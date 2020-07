Kein Ende des Gipfelmarathons absehbar - EU-Chefs gereizt

Brüssel - Der Brüsseler Gipfelmarathon zehrt an den Nerven der EU-Staats- und Regierungschefs. Während sich EU-Ratspräsident Charles Michel am Sonntag bereits den dritten Tag in verschiedensten Gesprächen um Kompromisse bemühte, äußerten sich die Staats- und Regierungschefs zunehmend missmutig. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der auf weitere Zugeständnisse hoffte, rief jedoch zum Durchhalten auf. Der Gipfel verzögerte sich unterdessen weiter. Nach Angaben von Diplomaten sollte die große Runde erst zum Abendessen zusammenkommen.

Kurz berät Maskenpflicht abends am Telefon mit Ministern

Wien - Die Entscheidung über eine mögliche Wiedereinführung der Maskenpflicht nach dem Ansteigen der Coronvirus-Infizierten wurde auf Montag verschoben. Grund dafür ist, dass Bundeskanzler Kurz auch am Abend noch beim EU-Gipfel in Brüssel weilt. Wie die APA erfuhr, hält Kurz am Sonntagabend in den Brüsseler Verhandlungspausen eine Telefonkonferenz mit Vizekanzler Kogler sowie den zuständigen Ministern Anschober und Nehammer ab. Dabei soll es um eine "Grob-Abstimmung" gehen. Details sollen dann bis Montag ausgearbeitet werden.

ÖBAG-Chef Schmid soll Ausschreibungstext mitverfasst haben

Wien - Die politische Aufregung rund um den Chef der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid, dürfte ab Sonntag nochmals hochkochen. Als der ÖVP-nahe Manager noch Generalsekretär im Finanzministerium war, soll er den Ausschreibungstext für den ÖBAG-Chefposten, den er nun einnimmt, selbst mitformuliert haben. Das legen neu aufgetauchte Chatprotokolle nahe, aus denen "Kurier" und "Presse" zitieren.

Kogler für Degression beim Arbeitslosengeld

Wien - Der Vizekanzler und grüne Parteichef Werner Kogler spricht sich für eine Reform des Arbeitslosengeldes aus. "Wir wollen schon länger - und ich denke die ÖVP auch - eine sogenannte degressive Variante, wo man am Anfang mehr bekommt und später weniger", sagt er im "Kurier". Es könne aber auch am aktuellen System aufgesetzt und monatlich 150 Euro mehr ausbezahlt werden - 450 Euro im Quartal.

Tausende Israelis protestieren gegen Regierungspolitik

Jerusalem - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gerät in der Corona-Krise immer stärker unter Druck. Tausende protestierten am Wochenende in Tel Aviv und Jerusalem gegen den Kurs seiner Regierung. Sie forderten Netanyahus Rücktritt und hielten Plakate in die Höhe, auf denen Slogans wie "Corona-Diktatur" und "Wirtschaftliche Sicherheit für uns alle!" standen. Die Proteste trafen mit der Fortsetzung des Korruptionsprozesses gegen Netanyahu zusammen. Die Beweisaufnahme wurde am Sonntag für Anfang Jänner festgelegt.

Papst fordert globalen Waffenstillstand wegen Coronakrise

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat zu einer sofortigen globalen Waffenruhe gemahnt. Die Corona-Pandemie mache keine Anstalten, zum Stillstand zu kommen, sagte er beim Mittagsgebet am Sonntag in Rom. Besonders in Konfliktgebieten gelte es, die Voraussetzungen von Frieden und Sicherheit zu schaffen, um die nötige humanitäre Hilfe leisten zu können. Bereits Anfang Juli hatte sich das Sicherheitsgremium der Vereinten Nationen einstimmig für eine globale Feuerpause während der Coronavirus-Pandemie ausgesprochen.

Hamilton gewinnt Ungarn-GP vor Verstappen und Bottas

Mogyorod - Eine Woche nach seinem Sieg in Österreich hat Lewis Hamilton auch den Großen Preis von Ungarn ohne Probleme gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag auf dem Hungaroring vor Max Verstappen (NED) im Red Bull und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (FIN) durch. Der sechsfache Formel-1-Weltmeister übernahm mit seinem insgesamt 86. Grand-Prix-Sieg auch die WM-Führung von Bottas.

