spricht, dass Sobotka seine Aussage im Abschlussbericht bewerten müsse. "Hier muss ein falsches Verständnis über die Arbeit im U-Ausschuss vorliegen."

Telefonische Krankmeldung wird wieder eingestellt

Wien - Die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführte telefonische Krankmeldung wird mit Ende August wieder eingestellt. Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres kritisiert diesen Beschluss als unverantwortlich. Er warnt vor einer zusätzlichen Ansteckungsgefahr, sollten deshalb wieder mehr Patienten persönlich in die Ordinationen kommen.

Neuer Cluster in serbisch-orthodoxer Kirche in Wien

Wien - In Wien gibt es einen neuen Coronavirus-Cluster: Davon betroffen ist die serbisch-orthodoxe Kirche, wie ein Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien am Sonntag der APA mitteilte. Bisher seien sieben Personen positiv getestet worden. Es handelt sich um vier Priester und deren Familienangehörige. Betroffen sind zwei Kirchenstandorte in Wien. Einerseits handelt es sich um die "Kathedrale zum Heiligen Salva" im dritten Bezirk Landstraße, zum anderen um die "Kirche zur Geburt der Allerheiligsten Gottesgebärerin" im 16. Bezirk Ottakring. Beide Standorte wurden geschlossen.

Brand in Kathedrale von Nantes - Mann in Gewahrsam

Nantes - Nach dem Großbrand in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann sei für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend verantwortlich gewesen, weshalb die Ermittler "bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs" klären wollten, sagte der Staatsanwalt Pierre Sennes am Sonntag. Aussagen dazu, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen sei, seien jedoch "verfrüht", betonte er.

Bundesheer will mit Spürhunden Corona-Infizierte finden

Wien - Das Bundesheer geht neue Wege, um dem Coronavirus auf die Spur zu kommen: Diensthunde sollen künftig das Virus bei Menschen erschnüffeln, selbst wenn die Betroffenen keine Symptome zeigen. Derzeit befindet sich das Vorhaben in der "Erprobungsphase", hieß es in einer Aussendung am Sonntag. Ein belgischer Schäferhund wird bis Ende Juli zum Covid-19-Spürhund ausgebildet, dann folgt die Evaluierung.

